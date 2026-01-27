English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்: 1000 கோடி வசூலித்த துரந்தர் to அனகோண்டா! எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

This Week OTT Releases : இந்த வாரம் ஓடிடியில் சில முக்கிய திரைப்படங்கள் வெளியாக இருக்கின்றன. அந்த படங்கள் என்னென்ன என்பதையும், அவற்றை எந்தெந்த தளத்தில் பார்க்கலாம் என்பது குறித்தும் இங்கு பார்ப்போம்.

This Week OTT Releases : ஓடிடி தளங்கள் பெருகி விட்ட நிலையில், பல படங்கள், வெப் தொடர்கள் உள்ளிட்டவை வாரா வாரம் நமது இல்லம் தேடி ஹாட்ஸ்டார், நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ப்ரைம் உள்ளிட்ட தளங்களில் வெளியாகின்றன. அந்த வகையில், இந்த வாரமும் சில முக்கிய திரைப்படங்களும் தொடர்களும் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாக இருக்கின்றன. அவற்றில், எந்த படத்தை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
துரந்தர் - நெட்ஃப்ளிக்ஸ் - ஜனவரி 30 ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில், 2025ல் வெளியான படம், துரந்தர். ரன்வீர் சிங் ஹீரோவாக நடித்திருந்த இந்த இந்தி படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக சாரா அர்ஜுன் நடித்திருந்தார். சுமார் ரூ.1,200 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்த இந்த படம் இன்றளவும் தியேட்டர்களில் திரையிடப்பட்டு வருகிறது. இதையடுத்து, இப்படம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வரும் ஜனவை 30ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று படக்குழு அறிவித்திருந்தது.

சர்வம் மாயா - ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் - ஜனவரி 30 நிவின் பாலி நடிப்பில், அகில் சத்யன் இயக்கியிருந்த மலையாள படம், சர்வம் மாயா. இந்த படம் மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்று வெற்றி பெற்றது. இப்படம், ஜனவரி 30ஆம் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டார், சிம்ப்ளி சவுத் உள்ளிட்ட தளங்களில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் வெளியாகிறது.

Zootopia 2- ப்ரைம் வீடியோ  உலகளவில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற அனிமேஷன் திரைப்படம், ‘Zootopia -2'. இந்த படம், ஆங்கிலத்தில் ப்ரைம் வீடியோ தளத்தில் ஜனவரி 27ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இதனை ரெண்ட் கொடுத்து பார்க்கலாம். 

சாம்பியன் - நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ரோஷன் மேகா, முரளி சர்மா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த படம், சாம்பியன். இந்த படத்தில் அனஸ்வரா ராஜன் ஹீரோயினாக நடித்திருந்தார்.  இப்படம், வரும் ஜனவரி 29ஆம் தேதியன்று நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் வெளியாக இருக்கிறது. 

Bridgerton Season 4 - Netfflix  இந்தியாவில் அதிக அளவில் ரசிகர்களை பெற்ற ஆங்கில தொடர்தான், Bridgerton. இதன் நான்காவது சீசன், ஜனவரி 29ஆம் தேதி ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியாக இருக்கிறது. 

அனகோண்டா - ப்ரைம் வீடியோ ரெண்ட் ஜேக் ப்ளாக், பால் ரட் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த படம், அனகோண்டா. இந்த படம், ஆங்கிலத்தில் ப்ரைம் வீடியோ ரெண்டில் வெளியாகிறது. 

ஜனவரி 27 குஸ்தாக்இஷ்க் (ஹிந்தி) - ஜியோஹாட்ஸ்டார் டேக்தாட் (ஆங்கிலம்) [தொடர்] - நெட்ஃபிக்ஸ் #எல்லாமேகே (ஆங்கிலம்) - ஹுலு கிரீன்லாந்து2: மைக்ரேஷன் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை பிரைமேட் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை சைலன்ட்நைட்டெட்லிநைட் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை அன்டைட்டில்ட்ஹோம்இன்வேஷன்ரொமான்ஸ் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை ஜனவரி 28 வொண்டர்மேன் (ஆங்கிலம்) - ஜியோஹாட்ஸ்டார் திவெக்கிங்கிரூ (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ #எலெட்டர்மையூத் (இந்தோனேசியன், ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் பிரிட்ஜெர்டன்: சீசன் 4 பகுதி 1 (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி) - நெட்ஃபிக்ஸ் டோன்ட் லெட்ஸ் கோ டு தி டாக்ஸ் டுநைட் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ் பதங் (தெலுங்கு) - சன்நக்ஸ்ட் தல்டல் (ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம்) [தொடர்] - பிரைம் வீடியோ 96 மினிட்ஸ் (தைவானியன்) - நெட்ஃபிக்ஸ் தி காங்னம்ப்ராஜெக்ட் (கனடியன்) - நெட்ஃபிக்ஸ் கிரிஸ்லிநைட் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை இஃப் ஐ ஹேட் லெக்ஸ் ஐ'ட் கிக் யூ (ஆங்கிலம்) - HBO மேக்ஸ்  பீச்சஸ்கோஸ்பனானாஸ் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை டின்சோல் ஜர் (ஆங்கிலம்) - ஹுலு பிப்ரவரி 1 சல்லிவன்ஸ் கிராசிங் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ்

