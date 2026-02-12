இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் : TTT to பேபி கேர்ள்! எந்த படத்தை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

This Week New OTT Releases : இந்த வாரம், சில புதிய படங்களும் தொடர்களும் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாக இருக்கின்றன. அந்த படங்களும் தொடர்களும் என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
This Week New OTT Releases : ஓடிடி தளங்களின் வருகை பெருகி விட்டதால், தியேட்டரில் வெளியாகும் புத்தம் புதிய திரைப்படங்களும் உடனடியாக ஓடிடி தளங்களில் இறங்கி விடுகின்றனர். மக்களும், வாரா வாரம், ஓடிடியில் வெளியாகும் புது படங்கள் மற்றும் தொடர்களை எதிர்பார்த்து காத்துக்கொண்டுள்ளனர். அந்த வகையில், இந்த வாரம் என்னென்ன படங்கள், ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகிறது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
TTT-Netflix ஜீவா நடிப்பில், சமீபத்தில் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றிருந்த படம், ‘தலைவர் தம்பி தலைமையில்’. இந்த படத்தை நிதிஷ் சகாதேவ் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் பார்க்கலாம்.
பேபி கேர்ள் - சோனி லிவ் நிவின் பாலி, லிஜோமோல் ஜோஸ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த த்ரில்லர் படம், ‘பேபி கேர்ள்’. இந்த படம் மலையாளத்தில் சோனி லிவ் தளத்தில் வெளியாகிறது.
சல்லியர்கள் - ப்ரைம் 3 ஆண்டுகள் தாமதத்திற்கு பிறகு, தியேட்டர்களில் வெளியான படம், சல்லியர்கள். இந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும் என பல நட்சத்திரங்கள் ப்ரமோஷன் கொடுத்திருந்தனர். இலங்கை தமிழர்களின் போராட்டத்தை பற்றி பேசியிருந்த படம் இது. இந்த படத்தை அமேசான் ப்ரைம் தளத்தில் பார்க்கலாம்.
அன்னனாக ஒக்க ராஜு - நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தெலுங்கில் உருவான படம், அன்னனாக ஒக்க ராஜு. இப்படம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வெளியாகி இருக்கிறது. இதில், போலிஷெட்டிக்கு ஜோடியாக மீனாட்சி சௌத்ரி நடித்திருக்கிறார்.
மன சங்கர வர பிரசாத் காரு - ஜீ 5 சமீபத்தில் வெளியாகி சூப்பர் ஹிட் அடித்த படங்களுள் ஒன்று, மன சங்கர வர பிரசாத் காரு. இந்த தெலுங்கு படத்தை அனில் ரவிபுடி இயக்கியிருந்தார். சிரஞ்சீவி, நயன்தாரா, வெங்கடேஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த இந்த படத்தை ஜீ 5 தளத்தில் காணலாம்.
பிரிடேட்டர் பேட்லேண்ட்ஸ் (E) - ஹாட்ஸ்டார் கோஹ்ரா S2 (H) - நெட்ஃபிக்ஸ் தொடர் சூர்யா பவர் ஆஃப் லவ் (K) - சன் Nxt வாண்டட் (E) - லயன்ஸ்கேட்பிளேகிராஸ் S2 (E) - பிரைம் தொடர் மருவா தரமா (Tl) - Etv Win ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபியர் (பிரேசிலியன்) - நெட்ஃபிக்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் டைம் (E) - நெட்ஃபிக்ஸ் இன் தி மட் (ஸ்பானிஷ்) - நெட்ஃபிக்ஸ் மோட்டார் வேலி (இத்தாலியன்) - நெட்ஃபிக்ஸ் திஸ்ஐஎஸ்ஐ (ஜப்பானிய) - நெட்ஃபிக்ஸ் எடர்னிட்டி (E) - ஆப்பிள்டிவி+ ஹனி பன்ச் (E) - ஷடர் உத்தர (மராத்தி) - ஜீ5 தி மாதர் (T) - ஓட்பிளஸ் ப்ளூ மூன் (E) - நெட்ஃபிக்ஸ்
லவ் மீ லவ் மீ (E) - பிரைம் பேண்ட் வாலே (H) - பிரைம் தொடர் மதானியன் (பஞ்சாபி) - பிரைம் லீட் சில்ட்ரன் S1 (போலந்து) - நெட்ஃபிக்ஸ் தொடர் தி ஆர்ட் ஃபுல் டாட்ஜர் S2 (E) - ஹுலு தொடர் ஜோஸ் கல்லூரி சாலை பயணம் (E) - நெட்ஃபிக்ஸ் தி மியூசியம் ஆஃப் இன்னசென்ஸ் (துருக்கியம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் தி ஆர்ட் ஆஃப் சாரா (கொரியன்) - நெட்ஃபிக்ஸ் தொடர் பேண்ட் ஆஃப் ஸ்பைஸ் S1 (இஸ்ரேலி) - ஹாட்ஸ்டார் தொடர் வான்னா பி S1 (சீன) - பிரைம் தொடர் தி கிரியேச்சர் கேசஸ் அத்தியாயம் 7 (E) - நெட்ஃபிக்ஸ் சம்பிரதாயினி சுப்பினி சுத்தபூசானி (Tl) - Etv Win