Heart Beat S3 to Kaattan: இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எதில் பார்க்கலாம்?

This Week OTT Releases : வாரா வாரம், பல புதுப்புது படங்களும் தொடர்களும் படங்களும் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகி வருகிறது. திரையரங்குகளில் புதிதாக வெளியாகும் படங்களும் இதில் அடக்கம். அந்த வகையில், இந்த வாரமும் சில புதுப்புது ரிலீஸ்கள், முக்கிய ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
ஹார்ட் பீட் சீசன் 3: தமிழ் ரசிகர்களை வியாழக்கிழமை ஆனாலே ஹார்ட் பீட் பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை உருவாக்கிய ஹார்ட் பீட் வெப் சீரிஸின் மூன்றாவது சீசனுக்கான முன்னோட்ட வீடியோ வெளியிடப்பட்டது. இந்த பிரபலமான தொடர் இந்த வாரம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகலாம் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.
காட்டான்: இயக்குநர் மணிகண்டனின் இயக்கத்தில் உருவாகி விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவாகி உள்ள வெப் சீரிஸான காட்டான் வெப் சீரிஸின் அறிவிப்பு வீடியோ வெளியிடப்பட்டது. இந்த படம் இந்த வாரம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகலாம் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆரோமலே: சாரங் தியாகு இயக்கத்தில் கடந்த நவம்பர் 7ம் தேதி வெளிவந்த படம் ‘ஆரோமலே’. இப்படத்தில் கிஷன் தாஸ், ஷிவாத்மிகா, ஹர்ஷத் கான், விடிவி கணேஷ் ஆகியோர் நடித்திருந்தனர். இப்படம் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. தற்போது இந்த படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் 12 ஆம் தேதி வெளியாகப் போகிறது.
காந்தா: தென்னிந்திய சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் துல்கர் சல்மான். இவர் நடிப்பில் கடந்த மாதம் 14ஆம் தேதி வெளிவந்த காந்தா படம் வருகிற 12ஆம் தேதி நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.
அந்தாகாரா: நடிகர்கள்: திவ்யா பிள்ளை, சந்துநாத் ஜி நாயர், தீரஜ் டென்னி, வினோத் சாகர், சுதீர் கரமனா, மரினா மைக்கேல் குரிசிங்கல் இயக்குநர்: வாசுதேவ் சனல் வகை: க்ரைம் த்ரில்லர் (குற்றத் திகில்) எங்கு பார்க்கலாம்: சன் நெக்ஸ்ட் (SunNXT) ஸ்ட்ரீமிங் தேதி: டிசம்பர் 12, 2025
ஃபெமினிச்சி பாத்திமா: நடிகர்கள்: ஷம்லா ஹம்சா, குமார் சுனில், முஸ்தபா சர்கம், விஜி விஸ்வநாத், பிரசீதா, ராஜி ஆர் உன்னி, பபிதா பஷீர், புஷ்பா ராஜன் இயக்குநர்: பாசில் முஹம்மது வகை: அங்கத நகைச்சுவை நாடகம் (Satirical Comedy Drama) எங்கு பார்க்கலாம்: மனோரமா மேக்ஸ் (ManoramaMAX) ஸ்ட்ரீமிங் தேதி: டிசம்பர் 12, 2025