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தஞ்சாவூரில் நாளை (ஜூன் 5) 6 மணி நேரம் மின்தடை: உங்க ஏரியா லிஸ்டில் இருக்கா?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 04, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:18 PM IST

Thanjavur Power Cut Area List: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒக்கநாடு கீழையூர், வீரமரசன்பேட்டை மற்றும் முள்ளுக்குடி ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் ஜூன் 5-ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளன. இதனால் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும்.

Thanjavur Power Cut News: பொதுமக்களுக்கு தடையற்ற மின்சாரம் வழங்கும் நோக்குடன், மின் பாதைகளில் உள்ள பழுதுகளை நீக்கவும், மரக்கிளைகளை அகற்றவும் அவ்வப்போது இந்த பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. நாளை (ஜூன் 5) தஞ்சாவூரில் எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை இருக்கும் என்பது குறித்த விவரங்களை இந்த பதிவில் காண்லாம்.

Thanjavur District News1/9

தஞ்சாவூர் மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பொதுமக்களுக்கு எந்த விதமான தடையுமின்றி, சீரான முறையில் மின்சாரம் சென்றடைவதை உறுதி செய்யும் வகையில் மின் வாரியம் தொடர்ந்து பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, மாதந்தோறும் சீரான இடைவெளியில் குறிப்பிட்ட துணை மின் நிலையங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து அங்கு மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

Thanjavur Power Cut News2/9

தஞ்சாவூர் மின்தடை செய்திகள்

மின்வாரிய ஊழியர்கள் களத்தில் இறங்கி பராமரிப்பு பணிகளைச் செய்யும்போது, அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் விதமாகவும், உயர் அழுத்த மின் கம்பிகளில் வேலை செய்யும் போது அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் ஏற்படாமல் இருக்கவும், சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடக்கும் நேரத்தில் மட்டும் தற்காலிகமாக மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படுவது வழக்கமான ஒரு நடைமுறையாகும்.

Thanjavur Shutdown News3/9

தஞ்சாவூர் மின்தடை

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் நாளை (ஜூன் 5) திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்த பராமரிப்புப் பணியின் போது, மின் பாதைகளில் ஏற்பட்டுள்ள சிறிய பழுதுகளை நீக்குதல், பலவீனமாக உள்ள மின்கம்பங்களைச் சீரமைத்தல் போன்ற பணிகள் செய்யப்பட உள்ளன. மேலும், மின் கம்பிகளின் மீது உராய்ந்து ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் மரக்கிளைகளை அகற்றுதல் மற்றும் தேய்ந்த மின் கம்பிகளை மாற்றுதல் போன்ற அத்தியாவசியப் பணிகளும் நாளை மேற்கொள்ளப்படும்.

Thanjavur Power Cut Date and Time4/9

தஞ்சாவூர் மின்தடை ஏற்படும் நாள் மற்றும் அரசு அறிவிப்பு

இந்த மாதத்திற்கான மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் முக்கிய பகுதிகளில் நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த வகையில் நாளையும் (ஜூன் 5, வெள்ளிக்கிழமை) இந்த பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளதாக மின் வாரிய செயற்பொறியாளர் தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Thanjavur Okkanadu Keelaiyur Sub Station5/9

தஞ்சாவூர் ஒக்கநாடு கீழையூர் துணைமின் நிலையப் பகுதிகள்

நாளை (ஜூன் 5, வெள்ளிக்கிழமை) மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் முக்கிய இடங்களில் ஒக்கநாடு கீழையூர் துணைமின் நிலையமும் ஒன்று. இந்த நிலையத்திற்கு உட்பட்ட ஒக்கநாடு கீழையூர் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள அத்தனை கிராமப்புறப் பகுதிகளிலும் நாளை மின்சாரம் இருக்காது என்பதால் பொதுமக்கள் அதற்குத் தகுந்தாற்போல் தங்களைத் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

Thanjavur Veeramasanpettai Sub Station6/9

தஞ்சாவூர் வீரமரசன்பேட்டை துணைமின் நிலையப் பகுதிகள்

அடுத்ததாக, வீரமரசன்பேட்டை துணை மின் நிலையத்திலும் பராமரிப்புப் பணிகள் தீவிரமாக நடக்க உள்ளன. இதன் காரணமாக, வீரரசன்பேட்டை நகர்ப் பகுதி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பூதலூர், செல்லப்பன் பேட்டை, புதுப்பட்டி, மருதக்குடி, ஆவாரம்பட்டி, நந்தவனப்பட்டி, அய்யனாபுரம், வெண்டயம்பட்டி, முத்துவீரக்கண்டியன்பட்டி, சோழகம்பட்டி, ஒரத்தூர், இந்தளூர், பூதராயநல்லூர், சாமிநாதபுரம், சிவசாமிபுரம், மோசஸ்புரம், விண்ணமங்கலம், அடஞ்சூர், மாதுரான் புதுக்கோட்டை, தொண்டராயன் பாடி, தீட்சசமுத்திரம், முல்லைக்குடி, ஆற்காடு, சித்திரக்குடி ஆகிய அனைத்து கிராமக் கிராமப் பகுதிகளிலும் நாளை மின் விநியோகம் தடைபடும் என்று மின்சார வாரியம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

Thanjavur Mullukudi Sub Station7/9

தஞ்சாவூர் முள்ளுக்குடி துணைமின் நிலையம்

முள்ளுக்குடி துணைமின் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட முள்ளுக்குடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமப் பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை மொத்தம் 6 மணி நேரம் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.

Thanjavur Power Cut News8/9

தஞ்சாவூர் மின்தடை

மினசார ஊழியர்கள் பணிகளை மதியம் 3.00 மணிக்குள் விரைவாக முடித்துவிட்டால், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்பாகவே மின்சாரம் வழங்கப்படவும் வாய்ப்புள்ளது.

Power Cut Tips9/9

பொதுமக்களுக்கான சில பயனுள்ள குறிப்புகள்

தற்போது கோடை வெயிலின் தாக்கம் உக்கிரமாக உள்ளது. ஆகையால், மின்சாரம் இல்லாத நேரத்தில் சிரமப்படுவதைத் தவிர்க்க பொதுமக்கள் தங்களுக்குத் தேவையான குடிநீர் மற்றும் அன்றாடத் தேவைகளை காலை 9 மணிக்கு முன்பாகவே சேமித்து வைத்துக் கொள்வது நல்லது. மேலும், மொபைல் போன்கள், லேப்டாப் மற்றும் இன்வெர்ட்டர்களை (Inverters) இன்றே முழுமையாக சார்ஜ் செய்து வைத்துக் கொண்டு, பணிகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக் கொள்வது நன்மை பயக்கும்.

TAGS:
Thanjavur Power Cut
Thanjavur
Thanjavur District
Power cut
Shutdown
Tami Nadu
EB

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