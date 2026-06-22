/CM விஜய்யின் தனிச்செயலராக..’தி ரூட்’ ஜெகதீஷ் பழனிசாமி நியமனம்!

முதல்வர் விஜய்யின் முக்கிய நண்பராக இருப்பவர், ஜெகதீஷ் பழனிசாமி. இவர், தி ரூட் நிறுவனத்தின் தலைவராக இருக்கிறார். இவர் தற்போது, முதல்வர் விஜய்யின் தனிச்செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
முதல்வரின் தனிச்செயலராக, அவருடைய நண்பரும், மேனேஜரும், தி ரூட் நிறுவனத்தின் தலைவருமான ஜெகதீஷ் பழனிசாமி நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.
இவர், முதல்வர் விஜய்யின் அரசியல் செயலராக, மே 12ஆம் தேதி நியமனம் செய்தது குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அரிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.
ஜெகதீஷ் பழனிசாமி, விஜய்யின் நீண்டகால நண்பர் ஆவார். இவர் தூண்டுதலின் பெயரில்தான் விஜய் துப்பாக்கி படத்திலேயே நடிக்க ஆரம்பித்ததாக கூறப்படுகிறது. இது, விஜய்க்கு முதல் 100 கோடி ஹிட் கொடுத்த படமாக இருந்தது.
ஜெகதீஷ் மீதிருந்த தோழமை காரணமாகவே விஜய் துப்பாக்கி படத்தில் தன் கதாப்பாத்திரத்திற்கு ‘ஜெகதீஷ்’ என பெயர் வைக்க சொன்னதாக ஒரு தகவலும் இருக்கிறது. ஆனால், இது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டதில்லை.
ஜெகதீஷ், தி ரூட் எனும் செலிப்ரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார். இதில், தென்னிந்திய பிரபலங்கள் பலரின் சமூக வலைதள கணக்குகள் மற்றும் அவர்கள் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சிகள் கண்காணிக்கப்படுகின்றன.