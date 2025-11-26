Stranger Things to ஆர்யன் : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எதில் பார்க்கலாம்?

This Week OTT Releases : இந்த வாரம், சில முக்கியமான படங்களும் தொடர்களும் ஓடிடியில் வெளியாக இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன என்பதையும், அவற்றை எந்த தளத்தில் எப்படி பார்க்கலாம் என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
This Week OTT Releases : வாரா வாரம், பல புதுப்புது படங்களும் தொடர்களும் படங்களும் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகி வருகிறது. திரையரங்குகளில் புதிதாக வெளியாகும் படங்களும் இதில் அடக்கம். அந்த வகையில், இந்த வாரமும் சில புதுப்புது ரிலீஸ்கள், முக்கிய ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில், சமீபத்தில் வெளியான படம், ஆர்யன். இந்த படத்தை பிரவீன் இயக்கியிருந்தார். சைக்கோ த்ரில்லர் கதையை கொண்ட இந்த படம், தியேட்டரில் வெளியான போது மக்கள் மத்தியில் ஓரளவு வரவேற்பினை பெற்றது. இந்த படத்தை, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் நவ.27ஆம் தேதி காணலாம்.
உலகமே ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்துக்கொண்டிருக்கும் ஆங்கில தொடர்தான், ‘Stranger Things'. இதன் 5வது சீசன், வரும் நவம்பர் 27ஆம் தேதி அதாவது நாளை நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ரிலீஸ் செய்யப்படுகிறது. இதன் முதல் பாகம் மட்டும்தான் இப்போது வெளியாகிறது. அடுத்த பாகம் டிசம்பர் மாதம் வெளியாகிறது.
‘ரேகை’ தமிழ் திரைப்படம், ஜீ 5 தளத்தில் வரும் நவம்பர் 28ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இந்த படத்தில் பாலா ஹாசன், பவித்ரா ஜனனி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர்.
பெட் டிடக்டிவ் திரைப்படம், வரும் நவம்பர் 28ஆம் தேதி ஜீ5 தளத்தில் மலையாள மொழியில் வெளியாக இருக்கிறது.
பெல்ஹேர் : சீசன் 4 (ஆங்கிலம்) - ஜியோஹாட்ஸ்டார் புகோனியா (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை ப்ளூ மூன் (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ ஐவிஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் (ஆங்கிலம்) - லயன்ஸ்கேட்பிளே லாஸ்ட்டேஸ் (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ ரிக்ரெட்டிங் யூ (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ அர்ச்சின் (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ
Jingle Bell Heist (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - நெட்ஃபிக்ஸ் சன்ஷைன் (பிலிப்பைன்ஸ்) - நெட்ஃபிக்ஸ் சசிவதனே (தெலுங்கு) - Sunnxt ரக்தாபீஜ்2 (பெங்காலி) - Zee5 இடது கை பெண் (தைவான்) - நெட்ஃபிக்ஸ் பிரைட் ஹார்ட் (ஆங்கிலம்) - ஹுலு
காட் ஸ்டீலிங் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் கரிமுல்லா பிரியாணிபாயிண்ட் (தெலுங்கு) - ETvWin