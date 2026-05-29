/தஞ்சாவூரில் நாளை (மே 30) 8 மணி நேரம் மின்தடை: எங்கெல்லாம் பவர் கட்? லிஸ்ட் இதோ

Thanjavur Power Cut Area List: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவையாறு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நாளை (மே 30 ஆம் தேதி, சனிக்கிழமை) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படும் என் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Thanjavur Power Cut News: தற்போது தஞ்சாவூரில் துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன. இதன் காரணமாக அவ்வப்போது தஞ்சாவூரில் சில பகுதிகளில், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுகின்றது. நாளை (மே 30 ஆம் தேதி, சனிக்கிழமை) மின்சாரம் துண்டிக்கபடப்போகும் பகுதிகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் பொதுமக்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. மின்சார வாரியம் அவ்வப்போது துணை மின் நிலையங்களில் வழக்கமான மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்கிறது. குறிப்பாக கோடை காலங்களில் மின்சார தேவை அதிகமாக இருப்பதால், இந்த பராமரிப்பு பணிகள் மிகவும் அவசியமாகின்றன.
தற்போதும் இந்த பராமரிப்பு பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன. இதன் காரணமாக அவ்வப்போது தஞ்சாவூரில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் பகுதிகளில், குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுகின்றது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, நாளை (மே 30, சனிக்கிழமை) தஞ்சையில், குறிப்பாக, திருவையாறு உள்ளிட்ட சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் மின் விநியோகம் பாதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தெந்த பகுதிகளில் நாளை மின்தடை ஏற்படப்போகிறது என்ற முழு விவரப் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவையாறு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நாளை (மே 30 ஆம் தேதி, சனிக்கிழமை) மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படும் என்று தமிழ்நாடு மின் உற்பத்திக் கழகத்தின் திருவையாறு உதவிச் செயற்பொறியாளா் ராஜா தெரிவித்துள்ளார். நாளை காலை 9:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை என மொத்தம் 8 மணி நேரத்திற்கு மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும்
திருவையாறு மற்றும் மேலத்திருப்பூந்துருத்தி ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் நடைபெறும் இந்த அவசரப் பராமரிப்பு பணியால், பின்வரும் பகுதிகளில் மின்சாரம் இருக்காது: திருவையாறு, கண்டியூா், ஆவிக்கரை, செங்கமேடு, காட்டுக்கோட்டைக் கரூா், கீழத்திருப்பூந்துருத்தி, மேலத்திருப்பூந்துருத்தி, திருவாலம்பொழில், நடுக்காவேரி, ஆச்சனூா், வைத்தியநாதன்பேட்டை, பனையூா், கடுவெளி, தில்லைஸ்தானம்.
திருவையாறு மற்றும் மேலத்திருப்பூந்துருத்தி ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் நடைபெறும் இந்த அவசரப் பராமரிப்பு பணிகளால் மின் விநியோகம் பாதிக்கப்படவுள்ள மேலும் சில பகுதிகள்: பெரும்புலியூா், புனவாசல், விளாங்குடி, வில்லியநல்லூா், செம்மங்குடி, அணைக்குடி, திருப்பழனம், திங்களூா், ராயம்பேட்டை, காருகுடி, பொன்னாவரை, கல்யாணபுரம், புதுஅக்ரஹாரம், நடுக்கடை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமங்கள்.
தற்போது கோடை வெயிலின் தாக்கம் தீவிரமாக இருப்பதால், மின்சார வாரியம் இந்த பராமரிப்பு பணிகளை மிக விரைவாக முடிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்பாகவே பணிகள் நிறைவடைந்தால், மாலை 5 மணிக்கு முன்னரே மின் விநியோகம் சீராக வாய்ப்புள்ளது.
எனினும், மின்தடை காலத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க பொதுமக்கள் முன்னரே தேவையான குடிநீரைச் சேமித்து வைத்துக் கொள்ளவும், மொபைல் போன் மற்றும் அவசர விளக்குகளை (Inverter/Emergency Lights) முழுமையாக சார்ஜ் செய்து வைத்துக்கொள்ளவும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளின் மூலம் மின்தடை ஏற்படும் நேரத்தில் அசவுகரியங்களை தவிர்க்கலாம்.