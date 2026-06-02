/தஞ்சாவூரில் நாளை (ஜூன் 3) 8 மணி நேரம் மின்தடை: எங்கெல்லாம் பவர் கட்? லிஸ்ட் இதோ

Thanjavur Power Cut Area List: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய துணை மின் நிலையத்தில் நாளை (ஜூன் 3 ஆம் தேதி, புதன்கிழமை) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படும் என் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Thanjavur Power Cut News: தற்போது தஞ்சாவூரில் துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன. இதன் காரணமாக அவ்வப்போது தஞ்சாவூரில் சில பகுதிகளில், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுகின்றது. நாளை (ஜூன் 3 ஆம் தேதி, புதன்கிழமை) மின்சாரம் துண்டிக்கபடப்போகும் பகுதிகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
தமிழகத்தில் பொதுமக்களுக்கு தடையற்ற மற்றும் சீரான மின்சாரம் வழங்குவதை உறுதி செய்யும் வகையில், மின் வாரியத்தின் சார்பில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் சீரான இடைவெளியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்த திட்டமிட்ட பராமரிப்பு பணிகளின் போது மின் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு கருதி குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் தற்காலிகமாக மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படுவது வழக்கமாக உள்ளது.
இந்த பராமரிப்பு பணிகளின் ஒரு பகுதியாக, தஞ்சாவூரில், மின் பாதைகளில் ஏற்படும் பழுதுகளை நீக்குதல், பழுதடைந்த மின்கம்பங்களை சீரமைத்தல், மரக்கிளைகளை அகற்றுதல் மற்றும் மின் கம்பிகளை மாற்றுதல் போன்ற பல்வேறு அத்தியாவசியப் பணிகள் மின் வாரியத் தரப்பில் நாளை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய துணை மின் நிலையத்தில் இந்த மாதத்திற்கான மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நாளை (ஜூன் 3, புதன்கிழமை) மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக மின் வாரிய செயற்பொறியாளர் தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தஞ்சையை அடுத்த மாரியம்மன்கோவில் துணை மின் நிலையத்தில் நாளை பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளன. இதன் காரணமாக நாளை காலை 9:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை, 8 மணி நேரத்திற்கு இந்த துணை மின் நிலையத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் மின் விநியோகம் பாதிக்கப்படும்.
நாளை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் முக்கிய பகுதிகள்: புன்னைநல்லூர் மாரியம்மன்கோவில், ஞானம் நகர், தளவாய்பாளையம், மகேஷ்நகர், புதுப்பட்டினம், பைபாஸ் சாலை, சித்தர் காடு, கடகடப்பை மற்றும் களக்குடி ஆகிய இடங்கள்.
நாளை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் முக்கிய பகுதிகள்: ஆலங்குடி, நெட்டாநல்லூர், நெல்லித் தோப்பு, காந்தாவனம், குளிச்சப்பட்டு, அன்னை இந்திராநகர், பளங்காடு, கோரிகுளம் புதுத்தெரு, பாரதிதாசன் நகர் மற்றும் தில்லைநகர் ஆகிய பகுதிகளிலும் நாளை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மின்சாரம் தடைபடும்.
இவற்றுடன் எடவாக்குடி, யாகப்பாசாவடி, அம்மாகுளம், சந்தானம் நகர், வெங்கடேஸ்வரா நகர், ஆனந்த்நகர், பரிசுத்தம் ஜேம்ஸ்நகர், சூரக்கோட்டை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள கிராமப் புறங்களுக்கும் நாளை 8 மணி நேரம் மின்சாரம் இருக்காது.
மேலே குறிப்பிடப்பட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் தேவையான குடிநீரைச் சேமித்து வைத்துக் கொள்ளுதல், மொபைல் போன் மற்றும் அவசர விளக்குகளை முழுமையாக சார்ஜ் செய்துகொள்ளுதல் போன்ற தேவையான அத்தியாவசிய பணிகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு நிறைவு செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பராமரிப்புப் பணிகள் முடிந்தவுடன் மாலை 5:00 மணிக்கு மேல் மின் விநியோகம் வழக்கம் போல் சீராக வழங்கப்படும் என்றும் மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.