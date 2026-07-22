/31 ஆண்டுகளாக ஒரே தியேட்டரில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இந்திய திரைப்படம்!

ஷாருக்கான் நடிப்பில் வெளியன 'தில்வாலே துல்ஹனியா லே ஜாயெங்கே' 31 ஆண்டுகளாக ஒரே தியேட்டரில் இன்னும் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. தெரியுமா?
ஷாருக் கான் மற்றும் கஜோல் நடித்த காவியத் திரைப்படமான 'தில்வாலே துல்ஹனியா லே ஜாயெங்கே' (DDLJ) 31 ஆண்டுகளாக இன்றும் திரையரங்களில் ஓடிக் கொண்டிருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஷாருக் கான் மற்றும் கஜோல் நடித்த காவியத் திரைப்படமான 'தில்வாலே துல்ஹனியா லே ஜாயெங்கே' (DDLJ) திரைப்படம் அக்டோபர் 20, 1995 அன்று மும்பையின் மராத்தா மந்திர் தியேட்டரில் வெளியானது.
அன்று முதல் இப்போது வரை இப்படம் மட்டுமே அந்த தியேட்டரில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இதில் ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் இந்தப் படத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் இன்னும் தியேட்டருக்கு வருகை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மும்பையின் மராத்தா மந்திர் திரையரங்கின் நிர்வாக இயக்குனர் மனோஜ் தேசாய் பேசும்போது, பார்வையாளர்கள் வரும் வரை இப்படம் தொடர்ந்து திரையிடப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
1952ல் திறக்கப்பட்ட 1,107 இருக்கைகள் கொண்ட இந்தத் திரையரங்கம், 'முகல்-ஏ-ஆசம்' மற்றும் 'பகீசா' உள்ளிட்ட பல முக்கியத் திரைப்படங்களைத் திரையிட்டுள்ளது. இருப்பினும், அக்டோபர் 20, 1995 அன்று வெளியான ஷாருக் கான் - கஜோல் நடித்த 'தில்வாலே துல்ஹனியா லே ஜாயெங்கே', அந்த தியேட்டரில் நிரந்தரமாக திரையிடப்பட்டு வருகிறது.
50 ரூபாய் டிக்கெட் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இதனால், காதலர்கள், மாணவர்கள் இப்படத்தை பார்க்க ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்."படத்தை முதன்முதலாக திரையிடும்போது, இவ்வளவு நீண்ட காலத்திற்குத் திரையரங்குகளில் இப்படத்தை ஓட்டுவோம் என்று எனக்குத் தெரியாது" என தியேட்டர் உரிமையாளர் தேசாய் கூறியுள்ளார்.
வழக்கமான வார நாட்களில், காலை 11:30 மணி காட்சியைப் பார்க்க சுமார் 70 முதல் 100 பார்வையாளர்கள் வருகிறார்கள். அதே சமயம் வார இறுதி நாட்களில் இந்த எண்ணிக்கை 200 முதல் 300 வரையிலான ஆர்வமுள்ள ரசிகர்களாக உயர்கிறது.
பால்கனி இருக்கைகளுக்கு 50 ரூபாயும், டிரஸ் சர்க்கிள் (dress circle) இருக்கைகளுக்கு 30 ரூபாயும் டிக்கெட் கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
மும்பை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் மற்றும் எஸ்டி (ST) பேருந்து நிலையத்திற்கு மிக அருகில் 'மராத்தா மந்திர்' திரையரங்கம் அமைந்துள்ளது. இந்த திரைப்படத்தைப் பார்ப்பதற்காக நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் மக்கள் வருகிறார்கள் என திரையரங்க இயக்குநர் தேசாய் தெரிவித்தார்.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தில்வாலே துல்ஹனியா லே ஜாயெங்கே (Dilwale Dulhania Le Jayenge) படத்தை திரையிடுவதை நிறுத்த முடிவெடுத்த போது ரசிகர்கள் உள்ளிட்டோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். படத்தை தொடர்ந்து திரையிடுமாறு கேட்டுக் கொண்டதன் அடிப்படையில் இப்படம் இன்றும் அந்த தியேட்டரில் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.