ரஜினியுடன் நடித்த சிறுமி... இப்போ எவ்ளோ பெருசா வளந்துட்டாங்க பாருங்க!

Little Girl Acted With Rajinikanth: சந்திரமுகி படத்தில் அத்திந்தோம் பாடலில் நடித்த அந்தச் சிறுமி நினைவிருக்கிறதா? அந்த ‘பொம்மி’ இன்று முன்னணி சின்னத்திரை நடிகையாக மாறியிருப்பதை தெரியுமா?
Little Girl Acted With Rajinikanth: 2005ல் வெளிவந்த ரஜினிகாந்த் நடித்த சந்திரமுகி படத்தில் பிரஹர்ஷிதா ஸ்ரீனிவாசன் சிறுமியாக நடித்தார். அவர் நடித்த அத்திந்தோம் பாடல் ரசிகர்களின் மனதில் இன்னும் பதிந்தே இருக்கிறது. இன்று அவர் சீரியல்களில் கதாநாயகியாக பிரபலமடைந்து, ரசிகர்களின் அன்பை பெற்று வருகிறார்.
சந்திரமுகி படத்தில் ஒரு சிறுமி பாடல் காட்சியில் நடித்து ரசிகர்களை கவர்ந்தார். காலம் சென்றுவிட்டது. அந்தச் சிறுமி இப்போது பிரபலமான சின்னத்திரை நடிகையாக வளர்ந்திருக்கிறார். குழந்தை நட்சத்திரமாகத் தொடங்கி, இன்று முன்னணி நடிகையாக மாறியுள்ளார்.
அந்தச் சிறுமி பெயர் பிரஹர்ஷிதா ஸ்ரீனிவாசன். 2005-ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த சந்திரமுகி படத்தில் ‘அத்திந்தோம்’ பாடலில் நடித்திருந்தார். அதில் அவர் நடித்த ‘பொம்மி’ கதாபாத்திரம் இன்னும் ரசிகர்களுக்கு நினைவில்தான் இருக்கிறது.
பிரஹர்ஷிதா குழந்தை நட்சத்திரமாக பல தமிழ் படங்களில் நடித்தார். அவரது இயல்பான நடிப்பால் ரசிகர்களும் விமர்சகர்களும் பாராட்டினார்கள். குழந்தை வயதிலேயே அவர் பிரபலமாக, சிறந்த நடிப்புக்காக தனக்கென இடம் பிடித்தார்.
படிப்பை முன்னுரிமை கொடுத்து, படங்களிலிருந்து ஓரளவு விலகினார். கல்விக்காக சினிமாவை விட்டுத் தற்காலிக இடைவெளி எடுத்தார். 2021ல் அவர் திருமணம் செய்து கொண்டார். தற்போது அழகான குழந்தையின் அன்பான தாயாக உள்ளார்.
பின்னர் சின்னத்திரை வழியாக ரசிகர்களை மீண்டும் சந்தித்தார். வேலன் மற்றும் ராஜ ராஜேஸ்வரி போன்ற சீரியல்களில் நடித்தார். சீரியல்களில் கதாநாயகியாக நடித்து, சின்னத்திரை ரசிகர்களிடம் தனக்கென வலுவான பெயர் பெற்றார்.
சந்திரமுகி படம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் வெற்றி படங்களில் ஒன்றாகும். பி.வாசு இயக்கிய இந்தப் படத்தில் நயன்தாரா, ஜோதிகா, பிரபு நடித்தனர். பாடல்களும் பெரிய ஹிட்டானது. அதில் பிரஹர்ஷிதா நடித்த ‘அத்திந்தோம்’ பாடல் குழந்தைகளிடையே ஹிட்டானது.
தற்போது சீரியல்களில் நடித்து வருகிறார். குடும்ப வாழ்க்கையையும், சீரியல் நடிப்பையும் சமநிலைப்படுத்தி முன்னேறி வருகிறார். ரசிகர்கள் அவரின் கம்பேக்கை அன்புடன் வரவேற்று, சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து பின்தொடர்கிறார்கள்.