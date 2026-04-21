இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்: ஹேப்பி ராஜ் to ஹார்ட் பீட்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

This Week OTT Release List : புதுப்புது படங்கள் தியேட்டரில் ரிலீஸான பிறகு சில நாட்களிலேயே ஓடிடியில் வெளியாகி வருகிறது. இப்படி படங்கள் வெளியாக, ஓடிடி தளங்களின் பெருக்கம் பெரிய காரணமாக இருக்கிறது. அந்த வகையில், இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் திரைப்படங்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தமிழில் மிகவும் ஹிட் ஆன வெப் தொடர்களுள் ஒன்று, ஹார்ட் பீட். இந்த தொடர், ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இந்த தொடரின் 2வது சீசன், ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியில் இருந்து கன்னட ஆடியோவிலும் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்படுகிறது.
ஜிவி பிரகாஷ் நடிப்பில் வெளியாகி, வரவேற்பை பெற்ற படம், ஹேப்பி ராஜ். இந்த திரைப்படம், வரும் ஏப்ரல் 24ஆம் தேதியில் இருந்து ப்ரைம் வீடியோ மற்றும் சிம்ப்ளி சவுத் உள்ளிட்ட தளங்களில் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை.
தெலுங்கில் ரிலீஸாகி வெற்றி பெற்ற Lechindi Mahila Lokam படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் வரும் ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி முதல் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்படுகிறது. இந்த படத்தை தெலுங்கு, தமிழ் உள்ளிட்ட மொழிகளில் பார்க்கலாம்.
ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி, பேண்ட் மேளம் திரைப்படத்தை தெலுங்கில் ஜீ 5 தளத்தில் காணலாம்.
ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி முதல் If Wishes Could Kill கொரியன் தொடரை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.
28 Years Later : The Bone Temple திரைப்படத்தை ஏப்ரல் 26ஆம் தேதியன்று ஆங்கிலத்தில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வெளியாகிறது.
Co ComelonLane : சீசன் 7 (ஆங்கிலம்) - Netflix Kill Tony Mania (ஆங்கிலம்) - Netflix ஏப்ரல் 21 Unchosen (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - Netflix Untold : The shooting at Hawthorne Hill (ஆங்கிலம்) - Netflix Reborn (ஜப்பானியம்) [தொடர்] - Netflix Jaunt (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) Kenneled (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) Late Shift (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) Protector (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) Mabel (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) The Serpent’s Skin (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) Tow (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) ஏப்ரல் 22 Killing Grounds: The Gilgo Beach Murders (ஆங்கிலம்) [தொடர்] - PrimeVideo Hulk Hogan : Real American (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) [தொடர்] - Netflix Santita (ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம், இந்தி) - Netflix Sold Out On You (கொரியன்) [தொடர்] - Netflix This Is A Gardening Show (ஆங்கிலம்) - Netflix The Last Shot (தாய்) - Netflix Lainey Wilson : Keepin' Country Cool (ஆங்கிலம்) - Netflix Orangutan (ஆங்கிலம்) - JioHotstar ஏப்ரல் 23 Stranger Things : Tales from 85 (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) [தொடர்] - Netflix Flunked (பிரெஞ்சு, ஆங்கிலம், இந்தி) - Netflix Yiya Murano: Death at Tea Time (ஸ்பானிஷ்) - Netflix On Your Lap (இந்தோனேசியன்) - Netflix Running Point : சீசன் 2 (ஆங்கிலம், தமிழ், இந்தி) - Netflix ஏப்ரல் 24 Prathichaya (மலையாளம்) - JioHotstar Apex (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - Netflix Sonic3 : The Hedgehog (ஆங்கிலம்) - Netflix Uncommon Valor (ஆங்கிலம்) - Netflix Immortal Combat (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) Marty Supreme (ஆங்கிலம்) - HBO Max No Other Choice (ஆங்கிலம்) - Hulu Sound of Falling (ஆங்கிலம்) - MUBI ஏப்ரல் 25 My Dress Up Darling (ஜப்பானியம்) - Netflix