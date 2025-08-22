சனி பகவானின் சோதனை ஆரம்பம்..‘இந்த’ 7 ராசிக்காரர்களுக்கு தொல்லை ஏற்படும்!

Zodiac Signs Going To Face Troubles Shani Dosha : ஜோதிடத்தின் படி, நாம் வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகளுக்கு ஏற்பட சனி பகவான் காரணமாக இருக்கிறார். வரும் காலங்களில், இந்த 7 ராசிகள் சனி பகவானால் அல்லல்பட இருக்கின்றனர்.
Zodiac Signs Going To Face Troubles Shani Dosha : சனி பகவான், நமது கர்ம வினைகளுக்கு காரணமானவராக இருக்கிறார். நாம் வாழ்வில் சந்திக்கும் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு, இவரே காரணமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. வரும் 2027ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் வரை, சனி பகவான் மீனத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். இதனால் சில ராசிகளுக்கும் சனி தோஷம் உருவாக இருக்கிறது. இதற்கு என்னென்ன பரிகாரங்கள் தேவை என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
மேஷ ராசிக்காரர்களை பொறுத்தவரை, செல்வத்தின் வீட்டில் சனி சஞ்சரிக்கிறது. எனவே, இவர்கள் வேலை அல்லது தொழில் ரீதியாக சில நிதி சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும். இவர்களுக்கு வியாபாரத்திலும் இழப்புகள் ஏற்படலாம். இவர்களுக்கு வருமானத்தில் பெரும்பகுதி வீணாவதோடு, நிதி மோசடி ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. இதற்கு பரிகாரமாக சனி பகவானை சுற்றி வந்து முடி காணிக்கை செலுத்தலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
மிதுன ராசிக்காரர்களை பொருத்தவரை, இவர்களின் பத்தாம் வீட்டில் சனி சஞ்சரிக்கிறது. எனவே, பணிச்சுமை அல்லது அதிகாரிகளால் தொல்லை உள்ளிட்டவை ஏற்படலாம். இதற்கு பரிகாரமாக சனிக்கிழமையன்று சனி பகவானை வலம் வரலாம்.
கன்னி ராசிக்காரர்களை பொருத்தவரை, இவர்களின் ஏழாவது வீட்டில் சனி பகவான் சஞ்சரிக்கிறார். இதனால் பிடித்தவர்களிடத்தில் கூட விவாதங்கள் மற்றும் தவறான புரிதல்கள் ஏற்படலாம். இதிலிருந்து விடுபட, சனி பகவானுக்கு உகந்த பொருட்களை சிவ பெருமானுக்கு கொடுத்து அபிஷேகம் செய்து வழிபடலாம்.
தனுசு ராசியை பொருத்தவரை, அவர்களுக்கு சனி நான்காம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கிறது. இது அவர்கள் வீட்டின் மகிழ்ச்சியை அழிக்கலாம். இதனால் சுப காரியங்கள் தள்ளிப்போக வாய்ப்புள்ளது. இவர்கள், கருப்பு ஆடையை அணிவதன் மூலமாக கர்ம வினையிலிருந்து நிவாரணம் பெறலாம்.
கும்ப ராசிக்காரர்களை பொருத்தவரை அவர்களுக்கு பண வீட்டில் சனி பகவான் சஞ்சரிக்கிறார். இதனால், நிதி சிக்கல்கள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. நெருங்கிய உறவினர்கள் விலகி இருப்பார்கள். இதை நிவர்த்தி செய்ய ருத்ராபிஷேகம் செய்து வழிபடலாம்.
மீன ராசிக்காரர்களை பொருத்தவரை, அவர்களுக்கு சனி கடைசி கட்டத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். எனவே, சில சமயங்களில் தனிமையாக உணர்வார்கள். தேவையற்ற அறிமுகங்களால், தேவையற்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இதை நிவர்த்தி செய்ய, சனி பகவான் பெயரில் ஏழை எளியவர்களுக்கு தானம் வழங்கலாம்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களை பொருத்தவரை, அவர்களின் எட்டாவது வீட்டில் சனி சஞ்சரிக்கிறார். இதனால், இவர்களுக்கு உடல்நல பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம்.சில நேரங்களில் இந்த உடல் நலப்பிரச்சனைகள் அவர்களின் துணைவருக்கும் ஏற்படலாம். இதிலிருந்து விடுபட, சனிக்கிழமையில் சனி பகவானை விளக்கேற்றி வழிபடலாம். பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.