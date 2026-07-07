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தஞ்சாவூரில் நாளை (ஜூலை 8) 6 மணி நேரம் பவர் கட்: எங்கெல்லாம்? லிஸ்ட் இதோ

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 07, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:56 PM IST

Thanjavur Power Cut: தமிழ்நாடு முழுவதும் சீரான, தடையற்ற மின் விநியோகத்தை உறுதி செய்ய அவ்வப்போது அனைத்து துணை மின்நிலையங்களிலும் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த வேளைகளில் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் சில மணி நேரங்களுக்கு மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுகின்றது.

Thanjavur Power Areas: நாளை நடக்கவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வீரமரசன்பேட்டை மற்றும் மணிமண்டபம் ஆகிய துணை மின் நிலையங்களின் கீழே உள்ள பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை, சுமார் 6 மணி நேரத்திற்கு மின்சாரம் இருக்காது.

Thanjavur District1/7

தஞ்சாவூர் மாவட்டம்

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் அய்யம்பேட்டை, வீரமரசன்பேட்டை மற்றும் மணிமண்டபம் ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் மின்சார பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக நாளை (ஜூலை 8), புதன்கிழமை மின் விநியோகம் சில மணி நேரங்களுக்கு துண்டிக்கப்படும் என மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

Thanjavur Power Cut2/7

தஞ்சாவூர் மின்தடை

நாளை நடக்கவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை, சுமார் 6 மணி நேரத்திற்கு மின்சாரம் இருக்காது.

Manimandapam Sub Station3/7

மணிமண்டபம் துணை மின்நிலையம்

தஞ்சாவூரில் மணிமண்டபம் துணை மின்நிலையத்தின் கீழ் வரும் அருளானந்த நகர், அண்ணா நகர், பிலோமினா நகர், சிட்கோ, காமராஜ் நகர், பாத்திமா நகர், அன்பு நகர், திருச்சி சாலை, வ.உ.சி நகர், பூக்காரத் தெரு, கோரிகுளம், கணபதி நகர், ஆகிய பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 8), புதன்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது.

Manimandapam Sub Station4/7

மணிமண்டபம் துணை மின்நிலையம்

இவை தவிர, மணிமண்டபம் துணை மின்நிலையத்தின் கீழ் வரும் ராஜப்பா நகர், திருப்பதி நகர், செல்வம் நகர், அண்ணாமலை நகர், ஜெ.ஜெ. நகர், டிபிஎஸ் நகர், சுந்தரம் நகர், பாண்டியன் நகர், இ.பி. அலுவலகம், ராஜராஜேஸ்வரி நகர், தென்றல் நகர், துளசியாபுரம், தேவன் நகர், பெரியார் நகர், இந்திரா நகர், எலிசா நகர், நட்சத்திர நகர், வி.பி. கார்டன், ஆர்.ஆர். நகர், சேரன் நகர், காவேரி நகர், நிர்மலா நகர், யாகப்பா நகர், அருளானந்த அம்மாள் நகர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 8), புதன்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை மின்தடை இருக்கும்.

Veeramarasampettai Sub Station5/7

விரமரசன்பேட்டை துணை மின்நிலையம்

தஞ்சாவூரில் விரமரசன்பேட்டை துணை மின்நிலையத்தின் கீழுள்ள பூதலூர், புதுப்பட்டி, மருதகுடி, செல்லப்பன்பேட்டை, ஆவாரம்பட்டி, வெண்டயம்பட்டி, முத்து வீரகண்டியன்பட்டி, நந்தவனப்பட்டி, அய்யனாபுரம், இந்தளூர், சோளகம்பட்டி, பூதராயநல்லூர், ஒரத்தூர், சாமிநாதபுரம், மோசஸ்புரம், சிவசாமிபுரம், விண்ணமங்கலம், அடஞ்சூர், மாதுரான்புதுக்கோட்டை, முல்லைக்குடி, தீட்ச சமுத்திரம், ஆற்காடு, சித்திரக்குடி, தொண்டராயன்பாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நாளை (ஜூலை 8), புதன்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 3 மணி வரை மின் விநியோகம் பாதிக்கப்படும்.

Thanjavur Power Cut News6/7

தஞ்சாவூர் மின்தடை செய்திகள்

தமிழ்நாடு முழுவதும் சீரான, தடையற்ற மின் விநியோகத்தை உறுதி செய்ய அவ்வப்போது அனைத்து துணை மின்நிலையங்களிலும் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த வேளைகளில் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் சில மணி நேரங்களுக்கு மின்சாரம் துண்டிக்கப்படுகின்றது.

 

Thanjavur Power Cut News7/7

தஞ்சாவூர் மின்தடை செய்திகள்

நாளை (ஜுலை 8) தஞ்சாவூரில் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் மின்சாரம் பாதிக்கப்படும் என்பதால், தண்ணீர் பிடித்து வைத்துக்கொல்ளுதல், மொபைல் போன், இன்வர்டர் சார்ஜ் செய்து வைத்துக்கொள்ளுதல் ஆகிய இன்றியமையாத பணிகளை செய்து வைத்துக்கொள்வது நல்லது.

TAGS:
Thanjavur
Power cut

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