இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்: துரந்தர் 2 முதல் காளிதாஸ் 2 வரை..எதை, எதில் பார்ப்பது?

This Week New OTT Releases : ஓடிடி தளங்களின் வருகை, அதிகரித்ததை தொடர்ந்து புதிதாக பல படங்களும் தொடர்களும் ஓடிடியில் வெளியாகி வருகிறது. இதையடுத்து, இந்த வாரமும் துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச், காளிதாஸ் 2 உள்ளிட்ட பல முக்கிய மற்றும் புதிய திரைப்படங்கள் ஓடிடியில் வெளியாக இருக்கின்றன. அந்த படங்கள் என்னென்ன என்பதையும், அவற்றை எந்த தளத்தில் எப்போது பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் இந்த வருடத்தின் ஆரம்பத்தில் வெளியாகி, வெற்றி பெற்ற திரைப்படம் துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச். இது, துரந்தர் படத்தின் இரண்டாம் பாகமாகும். இந்த படத்தை இந்தியில் மே 15ஆம் தேதி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் இந்தியில் பார்க்கலாம்.
பரத், அபர்நிதி, சங்கீதா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் படம் காளிதாஸ் 2. இந்த படத்தை ப்ரைம் வீடியோ, சன் நெக்ஸ்ட், ஆஹா தமிழ் உள்ளிட்ட தளங்களில் மே 12ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
துஷாரா விஜயன் நடித்திருக்கும் தொடர், Exam : The System Exposed. இந்த தொடரை, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தியில் ப்ரைம் வீடியோவில் மே 15 முதல் காணலாம்.
மலையாளத்தில் உருவாகியுள்ள தொடர், இன்ஸ்பெக்டர் அவினாஷ். இந்த த்ரில்லர் தொடரின் 2வது சீசன் இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் மே 15ஆம் தேதி முதல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் ஸ்ட்ரீம் செய்யப்பட இருக்கிறது.
The Punisher: One Last Kill (ஆங்கிலம்) - JioHotstar The Butcher’s Blade (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) The Christophers (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) You, Me & Tuscany (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) Faces Of Death (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) Hamlet (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) The Legend of Hei II (ஜப்பானியம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) A Little Something Extra (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) The Love that Remains (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo MarcBySofia (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) Marty, Life is Short (ஆங்கிலம்) - Netflix Moss & Freud (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) SuburbanFury (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) YES (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
மே 13 Oru Durooha Saahacharyathil (மலையாளம்) - Netflix Off Campus (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி) [தொடர்] - PrimeVideo Between Father And Son (ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம்) - Netflix மே 14 GOAT (ஆங்கிலம்) - Netflix SoulMate (ஜப்பானியம், ஆங்கிலம், இந்தி) - Netflix
மே 15 ThimmarajupalliTV (தெலுங்கு) - AhaVideo CUP (மலையாளம்) - ManoramaMax KARTAVYA (இந்தி) - Netflix Tighee (மராத்தி) - Zee5 Couture (ஆங்கிலம்) - LionsGatePlay Its Not Like That (ஆங்கிலம்) [தொடர்] - Netflix Rivals (ஆங்கிலம்) - Hulu Berlin And The Lady With An Ermine (ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம்) - Netflix The Wonder Fools (கொரியன், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) [தொடர்] - Netflix The Mysterious Gaze of the Flamingo (ஆங்கிலம்) - MUBI Driver’s Ed (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo வாடகை The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist (ஆங்கிலம்) - Peacock