ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தேதியை நோட் பண்ணுங்க.. முக்கிய அறிவிப்பு

Thayumanavar Scheme March 2026 Update: தமிழக அரசின் தாயுமானவர் திட்டத்தில் நீலகிரி, சேலம், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் எப்போது ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படும் என்பதை பார்ப்போம்.
Thayumanavar Scheme March 2026 Update: மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்டி, தாயுமானவர் திட்டத்தில் மார்ச் 2,3ஆம் தேதிகளில் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவிடும் வகையில், ரேஷன் கடைகளில் குறைந்த விலையில் உணவு பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது. தமிழகம் முழுவதும் 2.27 கோடி ரேஷன் கார்டுகள் உள்ளது. இவர்களுக்கு மாதந்தோறும் அரிசி, சர்க்கரை, கோதுமை, பாமாயில், பருப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
மக்களும் மாதந்தோறும் வரிசையில் காத்திருந்து ரேஷன் பொருட்களை வாங்கி வருகின்றனர். ஆனால், முதியோர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளால் மாதற்தோறும் கால் கடுக்க வரிசையில் காத்திருந்து ரேஷன் பொருட்கள் வாங்க சிரமப்படுகின்றனர்.
எனவே, அதனை எளிமைப்படுத்தும் வகையில், தமிழக அரசு முதியோர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக தாயுமானவர் திட்டத்தை தொடங்கியது. தாயுமானவர் திட்டம் மூலம், பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கு சென்று மாதந்தோறும் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
65 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதந்தோறும் முதல் வாரத்தில் ரேஷன் பொருட்கள் பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கு சென்று வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்தில் தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ் மொத்தம் 21,70,454 பயனாளிகள் பயன் பெற்று வருகின்றனர்.
இவர்களின் மாற்றுத்திறனாளிகள் 1,27,797 பேரும், மூத்த குடிமக்கள் (65+ வயது) 20,42.657 பேரும் தாயுமானவர் திட்டத்தில் வீடுகளில் ரேஷன் பொருட்களை பெற்று வருகின்றனர். இந்த திட்டம் பயனாளிகளின் மத்தியில் பெரும் வரவேற்ப்பை பெற்று வருகின்றனர். இந்த நிலையில், வரும் மார்ச் மாதத்திற்கான ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, நீலகிரி, பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர், சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தாயுமானவர் திட்டத்தில் ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் தேதியை அறிவித்துள்ளனர். இதனை தெரிந்து கொண்டு, பயனாளிகள் ரேஷன் பொருட்களை கைரேகை பதிவு செய்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
அதன்படி, நீலகிரி, சேலம், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் வரும் மார்ச் மாதத்தில் மார்ச் 2 (திங்கள் கிழமை), மார்ச் 3 (செவ்வாய் கிழமை) ஆகிய நாட்களில் மாற்றுத்திறனாளிகள், 65 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியோர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று ரேஷன் பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படும் மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.