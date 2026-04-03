ஏப்ரல் 3 - இன்று தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகும் 6 திரைப்படங்கள்! முழு பட்டியல் இதோ..

Theatre Releases Today April 3rd 2026 : இந்த ஆண்டு ஆரம்பித்தது முதல், சிறிய பட்ஜெட் படங்கள் மட்டும்தான்,தொடர்ந்து ஹிட் ஆகி வருகின்றன. இந்த வாரமும், அதே போல சின்ன பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட சில படங்கள்தான் வெளியாக இருக்கின்றன. இவற்றில எது ஹிட் ஆகும், எது தோல்வியடையும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். ஏப்ரல் 3ஆம் தேதியான இன்று, தியேட்டர்களில் ஆறு படங்கள் ரிலீஸாகின்றன. அந்த படங்களின் லிஸ்டை, இங்கு பார்ப்போம்.
ஏப்ரல் 3ஆம் தேதியான இன்று ஒரே நாளில், தியேட்டர்களில் ஆறு படங்கள் வெளியாகின்றன. இதில், லெஜண்ட் சரவணன், பரத், சர்வானந்த் நடித்திருக்கும் படங்களும் அடக்கம். இந்த படங்களில், எதை முதலில் பார்க்கலாம்? இதோ முழு விவரத்தை தெரிந்து கொள்வோம்.
லெஜெண்ட் சரவணா நடித்திருக்கும் படம்தான், லீடர். இந்த படத்தை துரை செந்தில்குமார் இயக்கியிருக்கிறார். ஆக்ஷன் த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தை இன்று முதல் திரையரங்குகளில் காணலம்.
பரத் நடித்திருக்கும் படம், காளிதாஸ் 2. க்ரைம் த்ரில்லர் படமான இதில், பவானி ஸ்ரீ, அபர்னிதி, அஜய் கார்த்தி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இதற்கு சாம் சி.எஸ் இசையமைத்திருக்கிறார்.
சமுத்திரகனி, கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கும் ஃபீல் குட் படம், கார்மேனி செல்வம். இந்த படத்தில் அபிநயா முக்கிய கதாப்பாத்திரமாக நடித்துள்ளார். இந்த படத்தையும் இன்று முதல் தியேட்டரில் பார்க்கலாம்.
சாகச ட்ராமா பாணியில் உருவாகியிருக்கும் படம், மரகதமலை. இதனை எஸ்.லதா இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தில் சந்தோஷ் பிரதாப், தம்பி ராமையா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கின்றனர்.
இலங்கை தமிழர்களின் வாழ்க்கையும், போரினால் அவர்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளையும் வைத்து உருவாகியிருக்கும் படம்தான், நீளிரா. இதனை, சோமீதரன் இயக்கியிருக்கிறார். ராணா மற்றும் கார்த்திக் சுப்புராஜின் தயாரிப்பில் படம் வெளியாகியுள்ளது. இதில் நவீன் சந்திரா, சனத், கபிலா வேனு உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்தை இன்று முதல் தியேட்டரில் காணலாம்.
சர்வானந்த் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் படம், பைக்கர். எங்கேயும் எப்போதும் படத்தில் நடித்த இவர், இந்த படத்திற்காக பல கிலோக்களை குறைத்து 18 வயது இளைஞராக மாறியிருக்கிறார்.