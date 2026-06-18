/‘தி ரிங்’ பேய் படத்தில் நடித்த இளம் ஹாலிவுட் நடிகை மரணம்!

Daveigh Chase : பிரபல ஹாலிவுட் நடிகையான Daveigh Chase, தனது 35வது வயதில் உயிரிழந்துள்ளது, அதிர்ச்சியை கிளப்பியுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.
நடிகை டேவி சேஸ்க்கு (Deveigh Chase) 35 வயது ஆகிறது. இவர், ஹாலிவுட்டில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானவர். அது மட்டுமன்றி, பின்னணி பாடகியாகவும் இருக்கிறார்.
தி ரிங் என்ற பிரபலமான ஹாலிவுட் படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்தவர், டேவி சேஸ். இதில் அவர் சின்னப்பெண்ணாக நடித்திருந்தாலும் பேயாக நடித்திருப்பார்.
அதே போல, குழந்தைகள் மத்தியில் பிரபலமான லிலோ அண்ட் ஸ்டிட்ச் படத்தில் கார்டூன் லீலோவுக்கு குரல் கொடுத்தும் பிரபலமாகி இருக்கிறார். 1990ல் பிறந்த இவர், பின்னணி குரல் கொடுத்ததற்காக ஆஸ்கார் விருதை வென்றிருக்கிறார்.
நடிப்பு மட்டுமன்றி, பாடகியாகவும் இருக்கும் இவர், சமீப காலமாக உடல் நிலை சரியில்லாமல் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர், ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
ஜூன் 17ஆம் தேதியான நேற்று, Meningtis மற்றும் செப்சிஸ் எனும் நோய் தொற்று காரணமாக உடல் நலக்குறைபாடு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார்.