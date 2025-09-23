71-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள்! யாருக்கு என்ன விருது?

71st National Film Awards 2025: 2025 ஆம் ஆண்டின் 71வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டது! இந்திய சினிமா நடிகர்களின் விருது எதற்க்காக என்பதை பார்ப்போம்!
71st National Film Awards 2025: இந்த விருதுகள் இந்திய சினிமாவின் உயர்வையும், கலைஞர்களின் திறமையை உலகுக்கு வெளிப்படுத்தும் பெரும் சாதனையாகும். ரசிகர்களும் கலைஞர்களும் அதில் பெரும் மகிழ்ச்சியை அனுபவித்தனர்.
ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார்: ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார், 2025 ஆம் ஆண்டின் 71வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில், தனது இசையமைப்புக்காக 'வாத்தி' திரைப்படத்திற்கு சிறந்த இசை அமைப்பாளர் விருதை பெற்றார். இது அவரது இரண்டாவது தேசிய விருது ஆகும், முன்னதாக 'சூரரைப் போற்று' திரைப்படத்திற்கும் விருது பெற்றுள்ளார்.
உர்வசி: மலையாளத் திரைப்பட நடிகை உர்வசி, 2025 ஆம் ஆண்டின் 71வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில், 'உல்லோழுக்கு' திரைப்படத்திற்காக சிறந்த துணை நடிகை விருதை பெற்றார். இது அவரது நடிப்புக்கு ஒரு பாராட்டாகும், அவர் இதற்கு முன் 2005 ஆம் ஆண்டில் 'அச்சுவின்தே அம்மா' திரைப்படத்திற்கும் விருது பெற்றுள்ளார்.
எம்.எஸ். பாஸ்கர்: தமிழ் நடிகர் எம்.எஸ். பாஸ்கர், 2025 ஆம் ஆண்டின் 71வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில், 'பார்க்கிங்' திரைப்படத்திற்காக சிறந்த துணை நடிகர் (ஆண்) விருதை பெற்றார். இந்த விருது அவரது திறமை மற்றும் நடிப்பை தேசிய அளவில் அங்கீகரித்தது.
ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன்: “பார்க்கிங்” திரைப்படத்தின் இயக்குனர் ராம்குமார் பாலகிருஷ்ணன், 2025 ஆம் ஆண்டின் 71வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில் சிறந்த இயக்குனர் தொடக்க படத்திற்கான (Best Debut Film of a Director) விருதை பெற்றார். இது அவரது இயக்குநர் திறமை மற்றும் இந்திய சினிமாவிற்கு வழங்கிய முக்கிய பங்களிப்பை அங்கீகரிக்கும் சாதனை ஆகும்.
ஷாரூக் கான்: பாலிவுட் நடிகர் ஷாரூக் கான், 2025 ஆம் ஆண்டின் 71வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில், 'ஜவான்' திரைப்படத்திற்காக சிறந்த நடிகர் விருதை பெற்றார். இது அவரது முதல் தேசிய விருது ஆகும், இந்திய சினிமாவில் அவரது சாதனையை உறுதி செய்தது.
மோகன் லால்: மலையாளத் திரைப்பட நடிகர் மோகன் லால், 2025 ஆம் ஆண்டின் 71வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில், 'தாதாசாகேப் பல்கே' விருதை பெற்றார். இந்த விருது இந்திய திரைப்படத் துறையில் அவரது சிறந்த பங்களிப்புக்கு வழங்கப்பட்டது மற்றும் அவரது கலைநுட்பத்தை தேசிய அளவில் மதிப்பிடுகிறது.
2025-71வது தேசிய திரைப்பட விருதுகள்: இந்த விருதுகள் 2023 ஆம் ஆண்டில் வெளியான இந்திய திரைப்படங்களை மதிப்பீடு செய்து வழங்கப்பட்டன. சிறந்த படைப்புகளை ஊக்குவிக்கவும், நடிகர்கள், இயக்குனர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிபுணர்களின் பங்களிப்பை மதிக்கவும் இந்த விருதுகள் நோக்கமாக கொண்டவை.