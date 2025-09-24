மலையாள சினிமாவின் தரத்தை உயர்த்திய 6 படங்கள்! என்ன என்ன தெரியுமா?

The Evolution Of Mollywood: My Dear Kuttichathan முதல் Lokah வரை படங்கள், 3D, animation, CGI, மற்றும் sci-fi போன்ற தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தி ரசிகர்களை ஆச்சரியப்படுத்தின.
Mollywood Standards: மலையாள சினிமா எப்போதுமே கதைமாந்தரத்தில் தனித்துவம் பெற்றது. ஆனால் சில படங்கள் அதன் தொழில்நுட்பத்தையும் (VFX, graphics, sci-fi) உயர்த்தின. 1984 முதல் 2025 வரை வந்த இந்த படங்கள், Mollywood தரத்தை புதிய நிலைக்கு கொண்டு சென்றவை.
My Dear Kuttichathan (1984) இந்தியாவின் முதல் 3D படம் என்ற பெருமை பெற்றது. Navodaya Appachan தயாரித்து, குருவாயூரப்பன் கதாபாத்திரம் கொண்ட குழந்தை கதையை மையமாகக் கொண்டது. 3D அனுபவம் அப்போதைய பார்வையாளர்களை ஆச்சரியப்படுத்தியது. திரையரங்கில் முதல் முறையாக 3D கண்ணாடி அணிந்து படம் பார்த்த அனுபவம் குழந்தைகளுக்கு மறக்க முடியாதது.
O’ Faby (1993) ஆசியாவின் முதல் animation மற்றும் live action படம். மனித நடிகர்களோடு கார்டூன் கதாபாத்திரம் (Faby) கலந்த கதை. குழந்தைகளுக்கான சாகசம், ஆனால் தொழில்நுட்ப ரீதியாக பெரிய சாதனை பெற்ற படம். அந்த காலத்தில் ஹாலிவுட் animation போலவே Mollywood-இல் முயற்சி செய்யப்பட்டது.
Athishayan (2007) சூப்பர்மேன் ஸ்டைல் குழந்தை சூப்பர்ஹீரோ கதை இது. ஒரு சிறுவன் விஞ்ஞானியின் சோதனையால் சூப்பர்பவர் பெறுகிறான். குறைந்த செலவில் CGI பயன்படுத்தப்பட்டது. சூப்பர்ஹீரோ கதையின் ஆரம்ப முயற்சியாக இந்த படம் அமைந்தது.
Red Rain (2013) Kerala-வில் நடந்த மர்மமான சிவப்பு மழையை அடிப்படையாகக் கொண்ட sci-fi படமாக எடுக்கபட்டது. Alien DNA, extraterrestrial theories அடிப்படையில் உருவானது. சர்வதேச அளவில் கவணத்தை ஈர்த்தது.
Minnal Murali (2021) மலையாள சினிமாவின் முதல் பெரிய superhero படம். Basil Joseph இயக்கத்தில், Tovino Thomas சூப்பர்ஹீரோவாக நடித்தார். Netflix release ஆனதும் உலகளவில் பாராட்டுகள் பெற்றது. Marvel ஸ்டைல் இருந்தாலும், முழுக்க native கதையால் உலக ரசிகர்களை கவர்ந்தது.
Lokah (2025) மலையாள திரையுலகின் எதிர்கால sci-fi படம் இது. VFX, AI, விண்வெளி கதை சொல்லல் ஆகியவை சர்வதேச தரத்தில் உருவாகின்றன. இந்திய அறிவியல் புனைகதை சினிமாவை மாற்றப்போகும் பெரும் எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது.