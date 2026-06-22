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CM விஜய்யின் தனிச்செயலராக..’தி ரூட்’ ஜெகதீஷ் பழனிசாமி நியமனம்!

Written ByYuvashree
Published: Jun 22, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:49 PM IST

முதல்வர் விஜய்யின் முக்கிய நண்பராக இருப்பவர், ஜெகதீஷ் பழனிசாமி. இவர், தி ரூட் நிறுவனத்தின் தலைவராக இருக்கிறார். இவர் தற்போது, முதல்வர் விஜய்யின் தனிச்செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

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தனி செயலர்

முதல்வரின் தனிச்செயலராக, அவருடைய நண்பரும், மேனேஜரும், தி ரூட் நிறுவனத்தின் தலைவருமான ஜெகதீஷ் பழனிசாமி நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். 

 

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அரசியல் செயலர்

இவர், முதல்வர் விஜய்யின் அரசியல் செயலராக, மே 12ஆம் தேதி நியமனம் செய்தது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அரிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.

 

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ஜெகதீஷ் பழனிசாமி

ஜெகதீஷ் பழனிசாமி, விஜய்யின் நீண்டகால நண்பர் ஆவார். இவர் தூண்டுதலின் பெயரில்தான் விஜய் துப்பாக்கி படத்திலேயே நடிக்க ஆரம்பித்ததாக கூறப்படுகிறது. இது, விஜய்க்கு முதல் 100 கோடி ஹிட் கொடுத்த படமாக இருந்தது.

 

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துப்பாக்கி

ஜெகதீஷ் மீதிருந்த தோழமை காரணமாகவே விஜய் துப்பாக்கி படத்தில் தன் கதாப்பாத்திரத்திற்கு ‘ஜெகதீஷ்’ என பெயர் வைக்க சொன்னதாக ஒரு தகவலும் இருக்கிறது. ஆனால், இது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டதில்லை.

 

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தி ரூட்

ஜெகதீஷ், தி ரூட் எனும் செலிப்ரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். இதில், தென்னிந்திய பிரபலங்கள் பலரின் சமூக வலைதள கணக்குகள் மற்றும் அவர்கள் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சிகள் கண்காணிக்கப்படுகின்றன. 

TAGS:
CM Vijay
Jagadish Palanisamy

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