அதிரடி ட்விஸ்ட்: பான் இந்தியா திரையில் கலக்கப் போகும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்

நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் கதையின் நாயகியாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தை, அறிமுக இயக்குநர் பரத் தர்ஷன் எழுதி இயக்குகிறார். இப்படத்தில் கதாநாயகனாக திரு வீர் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.
இளம் நட்சத்திரமான திரு வீர், தனது பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டான "ப்ரீ வெட்டிங் ஷோ" படத்திற்குப் பிறகு, தனது அடுத்த படமான "ஓ சுகுமாரி" படத்தின் மூலம் மீண்டும் ரசிகர்களைச் சந்திக்கத் தயாராகியுள்ளார். இந்தப் படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக, தென்னிந்தியாவின் பிரபலமான நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிக்கிறார். இந்த அழகான கூட்டணியில் உருவாகும் இந்தப் படத்தின் பிரம்மாண்ட தொடக்க விழா சமீபத்தில் ஹைதராபாத்தில் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது.
நடிகர் திரு வீர் மற்றும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இணைந்து நடிக்கும் இந்தப் புதிய படத்தை அறிமுக இயக்குநர் பரத் தர்ஷன் எழுதி இயக்குகிறார். அழுத்தமான கதை மற்றும் வலுவான திரைக்கதையைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் பெயர் பெற்ற திரு வீர், "ஓ சுகுமாரி" மூலமும் தனது திரைப் பயணத்தில் ஒரு புதிய மைல்கல்லைப் பதிக்க உள்ளார். இது ஒரு பக்கா என்டர்டெயினராக உருவாகி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தப் படத்தைத் கங்கா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் சார்பில் தயாரிப்பாளர் மகேஷ்வர ரெட்டி மூலி தயாரிக்கிறார். விமர்சக ரீதியாகப் பாராட்டப்பட்ட 'சிவம் பஜே' படத்தைத் தயாரித்த கங்கா என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் இரண்டாவது படைப்பு இதுவாகும். இயக்குநர் பரத் தர்ஷன் எழுதிய அழகான கதையை வெள்ளித்திரைக்குக் கொண்டு வரும் இந்த முயற்சிக்கு பல தரப்பிலிருந்தும் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.
நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷைப் பொறுத்தவரை, சூப்பர் ஹிட்டான 'சங்க்ராந்திக்கு வஸ்துன்னம்' படத்திற்குப் பிறகு அவர் தெலுங்கில் கதாநாயகியாக நடிக்கும் திரைப்படம் "ஓ சுகுமாரி" தான். ஆழமான கதாபாத்திரங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் நடிப்பில் இந்தப் படமும் அவருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமாக அமையும் என்று திரையுலக வட்டாரங்கள் எதிர்பார்க்கின்றன. தொடக்க விழாவில் அவர் புன்னகை பூத்த முகத்துடன் காணப்பட்டார்.
"ஓ சுகுமாரி" படத்தின் பிரம்மாண்ட தொடக்க விழா ஹைதராபாத்தில் நடந்தபோது, பல முக்கியத் திரைப்பட ஆளுமைகள் கலந்துகொண்டு படக்குழுவை வாழ்த்தினர். இயக்குநர் பரத் தர்ஷனின் கனவுத் திரைப்படமான இது, பார்வையாளர்களைக் கவரும் ஒரு புதிய அனுபவமாக இருக்கும் என அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். இந்தத் தொடக்க விழாவின் பிரத்யேக புகைப்படங்கள் இப்போது வெளியாகியுள்ளன.
இந்தப் படத்தின் தொழில்நுட்பக் குழுவிலும் பல திறமையான கலைஞர்கள் ஒன்றிணைந்துள்ளனர். ஒளிப்பதிவு: சி.எச். குஷேந்தர், இசை அமைப்பாளர்: பரத் மன்சிராஜு, கலை இயக்கம்: திருமலை எம். திருப்பதி, எடிட்டர்: ஸ்ரீ வரபிரசாத், ஆடை வடிவமைப்பாளர்: அனு ரெட்டி அக்கட்டி, பாடலாசிரியர்: பூர்ணாச்சாரி, சண்டை இயக்கம் - விங் சுன் அஞ்சி ஆகியோர் இந்தப் படத்தில் பணியாற்றுகின்றனர்.
நடிகர் திரு வீர், விமர்சன ரீதியாகப் பாராட்டப்பட்ட "மசூதா" முதல் சமீபத்திய ஹிட்டான "ப்ரீ வெட்டிங் ஷோ" வரை பலதரப்பட்ட படங்களில் நடித்து தனது திறமையை நிரூபித்துள்ளார். அதேபோல், 'ஓ சுகுமாரி' மூலமும் ரசிகர்களுக்கு ஒரு புதிய அனுபவத்தை வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த மாதம் 19-ம் தேதி முதல் தொடங்கியுள்ளது.
இந்தப் பக்கா என்டர்டெயினர் திரைப்படம் தெலுங்கு, கன்னடம், தமிழ், மலையாளம் மற்றும் இந்தி ஆகிய ஐந்து மொழிகளில் pan-India அளவில் வெளியிடப்படவுள்ளது. திறமையான நடிகர்கள், பலம் வாய்ந்த தொழில்நுட்பக் குழு மற்றும் தயாரிப்பு நிறுவனம் ஆகியவை இணைந்துள்ளதால், "ஓ சுகுமாரி" திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் மிகப்பெரிய சாதனையைப் படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.