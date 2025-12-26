ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக விலைக்கு சென்ற அன்கேப்டு வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 3 CSK பிளேயர்கள்!

Most Expensive Uncapped Players In Ipl History: ஐபிஎல்லில் அதிக விலைக்கு சென்ற Uncapped இந்திய சர்வதேச அணியில் அறிமுகம் ஆகாத வீரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
பிரசாந்த் வீர் (Prashant Veer): 20 வயதே ஆன உத்தரபிரதேச ஆல்-ரவுண்டர் பிரசாந்த் வீர், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் ரூ. 14.20 கோடிக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டார்.
கார்த்திக் சர்மா (Kartik Sharma): ராஜஸ்தானை சேர்ந்த கார்த்திக் சர்மா, நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் ரூ. 14.20 கோடிக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டார்.
ஆவேஷ் கான் (Avesh Khan) : 2022ஆம் ஆண்டு நடந்த ஐபிஎல் ஏலத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியால் ரூ. 10 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டார். பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மாவுக்கு முன்பாக அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட அன்கேப்டு வீரர்கள் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருந்தார்.
கிருஷ்ணப்பா கெளதம் (Krishnappa Gowtham): 2021ஆம் ஆண்டில் கிருஷ்ணப்பா கெளதம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் ரூ. 9.25 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டார்.
ஷாருக் கான் (Shahrukh Khan): 2022ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐபிஎல் ஏலத்தில் ஷாருக் கான் ரூ. 9 கோடிக்கு பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டார்.
ஆகிப் நபி (Auqib Nabi): நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் அவுகிப் நபி, டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியால் ரூ. 9.70 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டார்.