லேடி சூப்பர் ஸ்டாரின் திரைப் பயணம்! இத்தனை மொழிகளில் கலக்கிய நயன்!

Lady Superstar Cinema Journey: சினிமா உலகில் தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்து, தென்னிந்தியாவில் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் என்ற பட்டத்தை பெற்றவர் நயன்தாரா. மலையாளத்தில் தொடங்கி தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் வரை வெற்றி பெற்றார்.

Lady Superstar Cinema Journey: இன்றும் வெற்றி தொடர்ந்துகொண்டிருக்கும் நயன்தாராவின் சினிமா அப்டேட்கள் இங்கே 7 ஸ்லைட்களில்!
மலையாள சினிமாவில் அறிமுகம்: நயன்தாரா, 2003-ம் ஆண்டு மனஸினக்காரே படத்தின் மூலம் மலையாள சினிமாவில் அறிமுகமானார். படத்தின் வெற்றி அவருக்கு நட்சத்திர அந்தஸ்தை தந்தது. அதற்குப் பிறகு நட்டுராஜாவு மற்றும் விஸ்மயதும்பத்து போன்ற படங்களில் நடித்தார். இதன் மூலம் சினிமா ரசிகர்களிடம் பிரபலமானார்.

தமிழ் சினிமாவில் அதிரடி தொடக்கம்: 2005-ல் ஆய்யா மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார். அதே சமயத்தில் சந்திரமுகி படத்தில் வாய்ப்பு கிடைத்தது. 100 நாட்களுக்கு மேல் ஓடிய இந்த படம், நயன்தாராவை தமிழ் ரசிகர்களிடம் பிரபலமாக்கியது. அத்துடன் அவர் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் (Lady Super Star) பட்டத்தை அடைய வழி வகுத்தது.

தெலுங்கு & கன்னட சினிமா வெற்றி: 2006-ல் தெலுங்கில் லக்‌ஷ்மி மூலம் அறிமுகமானார். தொடர்ந்து பாஸ் படத்திலும் நடித்தார். அதே வருடம் நான்கு தமிழ் படங்களில் நடித்துள்ளார். கன்னடத்தில் சூப்பர் படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். இதன் மூலம் நான்கு மொழிகளில் முன்னணி நடிகையாக உயர்ந்தார்.

பெண் மையப்படங்கள்: நயன்தாரா பெண்கள் மையப்படங்களுக்கு வழிகாட்டி. மாயா (2015), அறம் (2017), கோலமாவு கோகிலா (2018), இமைக்கா நோடிகள் (2018) போன்ற படங்கள் வெற்றி பெற்று, அவர் நடிப்புத் திறமையை ரசிகர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வைத்தன. இதனால் பெண்களுக்கான கதைகள் முக்கியமானதாக மாறின.

விருதுகள் & அங்கீகாரம்: ராஜா ராணி (2013), நானும் ரௌடி தான் (2015), அறம் (2017) படங்களுக்காக Filmfare Best Actress Award வென்றார். மேலும் இருமுகன் உள்ளிட்ட பல படங்களுக்காக பரிந்துரைகள் கிடைத்தன. தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் ஆகிய மூன்று மொழிகளிலும் அவரது நடிப்புக்கு பாராட்டு கிடைத்தது.

சமீபத்திய படங்கள்: சமீபத்தில் காத்துவாக்குல ரெண்டு காதல் (2022), அண்ணாத்தே (2021), காட்ஃபாதர் (2022) ஆகிய படங்களில் நடித்தார். 2023-ல், ஷாருக் கானுடன் ஜவான் மூலம் பாலிவுட்டில் அறிமுகமானார். இந்த படம் அவருடைய career highest grossing படமாக மாறியது. நடப்பு ஆண்டில் ராக்காயி படத்திலும் படித்துள்ளார்.

தற்போதைய அப்டேட்! நயன்தாரா இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனுடன் காதல் வளர்த்துக் கொண்டார்; ஜூன் 9, 2022 அன்று மகாபலிபுரத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் திருமணம் செய்துக்கொண்டனர். அக்டோபர் 2022ல் இரட்டையர் மகன்கள் உயிர் மற்றும் உலகை சுரோகேசி மூலம் பெற்றனர். சமீபத்தில் இத்தாலியில் குடும்ப விடுமுறையை அனுபவித்து ரசிகர்களுக்கு glimpses கொடுத்தனர். தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் copyright பிரச்சனை காரணமாக நடனுஷுடன் ஏற்பட்ட டாக்குமென்டரி தகராறு 2025ல் நீதிமன்ற தீர்வில் நயன்தாராவின் பக்கத்தில் முடிந்தது.

