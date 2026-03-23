இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! அள்ள அள்ள குறையாத படங்கள்..எதை, எதில் பார்க்கலாம்?

This Week OTT Release : இந்த வாரம், எந்த படம் எந்த ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது என்பதை இங்கு பார்க்கலாம் வாங்க.

This Week OTT Release : ஓடிடி தளங்களின் வருகை பெருகிவிட்டதால் பல படங்களும் தொடர்களும் ஓடிடியிலேயே வெளியாகின்றன. நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான், ஜீ 5 உள்ளிட்ட் தளங்கள் இந்தியாவில் பலத்த வரவேற்பை பெற்ற ஓடிடி தளங்களாக இருக்கின்றன. அவற்றில் வாரா வாரம் புதுப்புது படங்கள் வெளியாகின்றன. அந்த படங்கள் எவை தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்!
விஜய் சேதுபதி, விஜே பாரு, சிங்கம் புலி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கும் தொடர், முத்து என்கிற காட்டான். இந்த படத்தை ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் மார்ச் 27ஆம் தேதி முதல் காணலாம்.

ராஜு முருகன் இயக்கத்தில் சசிகுமார் நடித்திருக்கும் படம், மை லார்ட். இந்த படத்தை தமிழில் ப்ரைம் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.  

ஆரி அர்ஜுன் நடித்திருக்கும் ஃபோர்த் ஃப்ளோர் படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் மற்றும் சிம்ப்ளி சவுத்தில் காணலாம்.  

சீதா பயணம் திரைப்படத்தை தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் காணலாம்.

ரிட்டர்ட் டு தி ஜுராசிக் திரைப்படத்தில் லயன்ஸ்கேட் தளத்தில் ஆங்கிலத்தில் காணலாம்.

மாய பிம்பம் தமிழ் தொடர், மார்ச் 27 முதல் சன் நெக்ஸ்டில்  நாங்கள் சன் நெக்ஸ்ட் பிடிஎஸ் ரிட்டர் கொரியன் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மர்தானி 3 இந்தி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஓ ரோமியோ இந்தி அமேசான் ப்ரைம் வீடியோ வைப் அவுட் சீசன் 8 ஆங்கிலம் லயன்ஸ்கேட் ப்ளே

