தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சின்னம் இது தானா? விஜய்யின் மாஸ்டர் பிளான்!

கப்பல், விசில், ஆட்டோ... இதுதான் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சின்னமா? சத்தமில்லாமல் சம்பவம் செய்யும் விஜய்! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கரூரில் நடந்த துயரச் சம்பவத்திற்கு பிறகு, தமிழக வெற்றிக் கழகம் முடங்கிவிட்டதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் விமர்சனங்கள் எழுந்தன. ஆனால், அந்த அமைதிக்கு பின்னால், வரவிருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அடுத்தகட்ட வேலைகளில், தவெக தலைவர் விஜய் சத்தமில்லாமல் தீவிரம் காட்டி வருவது தற்போது தெரிய வந்துள்ளது. குறிப்பாக, கட்சியின் சின்னத்தைத் தேர்வு செய்து, அதை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் முக்கியப் பணியில் அவர் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.
ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு, அதன் கொள்கைகளை போலவே, அதன் சின்னமும் மிகவும் முக்கியமானது. அதுதான், கட்சியின் அடையாளமாக மக்களிடம் சென்று சேரும். திமுகவுக்கு உதயசூரியன், அதிமுகவுக்கு இரட்டை இலை போல, தவெக-வுக்கும் எளிதில் மனதில் பதியும் ஒரு சின்னத்தை நிரந்தரமாகப் பெற விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார்.
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிமுறைப்படி, புதிதாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட, அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகள், தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக ஒரு பொது சின்னத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். அதன்படி, அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகள், வரும் நவம்பர் 11-ம் தேதி முதல் தங்களுக்கான பொதுச் சின்னத்தைக் கேட்டு விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
தேர்தல் ஆணையம், சுமார் 184 சின்னங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இதிலிருந்து, கட்சிகள் தங்களுக்கு விருப்பமான 5 முதல் 10 சின்னங்களைத் தேர்வு செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பனையூர் வட்டாரத் தகவல்களின்படி, தவெக தலைவர் விஜய், இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களை எளிதில் கவரும் வகையிலும், வாக்காளர்களின் மனதில் எளிதாக நிற்கும் வகையிலும் சில சின்னங்களைத் தேர்வு செய்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த பட்டியலில், கப்பல், விசில், மற்றும் ஆட்டோ ஆகிய சின்னங்கள் முன்னுரிமையில் இருப்பதாகத் தெரிகிறது.
கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக, உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட ஒரு வழக்கில், "தவெக இன்னும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சி அல்ல" என தேர்தல் ஆணையம் பதிலளித்தது, அரசியல் அரங்கில் பெரும் பேசுபொருளானது. ஆனால், "தேர்தலை சந்திக்காத ஒரு கட்சிக்கு எப்படி அங்கீகாரம் கிடைக்கும்? பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சியாக இருக்கும் தவெக, தேர்தலில் போட்டியிட்டு, குறிப்பிட்ட வாக்கு சதவீதத்தைப் பெற்ற பிறகே அங்கீகாரம் பெறும். அதைத்தான் தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது" என விவரம் அறிந்தவர்கள் விளக்கம் அளிக்கின்றனர்.
தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், கடைசி நேரத்தில் சின்னத்தை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதில் உள்ள சிரமங்களை உணர்ந்து, முன்கூட்டியே சின்னத்தை இறுதி செய்து, தனது பிரச்சாரப் பயணங்களில் அதைப் பயன்படுத்த விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார்.
கரூர் சம்பவத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களைச் சந்தித்து ஆறுதல் கூறி, தனது அடுத்தகட்ட சுற்றுப்பயணத்தை நவம்பரில் மீண்டும் தொடங்குவது, கட்சியின் அனைத்து நிலை நிர்வாகிகளையும் நியமிப்பது, மற்றும் தீவிரப் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவது எனத் திட்டமிட்டு, சத்தமில்லாமல் தனது அரசியல் வேலைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளார் விஜய். இது, தவெக-வின் அரசியல் பயணத்தில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது.