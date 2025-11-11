Dude To Jurrasic World : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

This Week New Films OTT Release : இந்த வாரத்தில் எந்தெந்த படங்கள் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகின்றன என்பதன் விவரம் தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
This Week New Films OTT Release : ஓடிடி தளங்களின் வருகை பெருகி விட்டதால், வாரா வாரம் புதுப்புது படங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் ப்ரைம் போன்ற தளங்களில் வெளியாகும். அந்த வகையில், இந்த வாரம் எந்தெந்த படங்களும் தொடர்களும் ஓடிடியில் வெளியாகின்றன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் வெளியான படம் ட்யூட். கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கிய இந்த படத்தை நவம்பர் 14 முதல் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.
ஆங்கிலத்தில் ஹிட் அடித்த ஜுராசிக் வர்ல்ட் டிரைப்படத்தை, வரும் நவம்பர் 14 முதல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் காணலாம்.
ஹேப்பி மேரீட் லைஃப் திரைப்படத்தை தமிழில் ஷார்ட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.
டெல்லி க்ரைம் த்ரில்லர் தொடரின் 3வது சீசனை, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் நவம்பர் 13 முதல் காணலாம்.
தெலுசு கதா திரைப்படத்தை, நெட்ஃப்ளிக்ஸில் நவம்பர் 14ஆம் தேதி முதல் காணலாம்.
நவம்பர் 15 K Ramp (தெலுங்கு) - AhaVideo Osiris (ஆங்கிலம்) - ஹுலு Dragon BallZ : சீசன் 5 (ஜப்பானியம்) - Netflix நவம்பர் 16 EGO (தெலுங்கு) - ETvWin Beyond The Gaze (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ Death stalker (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ Kiss Of The Spider Woman (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ Mr.K (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ Queen Of The head (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ Roof man (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ Shelby Oaks (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ உண்மை & தேசத்துரோகம் (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை நவம்பர் 12 Being Eddie (ஆங்கிலம்) - Netflix FreakierFriday (ஆங்கிலம்) - Disney+ Play date (ஆங்கிலம்) - Primevideo நவம்பர் 13 Yenugu Thondam Ghatikachalam (தெலுங்கு) - ETvWin எக்கா (கன்னடம்) - Sunnxt Jane Austen Wrecked My Life (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் Last Samurai Standing (ஜப்பானியம்) - Netflix Tee Yai : கெட்டவராக பிறந்தார் (தாய்) - நெட்ஃபிக்ஸ்
அவிஹிதம் (மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி) - ஜியோஹாட்ஸ்டார் இன்ஸ்பெக்ஷன் பங்களா (மலையாளம்) [தொடர்] - ஜீ5 கப்ளிங் (மலையாளம்) [தொடர்] - மனோரமாமேக்ஸ் பொய்யமொழி (மலையாளம்) - சிம்ப்ளிசவுத் பாண்டாபிளான் (ஆங்கிலம், இந்தி) - லயன்ஸ்கேட்பிளே ஃபியூச்சர்மேன் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் அன்சென்ஷியா : சீசன் 2 (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் அக்வைட்பிளேஸ் : டே ஒன் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் இன்யுவர் ட்ரீம்ஸ்ய் ஒன் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் அக்வைட்பிளேஸ் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் ஏர்வீ குட் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் புல்ரன் (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை Come See Me In The Good Light (ஆங்கிலம்) - ஆப்பிள்டிவி+ எடிங்டன் (ஆங்கிலம்) - HBO மேக்ஸ் இன்யுவர் ட்ரீம்ஸ் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் நோபாடி2 (ஆங்கிலம்) - மயில் NouvelleVague (ஆங்கிலம்) - Netflix One Battle After Another (ஆங்கிலம்) - Primevideo One To One: ஜான் & யோகோ (ஆங்கிலம்) - HBO Max Twinkling Watermelon (கொரியன்) - Netflix