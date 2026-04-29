இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! TN 2026 to பைக்கர்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

This Week OTT Release List : ஓடிடி தளங்களின் வருகை பெருகியதை அடுத்து, வாரா வாரம் புதுப்புது படங்களும் தொடர்களும் இதில் வெளியாகி வருகின்றன. பைக்கர், டிஎன்2026 உள்ளிட்ட பல புதுப்படங்கள், இந்த வாரத்தின் புது ஓடிடி வரவுகளாக இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன என்பதையும் எந்தெந்த தளத்தில் இவற்றை பார்க்கலாம் எனபதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
உமாபதி ராமையா இயக்கத்தில், நட்ராஜன் நட்டி, தம்பி ராமையா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த படம், TN 2026. இந்த படத்தை தமிழில் ப்ரைம் வீடியோ, ஆஹா தமிழ், சிம்ப்ளி சவுத் உள்ளிட்ட தளங்களில் ஏப்ரல் 30 முதல் பார்க்கலாம்.
ராகாசா திரைப்படத்தை மே 1ஆம் தேதி முதல் தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், மலையளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் காணலாம்.
சர்வானந்த் நடிப்பில் உருவான பைக்கர் திரைப்படத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸில் மே 1 முதல் காணலாம்.
செல்வராகவன் நடிப்பில் உருவான மனிதன் தெய்வமாகலாம் திரைப்படம் மே 1ஆம் தேதி தமிழில் சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் வெளியாகிறது.
மலையாளத்தில் சூப்பர் ஹிட் அடித்த ஆடு 3 திரைப்படத்தை மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளத்தில் ஜீ 5ல் பார்க்கலாம்.
TheyWillKillYou (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) StraightToHell (ஜப்பானியம், ஆங்கிலம்) [தொடர்] - Netflix Didn’t Die (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) Exit8 (சீனம், ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) ForbiddenFruits (ஆங்கிலம்) - Shudder Hoppers (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) AMagnificentLife (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) Odyssey (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) SheDances (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) TheStepDaddy (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) TheyWillKillYou (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) ஏப்ரல் 29 TheHouseOfSpirits (ஆங்கிலம்) [தொடர்] - PrimeVideo ShouldIMarryAMurderer (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) [தொடர்] - Netflix Envious : Season 4 (ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம்) [தொடர்] - Netflix Je m'appelle Agneta (ஸ்வீடிஷ், ஆங்கிலம்) - Netflix BuenCamino (இத்தாலியம், ஆங்கிலம்) - Netflix
ஏப்ரல் 30 BatchMates (தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், மலையாளம், இந்தி) [தொடர்] - JioHotstar SoulTrip Episode 2 (தெலுங்கு) - ETvWin ManOnFire (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) [தொடர்] - Netflix MiraculousWorld : Paris, Tales of Shadybug and Claw Noir (ஆங்கிலம்) - Netflix மே 1 Sodhara (தெலுங்கு) - AhaVideo Glory (இந்தி) [தொடர்] - Netflix TheKeralaStory2 (ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம்) - Zee5 Undekhi: The Final Battle (ஹிந்தி) - SonyLiv MyDearestSeñorita (ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி) - Netflix Swapped (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி) - Netflix BeybladeX : Season 2 (ஆங்கிலம்) - Netflix MyFavoriteWedding (ஆங்கிலம்) - Netflix SonInLaw (ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம்) - Netflix YouAlways (ஆங்கிலம்) - Netflix Booba : Season 6 (ஆங்கிலம்) - Netflix WutheringHeights (ஆங்கிலம்) - HBO Max You’re Dating a Narcissist! (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) HallowRoad (ஆங்கிலம்) - Hulu மே 3 Aaradhana (தெலுங்கு) - ETvWin PartTimeWife (ஆங்கிலம்) [தொடர்] - Netflix Clika (ஆங்கிலம்) - Netflix