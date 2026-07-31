/தஞ்சாவூரில் நாளை (ஆகஸ்ட் 1) 6 மணி நேரம் பவர் கட்: உங்க ஏரியா லிஸ்டில் இருக்கா?

Thanjavur Power Cut: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில், நாளை (ஆகஸ்ட் 1), பாபநாசம், திருப்புறம்பியம், திருப்பனந்தாள் ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை துண்டிக்கப்படும் என மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
Thanjavur Power Cut Areas: தமிழகம் முழுதும் சீரான மின்சாரத்தை அளிக்கும் நோக்கில், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சீரான இடைவெளியில் துனை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
தமிழகம் முழுதும் சீரான மின்சாரத்தை அளிக்கும் நோக்கில், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சீரான இடைவெளியில் துனை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அந்த நேரங்களில் மின்சாரத் துறை ஊழியர்களின் பாதுகாப்பிற்காக மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுகின்றது.
அந்த வகையில் நாளை (ஆகஸ்ட் 1) தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில், பாபநாசம், திருப்புறம்பியம், திருப்பனந்தாள் ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை துண்டிக்கப்படும் என மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
பாபநாசம் தூனை மின் நிலையத்தில் உள்ள பாபநாசம், கபிஸ்தலம், ராஜகிரி, பண்டாரவாடை, இனாம் கிளியூர், நல்லூர், ஆவூர், ஏரி, கோவிந்தகுடி, மூலாழ் வாஞ்சேரி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நாளை (ஆகஸ்ட் 1) காலை 9 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை சுமார் 6 மணி நேரத்திற்கு மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.
திருப்புறம்பியம் துணை மின் நிலையத்தின் கீழுள்ள திருப்போரம்பியம், சுவாமிமலை, கொத்தங்குடி, வாளபுரம், மேலாத்துகுறிச்சி, நீரத்தநல்லூா், இணைபிரியாள் வட்டம், காவற்கூடம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை சுமார் 6 மணி வரை மின்தடை இருக்கும்.
திருப்பனந்தாள் துணை மின்நிலையத்தின் கீழ் வரும் திருப்பனந்தாள், சோழபுரம், பாலாக்குடி, அணைக்கரை, தத்துவாஞ்சேரி, சிக்கல்நாயகன்பேட்டை, மானம்பாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை (ஆகஸ்ட் 1) காலை 9 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை சுமார் 6 மணி நேரத்திற்கு மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.
நாளை (ஆகஸ்ட் 1) தஞ்சாவூரில் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் மின்சார விநியோகம் பாதிக்கப்படும் என்பதால், மொபைல் போன் சார்ஜ் செய்துகொள்ளுதல், தண்ணீர் பிடித்து வைத்துக்கொள்ளுதல், இன்வர்டர் சார்ஜ் செய்து வைத்துக்கொள்ளுதல் போன்ற இன்றியமையாத பணிகளை மக்கள் முன்னரே செய்து வைத்துக்கொள்வது நல்லது.