OTT Releases : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்கள்! தாய் கிழவி to நாங்கள்-எதை, எதில் பார்ப்பது?

This Week OTT Release List : ஓடிடி தளங்களின் வருகைகள் பெருகுவதை ஒட்டி, தியேட்டரில் வெளியாகும் திரைப்படங்களும் கூட, இப்போது சில நாட்களிலேயே ஓடிடியில் வெளிவர ஆரம்பித்து விடுகின்றன. இந்த நிலையில், இந்த வாரம் ஓடிடியில் என்னென்ன வெப் தொடர்கள் மற்றும் என்னென்ன புதுப்படங்கள் வெளியாகிறது என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
சிவகுமார் முருகேசன் தயாரிப்பில், ராதிகா சரத்குமார் நடித்திருந்த படம், தாய் கிழவி. இதில், முனீஸ்காந்த், பாலா சரவணன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். இந்த படம், மக்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பை பெற்றிருந்த நிலையில், தற்போது தியேட்டர் ரிலீஸிற்கு பல நாட்கள் கழித்து ஜியோ ஹட்ஸ்டாரில் ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி படம் வெளியாகின்றது.
7 எபிசோடுகளை கொண்ட க்ரைம் காமெடி த்ரில்லர் வெப் தொடராக உருவாகியுள்ளது, காக்கி சர்கஸ். இந்த தொடரை, வரும் ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி முதல் ஜீ 5 தளத்தில் காணலாம்.
2025ல் வெளியான படம், நாங்கள். இந்த படத்தை அவினாஷ் பிரகாஷ் இயக்கியிருந்தார். தியேட்டர் ரிலீஸிற்கு பல நாட்களுக்கு பின், இந்த படம் சன் நெக்ஸ்ட் தளத்ஹில் தமிழில், வரும் 10ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், உருவாகியிருந்த ஆங்கில படம், தி ப்ரைட். இந்த படத்தை மேகி ஜில்லன்ஹால் இயக்கியிருந்தார். சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மற்றும் ரொமான்ஸ் பாணியில் உருவாகியிருந்த இந்த படத்தை, ப்ரைம் வீடியோவில் வாடகை செலுத்தி பார்க்கலாம்.
Maul : shadow lord ஆங்கில படத்தை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் காணலாம். Danny Go ஆங்கில படத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸில் காணலாம். சிராத் ஆங்கில படத்தை ஹுலு தளத்தில் காணலாம். EPIC திரைப்படத்தை, ஏபல் 7ஆம் தேதி முதல் ப்ரைம் வீடியோ தளத்தில் ரெண்ட் கொடுத்து பார்க்கலாம். தி ப்ரெசிடெண்ட்ஸ் கேக் ஆங்கில படத்தை, ப்ரைம் வீடியோ ரெண்டில் காணலாம். சைக்கோ கில்லர் திரைப்படத்தையும்ன் ப்ரைம் வீடியோ ரெண்ட் கொடுத்து காணலாம்.
ஏப்ரல் 8 தி கிளீனிங் லேடி (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிளிக்ஸ் திடெஸ்டமென்ட்ஸ் (ஆங்கிலம்) - ஜியோஹாட்ஸ்டார் ஏப்ரல் 9 18த்ரோஸ் (பிலிப்பினோ, ஆங்கிலம், இந்தி) - நெட்ஃபிளிக்ஸ் மட்பார்ன் (தைவானிய மொழி) - நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஹால் (மலையாளம்) - சன்நெக்ஸ்ட், மனோரமாமேக்ஸ் கனிமங்கலம் கோவிலகம் (மலையாளம்) - சன்நெக்ஸ்ட்
துயாமெயின் (இந்தி) - நெட்ஃபிளிக்ஸ் தோதிஅனிஃபுஜி (மராத்தி) - சோனிலிவ் வைல்ட்கேட் (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - லயன்ஸ்கேட்பிளே அவுட்கம் (ஆங்கிலம்) - ஆப்பிள் டிவி மால்கம்மிடில் : லைஃப்ஸ் ஸ்டில் அன்ஃபேர் (ஆங்கிலம்) - ஜியோஹாட்ஸ்டார் த்ராஷ் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிளிக்ஸ் கிறிஸ்டி (ஆங்கிலம்) - HBO Max ட்ரீம்ஸ் (ஆங்கிலம்) - பிரைம் வீடியோ வாடகை மிட்விண்டர் பிரேக் (ஆங்கிலம்) - பீகாக் மை ஃபாதர்ஸ் ஷேடோ (ஆங்கிலம்) - மூபி