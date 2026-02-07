சூப்பர் ஹிட் படம் ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ ஓடிடி ரிலீஸ்! எப்போது, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

Thalaivar Thambi Thalaimaiyil OTT Release : ஜீவா நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியாகி ஹிட் ஆன படம், தலைவர் தம்பி தலைமையில். இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
Thalaivar Thambi Thalaimaiyil OTT Release : சிறிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டு சமீபத்தில் பெரிய ஹிட் அடித்த படம், தலைவர் தம்பி தலைமையில். ஜீவா நடித்திருந்த இந்த படம், மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருந்தது. இந்த படம், தற்போது ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
2026ல் வெளியான, முக்கியமான படங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’. இந்த படத்தை நிதிஷ் சகாதேவ் இயக்கியிருந்தார். பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு இப்படம், கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் வெளியானது.
சிறிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட ஃபீல் குட் படமாக இருந்த இந்த படம், மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்றது. ரிலீஸிற்கு ஒரு மாதத்திற்கு பிறகும், மக்கள் கூட்டம் இப்படத்திற்கு படையெடுத்து வந்தது.
இதில் ஜீவா, ஒரு பஞ்சாயத்து தலைவராக இருப்பார். அவ்வப்போது முட்டிக்கொள்ளும் இரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு இடையேயான ஒரு மெகா பிரச்சனையை ஜீவா தீர்த்து வைப்பதை வைத்துதான் இப்படத்தின் கதை நகரும்.
ஜீவா, இப்படத்தில் ஜீவரத்தினம் எனும் கேரக்டரில் நடித்திருப்பார். இவருடன் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் தம்பி ராமையா, இளவரசு உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இவர்கள் அனைவரது நடிப்பிற்கும் நல்ல பாராட்டு கிடைத்தது.
தலைவர் தம்பி தலைமையில் படத்தின் இயக்குநர் நிதிஷ் சகாதேவ், ஏற்கனவே 2023ல் Falimy எனும் சிறிய பட்ஜெட் படத்தை ஹிட் படமாக்கியுள்ளார். இதையடுத்து இரண்டாவதாக தலைவர் தம்பி தலைமையில் படமும் அவருக்கு ஹிட் கொடுத்துள்ளது.
தலைவர் தம்பி தலைமையில் படத்தின் சாட்டிலைட் உரிமையை, ஜீ தமிழ் மற்றும் ஜீ திரை உள்ளிட்ட சேனல்கள் வாங்கியிருக்கின்றன. இதன் ஓடிடி உரிமையை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளம் பெற்றிருக்கிறது.
வரும் பிப்ரவரி 12ஆம் தேதியன்று, ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’ படத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம். நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது.