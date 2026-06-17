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தஞ்சாவூரில் நாளை (ஜூன் 18) 6 மணி நேரம் பவர் கட்: எங்கெல்லாம்? லிஸ்ட் இதோ

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 17, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:30 PM IST

Thanjavur Power Cut: தஞ்சாவூர் மாவட்ட மக்களுக்கு முக்கிய செய்தி. தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய துணை மின் நிலையங்களில் நாளை (ஜூன் 18), வியாழக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்தடை ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Thanjavur Power Cut Areas: தஞ்சாவூரில் நாளை (ஜூன் 18), வியாழக்கிழமை பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக பேராவூரணி, வல்லம், ஆடுதுறை துணை மின்நிலையங்களின் கீழுள்ள பகுதிகள் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மின்சார விநியோகம் பாதிக்கப்படும்.

Thanjavur Power Cut1/6

தஞ்சாவூர் மின்தடை

தஞ்சாவூரில் முக்கிய சில பகுதிகளில் நாளை (ஜூன் 18), வியாழக்கிழமை பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதால், பேராவூரணி, வல்லம், ஆடுதுறை துணை மின்நிலையங்களின் கீழுள்ள பகுதிகள் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மின்சார விநியோகம் பாதிக்கப்படும்.

Thanjavur Aduthurai Power Cut2/6

தஞ்சாவூர் ஆடுதுறை மின்தடை

மின்சார பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக ஆடுதுறை பகுதியில் நாளை (ஜூ 18), வியாழக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட செய்தி குறிப்பில், ஆடுதுறை, எஸ்புதூர், நரசிங்கன்பேட்டை, ஆவணியாபுரம், கோட்டூர், கஞ்சனூர், திருலோகி, சாத்தனூர், சூரியனார் கோயில், திருவிடைமருதூர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை மின்தடை இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

Thanjavur Peravurani Power Cut3/6

தஞ்சாவூர் பேராவூரணி மின்தடை

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராவூரணி துணை மின்நிலையத்தின் கீழ் வரும் பேராவூரணி நகர், பழைய பேராவூரணி, ஆவணம், செங்கமங்கலம், பைங்கால், சித்தாதிக்காடு, கொன்றைக்காடு, ஒட்டங்காடு, புனல்வாசல், திருச்சிற்றம்பலம், செருவாவிடுது, ஆனைக்காடு, களத்தூர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நாளை (ஜூ 18), வியாழக்கிழமை மின்சாரம் விநியோகம் பாதிக்கப்படும்.

Thanjavur Minnagar Power Cut4/6

தஞ்சாவூர் மின்நகர் மின்தடை

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மின்நகர் துணை மின் நிலையத்தின் கீழுள்ள வல்லம், மின்நகர், பிள்ளையார்பட்டி, எம்ஜிஆர் நகர், சென்னம்பட்டி, கயிறு வாரியம், ராமலிங்க்கபுரம் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நாளை (ஜூ 18), வியாழக்கிழமை பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது.

 

Thanjavur Power Cut News5/6

தஞ்சாவூர் மின்தடை செய்திகள்

மின்சார பராமரிப்பு பணிகளின் போது மின் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பிற்காக மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுகின்றது.

Thanjavur District6/6

தஞ்சாவூர் மாவட்டம்

தஞ்சாவூரில் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் மொபைல் போன் சார்ஜ் செய்து கொள்ளுதல், தண்ணீர் நிரப்பி வைத்துக்கொள்ளுதல் போன்ற அத்தியாவசிய பணிகளை முன்னரே செய்து வைத்துக்கொண்டால் மின்தடை ஏற்படும் போது சிரமங்களை தவிர்க்கலாம்.

TAGS:
Thanjavur
Power cut

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