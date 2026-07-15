/ஆடி மாதம் வருது... பக்தர்களே ரெடியா... தஞ்சையின் அம்மன் கோவில்களுக்கு சிறப்பு டூர்

Thanjavur TTDC Aadi Amman Tour : தஞ்சாவூரில் பிரசித்தி பெற்ற அம்மன் கோவில்களை ஒரே நாளில் சுற்றிப் பார்க்க, தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டுள்ளது. ஆடி அம்மன் சுற்றுலா திட்டத்தின் கீழ் தஞ்சாவூரில் எங்கெல்லாம் போகலாம் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஆடி மாதம் வரும் ஜூலை 17ஆம் தேதி பிறக்கிறது. ஆடி மாதம் பிறந்தவிட்டாலே அம்மன் கோவில்களில் திருவிழாக்கோலம் பூண்டுவிடும். தினந்தோறும் பூஜைகளும், வழிபாடும் களைக்கட்டும். அந்த வகையில், பக்தர்கள் அதிகளவில் அம்மன் கோவில்களுக்கு செல்வார்கள்.
அந்த வகையில், தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுலா துறையின் கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம், தற்போது 'ஆடி அம்மன் சுற்றுலா' என சிறப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. சென்னை, மதுரை, திருச்சி, தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஒரு நாள் சுற்றுலா திட்டம் உள்ளது. இதில் அந்தந்த மாவட்டங்களின் வழிபாட்டு தலங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள்.
ஆடி மாதம் முழுவதும் செவ்வாய், வெள்ளி, ஞாயிறு ஆகிய தினங்களில் இந்த சுற்றுலா திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த சுற்றுலாவுக்கு பயணிகள் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும். www.ttdconline.com என்ற இணையதளத்தில் மேற்கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு 044-25333 333, 7550063121 (வாட்ஸ்அப் எண்) தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும்.
ஆடி அம்மன் சுற்றுலா - தஞ்சாவூர்: அருள்மிகு வராகி அம்மன் (பெரிய கோவில்), அருள்மிகு பங்காரு காமாட்சி அம்மன், புன்னைநல்லூர் அருள்மிகு மகா மாரியம்மன், திருக்கருகாவூர் அருள்மிகு கற்பரட்சாம்பிகை, பட்டீஸ்வரம் அருள்மிகு துர்கை அம்மன், வலங்கைமான் அருள்மிகு பாடைகட்டி மகா மாரியம்மன், திருநாகேஸ்வரம், அருள்மிகு நாகநாதசுவாமி கிரிகுஜாம்பிக்கை, அருள்மிகு காசி விஸ்வநாதர் விசாலாட்சி, மகாமக குளம் கும்பகோணம், தாராசுரம் அருள்மிகு ஐராவதேசுவரர் (பெரியநாயகி அம்மன்)
தமிழ்நாடு அரசின் இந்த சுற்றுலா திட்டத்தில் குடிநீர் வசதி, மதிய உணவு, சிறப்பு தரிசனம், கோவில்களின் பிரசாதம் ஆகியவை ஏற்பாடு செய்யப்படும். இதற்கு கட்டணமாக ரூ.1,400 வசூலிக்கப்படுகிறது.