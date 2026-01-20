OTT Release : இந்த வார புது ஓடிடி ரிலீஸ்! சிறை to மார்க்-எந்த படத்தை எதில் பார்ப்பது?

This Week OTT Release List : இந்த வாரம் ஓடிடியில் பல புதிய திரைப்படங்களும் தொடர்களும் ஓடிடியில் வெளியாகின்றன. அவற்றின் லிஸ்டை இங்கு பார்ப்போம்.
This Week OTT Release List : ஓடிடி தளங்களின் வருகை கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே பெரிதாக ஓடிடி தளங்களின் வருகைகள் அதிகமாக அதிகரித்திருக்கிறது. இதையடுத்து, வாரா வாரம் பல புது படங்களும் தொடர்களும் வரிசைக்கட்டி நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் ப்ரைம், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் உள்ளிட்ட தளங்களில் வெளியாகின்றன. அந்த வகையில், ஜனவரி மாதத்தின் மூன்றாம் வாரத்தில் எந்தெந்த படங்களும் தொடர்களும் வெளியாகின்றன, அவற்றை எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
சிறை-ஜீ5 விக்ரம் பிரபு ஹீரோவாக நடித்திருந்த படம், சிறை. இந்த படத்தை சுரேஷ் ராஜ்குமாரி இயக்கியிருந்தார். இந்த படம், வரும் ஜனவரி 23ஆம் தேதி ஜீ5 தளத்தில் வெளியாக இருக்கிறது.
தேரே இஷ்க் மே - நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தனுஷ் - கிருத்தி சனோன் ஜோடியாக நடித்திருந்த படம், தேரே இஷ்க் மே. இந்த படத்தை ஆனந்த் எல்.ராய் இயக்கியிருந்தார். 100 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்த இந்த படம், இந்தியில் உருவாகி இருந்தது. இந்த படம் இந்தி மற்றும் தமிழில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வரும் ஜனவரி 22ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது.
ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ரிலீஸ்: A Knigh Of The Seven Kingdoms ஆங்கில படம், ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியானது. அதே போல HIM என்கிற படமும் வெளியாகியிருக்கிறது. சுதீப் நடித்த மார்க் என்கிற கன்னட படம், ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வரும் 23ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
சோபிதா துலிபலா நடித்திருந்த சீக்காடிலோ என்கிற தெலுங்கு படம், ஜனவரி 23ஆம் தேதியன்று ப்ரைம் வீடியோவில் வெளியாகிறது. அதே போல, புனித் ராஜ்குமார் நடிப்பில் வெளியான ‘45’ கன்னட படம் வரும் ஜீ 5 தளத்தில் ஜனவரி 23 அன்று வெளியாகிறது.
A Big Bold Beautiful Journy திரைப்படம் ஆங்கிலத்தில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வரும் ஜனவரி 20ஆம் தேதி வெளியாகிறது. அதே போல, Just A Dash தொடரின் மூன்றாவது சீசன் ஆங்கிலத்தில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வெளியாகிறது. ஜனவரி 21ஆம் தேதியன்று Kidnapped என்கிற படம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வெளியாகிறது.
Eleanor The Great மற்றும் The Strangers திரைப்படங்கள், ஜனவரி 24ஆம் தேதி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மற்றும் Starz ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகின்றன.
Little Troubel Girls, Merrily We Roll Along, Vincent Must Die உள்ளிட்ட ஆங்கில படங்கள் ஜனவரி 20ஆம் தேதியான இன்று ப்ரைம் வீடியோவில் வெளியாகின்றன.