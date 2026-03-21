தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் யார்? நாளை வெளியாகும் அறிவிப்பு!

தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழகத்தை தாண்டி புதுச்சேரியிலும் போட்டியிட உள்ளது. வரவிருக்கும் புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனித்துகளம் காணும் த.வெ.க, தனது முழுமையான வேட்பாளர் பட்டியலை நாளை வெளியிட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 

 
புதுச்சேரி சட்டமன்றத்தில் உள்ள 30 தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் யாருடனும் கூட்டணியின்றி தனித்து போட்டியிட உள்ளது. நடிகர் விஜய்யின் கட்சி சந்திக்கும் முதல் பெரிய தேர்தல் இது என்பதால், மக்களிடம் நேரடியான ஆதரவை பெறும் நோக்கில் இந்த துணிச்சலான முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதற்காக சென்னை பனையூரில் உள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக மிக தீவிரமான நேர்காணல்கள் நடைபெற்றன. பலகட்ட ஆய்வுகளுக்குப் பிறகே வேட்பாளர் பட்டியல் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.   

இந்த தேர்தலில் த.வெ.க சார்பில் சில முக்கிய விஐபிகள் களமிறக்கப்பட உள்ளதாக தெரிகிறது. அவர்கள் முக்கிய தொகுதிகளில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.  

புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு விசில் சின்னத்தை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒதுக்கியுள்ளது. இந்த சின்னம், த.வெ.க-வின் பிரச்சாரத்தில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.   

புதுச்சேரி தேர்தல் களம் தற்போது விறுவிறுப்படைந்துள்ளது. ஏப்ரல் 9ம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில், வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய மார்ச் 23ம் தேதியே கடைசி நாளாகும்.   

புதுச்சேரியில் த.வெ.க ஏற்படுத்த போகும் தாக்கமும், அங்கு அவர்களுக்கு கிடைக்கும் வாக்குகளின் சதவீதமும் 2026ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள மாபெரும் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான நேரடி முன்னோட்டமாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

