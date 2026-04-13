இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்: Youth to Euphoria வரிசையாக வெளியாகும் புது படங்கள்..எதை, எதில் பார்ப்பது?

This Week New OTT Release : இந்த வாரம், ஓடிடியில் புதுப்புது படங்கள் சில ஓடிடி தளங்களில் ரிலீஸ் ஆக இருக்கின்றன. அந்த படங்கள் என்னென்ன என்பதையும், அதை எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம் என்பதையும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
This Week New OTT Release : ஓடிடி தளங்களின் வருகை பெருகியதில் இருந்து பல திரைப்படங்கள் திரையரங்குகளில் வெளியான சில நாட்களிலேயே ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகி விடுகின்றன. அந்த வகையில், இந்த வாரமும் யூத், Euphoria உள்ளிட்ட பல படங்களும் தொடர்களும் இணையத்தில் வெளியாக இருக்கின்றன. அதன் முழு லிஸ்டை இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.
கென் கருணாஸ் இயக்கம் மற்றும் நடிப்பில் வெளியான படம் யூத். இந்த படம் தியேட்டரில் ரிலீஸான போது மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதையொட்டி, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் வரும் 16ஆம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழிகளில் இப்படம் வெளியாகிறது.
பவன் கல்யாணின் உஸ்தாத் பகத் சிங் திரைப்படம் தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் வரும் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியாக இருக்கிறது.
ஆங்கிலத்தில் மிகப்பிரபலமான தொடராக இருக்கும் Euphoriaவின் 3வது சீசன், ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகியுள்ளது. இதனை இன்று முதல் பார்க்கலாம்.
ஏப்ரல் 17ஆம் தேதியன்று தெலுங்கு மற்றும் தமிழ் மொழியில், Pochamma என்கிற த்ரில்லர் படம் வெளியாகிறது. அதே போல, சாம்ராத் என்கிற தெலுங்கு வெப் தொடரும் அதே தேதியில் ஈடிவி வின் தளத்தில் வெளியாகிறது.
ஏப்ரல் 14 அன்று ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்களும் தொடர்களும்.. Rubaab (மராத்தி) - Zee5 Crooks : Season 2 (ஜெர்மன், ஆங்கிலம், இந்தி) - Netflix Untold : Jail Blazers (ஆங்கிலம்) - Netflix Rise Of The Conquerer (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) All You Need Is Kill (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) The Gates (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) The Highest Stakes (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) The Love that Remains (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) RemindersOfHim (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) Slanted (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) undertone (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
ஏப்ரல் 15 Sambhavam Adhyayam Onnu (மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி) - JioHotstar Toaster (இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, ஆங்கிலம்) - Netflix Bhanupriya Bhooter Hotel (பெங்காலி) - Zee5 Finding Harry: The Craft Behind The Magic (ஆங்கிலம்) - JioHotstar Made With Love (இந்தோனேசியன், ஆங்கிலம்) [தொடர்] - Netflix SomeOne Has To Know (ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம்) [தொடர்] - Netflix Fake Profile : Season 3 (ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம், இந்தி) [தொடர்] - Netflix Million Dollar Secret : Season 2 (ஆங்கிலம்) [தொடர்] - Netflix The Law According To Lidia Poet : Season 3 (இத்தாலியன், ஆங்கிலம்) - Netflix MFGhost : Season 3 (ஜப்பானியம்) - Netflix BallsUp (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo
ஏப்ரல் 16 Aa Gang Repu 3 (தெலுங்கு) - AhaVideo Ronaldinho : The One And Only (போர்த்துகீசியம், ஆங்கிலம்) [தொடர்] - Netflix BEEF : Season 2 (ஆங்கிலம், இந்தி) [தொடர்] - Netflix Agape : The Unconditional Love (இந்தோனேசியன்) - Netflix Dandelion (ஜப்பானியம்) [தொடர்] - Netflix ஏப்ரல் 17 Pochamma (தெலுங்கு, தமிழ்) [தொடர்] - AhaVideo Samrat (தெலுங்கு) [தொடர்] - ETvWin MatkaKing (இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம்) [தொடர்] - PrimeVideo Do Deewane SeherMein (இந்தி) - Netflix RoomMates (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - Netflix 180 (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - Netflix Alpha Males : Season 5 (ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம்) [தொடர்] - Netflix GorillaStory : Told By David Attenborough (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) [ஆவணப்படம்] - Netflix Twisted (ஆங்கிலம்) - Netflix FullSwing: Season 4 (ஆங்கிலம்) - Netflix Lego — Friends The Next Chapter: Season 4 (ஆங்கிலம்) - Netflix Atropia (ஆங்கிலம்) - MUBI Ballistic (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo Rent BrothersUnderFire (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo Rent DustBunny (ஆங்கிலம்) - HBO Max TheNapaBoys (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo Rent NightPatrol (ஆங்கிலம்) - Shudder ShelbyOaks (ஆங்கிலம்) - Hulu TheWhistlers (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo Rent GoodBoy (ஆங்கிலம்) - LionsGatePlay ஏப்ரல் 19 BebefinnSing-AlongMovie: Into the Pinkfong World (கொரியன்) - Netflix