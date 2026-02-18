English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • OTT Release : இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! லக்கி to ஹாட்ஸ்பாட்..எதை எதில் பார்ப்பது?

This Week OTT Release List : இந்த வாரம் சில புதிய படங்களும் தொடர்களும் ஓடிடியில் ரிலீஸாக இருக்கிறது. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.

This Week OTT Release List : ஓடிடி தளங்களின் வருகை பெருகியதை தொடர்ந்து, பல்வேறு புது படங்களும் தொடர்களும் அடிக்கடி ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகி வருகிறது. அப்படி, இந்த வாரமும் சில புது படங்களும் தொடர்களும் இணையத்தில் இந்த வாரம் வெளியாக இருக்கிறது. அவை  என்னென்ன என்பதையும், எந்த தளத்தில் அவற்றை பார்க்கலாம் என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
ஜி.வி பிரகாஷ் முதன் முதலாக நடித்திருக்கும் லக்கி வெப் தொடர், ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் வரும் பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

மலையாளத்தில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற சத்தா பச்சா திரைப்படம், மலையாளம் மட்டுமன்றி தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் வரும் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வெளியாகிறது.

விக்னேஷ் கார்த்திக் இயக்கத்தில் உருவான ஹாட்ஸ்பாட் 2 மச் திரைப்படத்தை ப்ரைம் வீடியோ, ஆஹா தமிழ், சிம்ப்ளி சவுத் உள்ளிட்ட தளங்களில் வரும் பிப்ரவரி 20ஆம் தேதியன்று வெளியாகிறது.

கில் பில் திரைப்படத்தை ஆங்கிலத்தில் பிப்ரவரி 17 முதல் காணலாம்.

56 Days தொடரை, ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் பிப்ரவரி 18 முதல் ப்ரைம் வீடியோவில் காணலாம்.

மை மதர்ஸ் வெட்டிங் - ப்ரைம் வீடியோ லாஸ்ட் வீக் டுனைட் வித் ஜான் ஆலிவர் - சீசன் 13  28 யியர்ஸ் லேட்டர் : தி போன் டெம்பிள் - ப்ரைம் வீடியோ ரெண்ட் தி சோரல் - ப்ரைம் வீடியோ ரெண்ட் மெர்சி - ஆங்கிலம் -ப்ரைம் ரெண்ட் நோ அதர் சாய்ஸ் - ஆங்கிலம் - ப்ரைம் ரெண்ட் தி ஸ்பாஞ்ச் பாப் மூவி - பாராமௌண்ட் உர்ச்சின் - ஆங்கிலம் - ஹுலு பிப்ரவரி 18  தி வைல்ட் ரோபோட் - ஆங்கிலம் - நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ரெண்டல் ஃபேமிலி - ஆங்கிலம் - ஹுலு பிப்ரவரி 19  ஸ்ரீ சிதம்பரம் - தெலுங்கு - ஈடிவி வின் தி நைட் ஏஜண்ட் - சீசன் 3 - ஆங்கிலம், இந்தி, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஈஸ்ட் ஆஃப் வால் - ஆங்கிலம் - நெட்ஃப்ளிக்ஸ்  

பிப்ரவரி 20 தீர்தரூபதாண்டவராய கன்னடம் - ப்ரைம் வீடியோ கென்னடி - இந்தி - ஜீ 5 ரம்பல் - ஆங்கிலம் - நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வாட்சிங் யூ-ஆங்கிலம்- ஹுலு பாவனே - நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தி ஆஸ்ட்ரனட் - ஹுலு டெட் ஆஃப் விண்டர் - HBO மேக்ஸ் தி ட்ரெட்ஃபுல் - ப்ரைம் வீடியோ ரெண்ட்

