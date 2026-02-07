English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • சூப்பர் ஹிட் படம் ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ ஓடிடி ரிலீஸ்! எப்போது, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

சூப்பர் ஹிட் படம் ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ ஓடிடி ரிலீஸ்! எப்போது, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

Thalaivar Thambi Thalaimaiyil OTT Release : ஜீவா நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியாகி ஹிட் ஆன படம், தலைவர் தம்பி தலைமையில். இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. 

Thalaivar Thambi Thalaimaiyil OTT Release : சிறிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு சமீபத்தில் பெரிய ஹிட் அடித்த படம், தலைவர் தம்பி தலைமையில். ஜீவா நடித்திருந்த இந்த படம், மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருந்தது. இந்த படம், தற்போது ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 
1 /7

2026ல் வெளியான, முக்கியமான படங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’. இந்த படத்தை நிதிஷ் சகாதேவ் இயக்கியிருந்தார். பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு இப்படம், கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் வெளியானது.  

2 /7

சிறிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட ஃபீல் குட் படமாக இருந்த இந்த படம், மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்றது. ரிலீஸிற்கு ஒரு மாதத்திற்கு பிறகும், மக்கள் கூட்டம் இப்படத்திற்கு படையெடுத்து வந்தது.  

3 /7

இதில் ஜீவா, ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவராக இருப்பார். அவ்வப்போது முட்டிக்கொள்ளும் இரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு இடையேயான ஒரு மெகா பிரச்சனையை ஜீவா தீர்த்து வைப்பதை வைத்துதான் இப்படத்தின் கதை நகரும்.  

4 /7

ஜீவா, இப்படத்தில் ஜீவரத்தினம் எனும் கேரக்டரில் நடித்திருப்பார். இவருடன் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் தம்பி ராமையா, இளவரசு உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இவர்கள் அனைவரது நடிப்பிற்கும் நல்ல பாராட்டு கிடைத்தது.  

5 /7

தலைவர் தம்பி தலைமையில் படத்தின் இயக்குநர் நிதிஷ் சகாதேவ், ஏற்கனவே 2023ல் Falimy எனும் சிறிய பட்ஜெட் படத்தை ஹிட் படமாக்கியுள்ளார். இதையடுத்து இரண்டாவதாக தலைவர் தம்பி தலைமையில் படமும் அவருக்கு ஹிட் கொடுத்துள்ளது.  

6 /7

தலைவர் தம்பி தலைமையில் படத்தின் சாட்டிலைட் உரிமையை, ஜீ தமிழ் மற்றும் ஜீ திரை உள்ளிட்ட சேனல்கள் வாங்கியிருக்கின்றன. இதன் ஓடிடி உரிமையை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளம் பெற்றிருக்கிறது.  

7 /7

வரும் பிப்ரவரி 12ஆம் தேதியன்று, ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ படத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம். நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது.

TTT Thalaivar Thambi Thalaimaiyil OTT Release Jiiva

Next Gallery

அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், சம்பள உயர்வு, HRA, TA, அரியர் எவ்வளவு கிடைக்கும்?