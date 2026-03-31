இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் : அவதார் 3 முதல் வடம் வரை..எதை, எதில் பார்க்கலாம்?

This Week OTT Release List : வாரா வாரம், வழக்கமாக திரைப்படங்கள் ஓடிடியில் வெளியாவதை அடுத்து, இந்த வாரம் என்னென்ன படங்கள் ஓடிடியில் வெளிவந்துள்ளன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
This Week OTT Release List : ஓடிடி தளங்களின் வருகை பெருகி இருப்பதை அடுத்து, இந்த வாரமும் புதுப்புது படங்கள் வெளியாக இருக்கின்றன. அவற்றை, எந்த தளத்தில் எப்படி பார்ப்பது என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
விமல் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள வடம் திரைப்படம், வரும் ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் வெளியாகிறது.
ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில் உருவாகியிருந்த படம், அவதார் ஃபயர் அண்ட் ஆஷ். அவதார் கதையின் மூன்றாவது பாகமான இந்த படம், பெரும் பொருட்செலவில் எடுக்கப்பட்டு கடந்த டிசம்பர் மாதம் வெளியானது. இந்த படம், மார்ச் 31ஆம் தேதியான இன்று ப்ரைம் வீடியோ ரெண்டில் வெளியாகிறது.
28 யியர்ஸ் லேட்டர் : தி போன் டெம்பிள் ஆங்கில திரைப்படத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.
ஸ்கிரீம் 7 ஹாரர் திரைப்படத்தை, ஆங்கிலத்தில் இன்று (மார்ச் 31) முதல் ப்ரைம் வீடியோ ரெண்டில் பார்க்கலாம்.
ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி முதல், XO Kitty தொடரின் மூன்றாவது சீசனை ஆங்கிலத்தில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் காணலாம்.
மார்ச் 31 முதல்.. Hey Balwanth (தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், மலையாளம், இந்தி) - Zee5 Hey Kay Navin (இந்தி) [தொடர்] - Zee5 Clika (ஆங்கிலம்) - Netflix Humint (கொரியன், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, ஆங்கிலம்) - Netflix Dolly (ஆங்கிலம்) - Shudder Natchez (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகை) Pillion (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகை) The Testament of AnnLee (ஆங்கிலம்) - Hulu Wuthering Heights (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகை) Big Bang Theory (ஆங்கிலம்) - Netflix
ஏப்ரல் 1 Happy Patel : கதர்னாக் ஜாசூஸ் (இந்தி) - நெட்ஃபிக்ஸ் க்ரைம் 101 (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo ஏப்ரல் 2 EUPHORIA (தெலுங்கு) - ETvWin ஏஜண்ட் ஃப்ரம் அபவ் (சீன, தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - நெட்ஃபிக்ஸ் Alkhallat+ : தொடர் (அரபு, ஆங்கிலம்) - Netflix ஏப்ரல் 3 சம்பிரதாயினி சுப்பினி சுத்தபூசனி (தெலுங்கு) - நெட்ஃபிக்ஸ் மிருத்யுஞ்சய் (தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், மலையாளம், இந்தி) - நெட்ஃபிக்ஸ் வெள்ளெப்பம் (மலையாளம்) - Sunnxt MaamlaLegalHai: சீசன் 2 (இந்தி) - நெட்ஃபிக்ஸ் Vadh2 (இந்தி) - Netflix MaaKaSum (ஹிந்தி) [தொடர்] - PrimeVideo பாபிஜி கர் பர் ஹை - ஃபன் ஆன் தி ரன் (ஹிந்தி) - Zee5 KillerWhale (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி) - LionsGatePlay FiveNightsAtFreddys2 (ஆங்கிலம்) - மயில் PizzaMovie (ஆங்கிலம்) - ஹுலு ஏப்ரல் 4 MerrilyWeRollAlong (ஆங்கிலம்) - Netflix Primitive War (ஆங்கிலம்) - ஹுலு ஏப்ரல் 5 LovePolicy (தெலுங்கு) - ETvWin