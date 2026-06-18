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‘தி ரிங்’ பேய் படத்தில் நடித்த இளம் ஹாலிவுட் நடிகை மரணம்!

Written ByYuvashree
Published: Jun 18, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:14 PM IST

Daveigh Chase : பிரபல ஹாலிவுட் நடிகையான Daveigh Chase, தனது 35வது வயதில் உயிரிழந்துள்ளது, அதிர்ச்சியை கிளப்பியுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.

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டேவி சேஸ்க்கு

நடிகை டேவி சேஸ்க்கு (Deveigh Chase) 35 வயது ஆகிறது. இவர், ஹாலிவுட்டில் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானவர். அது மட்டுமன்றி, பின்னணி பாடகியாகவும் இருக்கிறார். 

 

The Ring2/5

தி ரிங்

தி ரிங் என்ற பிரபலமான ஹாலிவுட் படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்தவர், டேவி சேஸ். இதில் அவர் சின்னப்பெண்ணாக நடித்திருந்தாலும் பேயாக நடித்திருப்பார்.

 

Child Artist3/5

குழந்தை நட்சத்திரம்

அதே போல, குழந்தைகள் மத்தியில் பிரபலமான லிலோ அண்ட் ஸ்டிட்ச் படத்தில் கார்டூன் லீலோவுக்கு குரல் கொடுத்தும் பிரபலமாகி இருக்கிறார். 1990ல் பிறந்த இவர், பின்னணி குரல் கொடுத்ததற்காக ஆஸ்கார் விருதை வென்றிருக்கிறார்.

 

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பாடகி

நடிப்பு மட்டுமன்றி, பாடகியாகவும் இருக்கும் இவர், சமீப காலமாக உடல் நிலை சரியில்லாமல் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர், ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

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Meningtis

ஜூன் 17ஆம் தேதியான நேற்று, Meningtis மற்றும் செப்சிஸ் எனும் நோய் தொற்று காரணமாக உடல் நலக்குறைபாடு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார்.

TAGS:
Daveigh Chase
Hollywood Actress

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