Dude To Jurrasic World : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

This Week New Films OTT Release : இந்த வாரத்தில் எந்தெந்த படங்கள் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகின்றன என்பதன் விவரம் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

This Week New Films OTT Release : ஓடிடி தளங்களின் வருகை பெருகி விட்டதால், வாரா வாரம் புதுப்புது படங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் ப்ரைம் போன்ற தளங்களில் வெளியாகும். அந்த வகையில், இந்த வாரம் எந்தெந்த படங்களும் தொடர்களும் ஓடிடியில் வெளியாகின்றன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
1 /7

பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் வெளியான படம் ட்யூட். கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கிய இந்த படத்தை நவம்பர் 14 முதல் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.

2 /7

ஆங்கிலத்தில் ஹிட் அடித்த ஜுராசிக் வர்ல்ட் டிரைப்படத்தை, வரும் நவம்பர் 14 முதல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் காணலாம். 

3 /7

ஹேப்பி மேரீட் லைஃப் திரைப்படத்தை தமிழில் ஷார்ட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம். 

4 /7

டெல்லி க்ரைம் த்ரில்லர் தொடரின் 3வது சீசனை, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் நவம்பர் 13 முதல் காணலாம்.

5 /7

தெலுசு கதா திரைப்படத்தை, நெட்ஃப்ளிக்ஸில் நவம்பர் 14ஆம் தேதி முதல் காணலாம். 

6 /7

நவம்பர் 15 K Ramp (தெலுங்கு) - AhaVideo Osiris (ஆங்கிலம்) - ஹுலு Dragon BallZ : சீசன் 5 (ஜப்பானியம்) - Netflix நவம்பர் 16 EGO (தெலுங்கு) - ETvWin Beyond The Gaze (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ  Death stalker (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ  Kiss Of The Spider Woman (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ  Mr.K (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ  Queen Of The head (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ  Roof man (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ  Shelby Oaks (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ  உண்மை & தேசத்துரோகம் (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை நவம்பர் 12 Being Eddie (ஆங்கிலம்) - Netflix FreakierFriday (ஆங்கிலம்) - Disney+ Play date (ஆங்கிலம்) - Primevideo நவம்பர் 13 Yenugu Thondam Ghatikachalam (தெலுங்கு) - ETvWin எக்கா (கன்னடம்) - Sunnxt Jane Austen Wrecked My Life (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் Last Samurai Standing (ஜப்பானியம்) - Netflix Tee Yai : கெட்டவராக பிறந்தார் (தாய்) - நெட்ஃபிக்ஸ்

7 /7

அவிஹிதம் (மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி) - ஜியோஹாட்ஸ்டார் இன்ஸ்பெக்ஷன் பங்களா (மலையாளம்) [தொடர்] - ஜீ5 கப்ளிங் (மலையாளம்) [தொடர்] - மனோரமாமேக்ஸ் பொய்யமொழி (மலையாளம்) - சிம்ப்ளிசவுத் பாண்டாபிளான் (ஆங்கிலம், இந்தி) - லயன்ஸ்கேட்பிளே ஃபியூச்சர்மேன் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் அன்சென்ஷியா : சீசன் 2 (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் அக்வைட்பிளேஸ் : டே ஒன் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் இன்யுவர் ட்ரீம்ஸ்ய் ஒன் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் அக்வைட்பிளேஸ் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் ஏர்வீ குட் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் புல்ரன் (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை Come See Me In The Good Light (ஆங்கிலம்) - ஆப்பிள்டிவி+ எடிங்டன் (ஆங்கிலம்) - HBO மேக்ஸ் இன்யுவர் ட்ரீம்ஸ் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் நோபாடி2 (ஆங்கிலம்) - மயில் NouvelleVague (ஆங்கிலம்) - Netflix One Battle After Another (ஆங்கிலம்) - Primevideo  One To One: ஜான் & யோகோ (ஆங்கிலம்) - HBO Max Twinkling Watermelon (கொரியன்) - Netflix  

OTT Release oTT movies OTT Series Dude OTT Tamil OTT Release

