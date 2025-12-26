English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக விலைக்கு சென்ற அன்கேப்டு வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 3 CSK பிளேயர்கள்!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக விலைக்கு சென்ற அன்கேப்டு வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 3 CSK பிளேயர்கள்!

Most Expensive Uncapped Players In Ipl History: ஐபிஎல்லில் அதிக விலைக்கு சென்ற Uncapped இந்திய சர்வதேச அணியில் அறிமுகம் ஆகாத வீரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 
1 /6

பிரசாந்த் வீர் (Prashant Veer): 20 வயதே ஆன உத்தரபிரதேச ஆல்-ரவுண்டர் பிரசாந்த் வீர், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் ரூ. 14.20 கோடிக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டார்.

2 /6

கார்த்திக் சர்மா (Kartik Sharma): ராஜஸ்தானை சேர்ந்த கார்த்திக் சர்மா, நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் ரூ. 14.20 கோடிக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டார்.

3 /6

ஆவேஷ் கான் (Avesh Khan) : 2022ஆம் ஆண்டு நடந்த ஐபிஎல் ஏலத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியால் ரூ. 10 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டார். பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மாவுக்கு முன்பாக அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட அன்கேப்டு வீரர்கள் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருந்தார். 

4 /6

கிருஷ்ணப்பா கெளதம் (Krishnappa Gowtham): 2021ஆம் ஆண்டில் கிருஷ்ணப்பா கெளதம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியால் ரூ. 9.25 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டார். 

5 /6

ஷாருக் கான் (Shahrukh Khan): 2022ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐபிஎல் ஏலத்தில் ஷாருக் கான் ரூ. 9 கோடிக்கு பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியால் வாங்கப்பட்டார்.

6 /6

ஆகிப் நபி (Auqib Nabi): நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் அவுகிப் நபி, டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியால் ரூ. 9.70 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டார். 

IPL Expensive Uncapped Players CSK Prashant Veer

Next Gallery

ரேஷன் கார்டு : AAY, PHH கைவிரல் ரேகை பதிவு - தமிழ்நாடு அரசின் 2 முக்கிய அறிவுறுத்தல்