இந்த தமிழ் படங்கள் எல்லாம்... காபி அடித்த படமா? முழு லிஸ்ட் இதோ!

Tamil Films Remakes: தமிழ் சினிமாவில் பல வெற்றிப் படங்கள், பிற மொழிப் படங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு ரீமேக் செய்யப்பட்டுள்ளன. சில ரீமேக்குகள் மூலத்துக்கு நிகராக ரசிகர்களின் மனதில் அழியாத தடம் பதித்துள்ளன.

 

Tamil Films Remakes: ஹிந்தி, மலையாளம் போன்ற மொழிகளில் வெளிவந்த சூப்பர் ஹிட் படங்கள் தமிழில் மறுபடியும் உருவாகி ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன. அப்படிப் புகழ்பெற்ற 7 ரீமேக் படங்களை இங்கு பார்க்கலாம்.
நண்பன் (2012) Original:3 Idiots (Hindi, 2009) இந்த படம் ஹிந்தியில் 3 இடியட்ஸ் என்னும் படத்தின் தமிழ் ரீமேக் ஆகும். ஷங்கர் இயக்கத்தில் விஜய், ஜீவா, ஸ்ரீகாந்த் நடித்தனர். கல்லூரி வாழ்க்கை, நட்பு, கனவுகளை சாதிக்க வேண்டும் என்ற உணர்வுகளை நகைச்சுவை கலந்து அழகாக சொல்லிய படம். ஒரிஜினல் படத்துக்கு நிகராக தமிழ் ரசிகர்களிடம் பெரிய வெற்றி பெற்றது.

நேர்கொண்ட பார்வை (2019) Original: Pink (Hindi, 2016) ஹிந்தி பிங்க் என்னும் படத்தின் தமிழ் ரீமேக் இது. அஜித் நடிப்பில் வந்த இந்த நீதிமன்றக் கதை, பெண்களின் சம்மதம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை வலியுறுத்தியது. “நோ மீன்ஸ் நோ” என்ற உரை சமூகத்தில் பெரும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது. அஜித்தின் தீவிரமான நடிப்பும், டிராமா கூறுகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் விமர்சனத்திலும் வசூலிலும் வெற்றி பெற்றன.

தாரள பிரபு (2020) Original: Vicky Donor (Hindi, 2012) ஹிந்தி விக்கி டோனர் என்னும் படத்தின் தமிழ் ரீமேக். ஹரிஷ் கல்யாண் நடித்த இந்த படம், Sperms தானம் குறித்த சமூக கருத்தை நகைச்சுவை கலந்து எடுத்துச் சொன்னது. தமிழில் புதுமையாக மாற்றியமைக்கப்பட்டு, இளைஞர்களிடையே நல்ல வரவேற்பு பெற்றது. 

வசூல் ராஜா MBBS (2004) Original: Munna Bhai M.B.B.S. (Hindi, 2003) ஹிந்தி முன்னா பாய் MBBS என்னும் படத்தின் தமிழ் ரீமேக் இது. கமல்ஹாசன் நடித்த இந்த நகைச்சுவைத் திரைப்படம், மருத்துவக் கல்லூரியில் சேரும் அன்பான ரவுடியின் கதையை வெளிப்படுத்துகிறது. மருத்துவமனை சூழலில் சிரிப்பும் உணர்ச்சியும் கலந்த கதை அம்சங்கள் சிறப்பாக அமைந்துள்ளன. கமலின் நடிப்பும், பிரபு மற்றும் சினேகா நடித்த பாத்திரங்களும் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டன.

பாபநாசம் (2015) Original: Drishyam (Malayalam, 2013) மலையாள திரிஷ்யம் என்னும் படத்தின் தமிழ் பதிப்பு. கமல்ஹாசன் குடும்பத்தை பாதுகாக்கும் தந்தையாக நடித்துள்ளார். சஸ்பென்ஸ், உணர்ச்சி, தந்திரம் அனைத்தும் நுட்பமாக சித்தரிக்கப்பட்டது. கௌதமி மற்றும் சிறுமிகள் நடிப்பு பாராட்டப்பட்டது. தமிழ் ரசிகர்களிடம் மூலத்தைப் போலவே அதிரடி வெற்றி பெற்றது. கமலின் சிறந்த படங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.

சந்திரமுகி (2005) Original: Manichitrathazhu (Malayalam, 1993) மலையாள மணிச்சித்ராதாழு என்னும் படத்தின் தமிழ் பதிப்பு. சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த இந்த ஹாரர் காமெடி, தமிழில் மிகப்பெரிய ஹிட்டானது. ஜோதிகாவின் சந்திரமுகி வேடம், காமெடியாக வடிவேலுவின் ரசிகர்களை கவர்ந்தது. பல மொழிகளில் மீண்டும் ரீமேக் ஆனாலும், தமிழ் பதிப்பே மிகப் பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது.  

ஆராது சினம் (2016) Original: Memories (Malayalam, 2013) மலையாள மெமரிஸ் என்னும் படத்தின் தமிழ் பதிப்பு. அருள்நிதி காவல்துறையராக நடித்துள்ளார். சஸ்பென்ஸ் நிறைந்த குற்றவியல் விசாரணை கதை. மதுவிலக்கு, மன உளைச்சல், தனிப்பட்ட இழப்புகள் அனைத்தும் இணைந்து கதாநாயகனின் போராட்டத்தை சித்தரித்தது. விமர்சகர்களால் பாராட்டப்பட்டாலும், வசூல் ரீதியில் மிதமான வெற்றியை மட்டுமே பெற்றது.

