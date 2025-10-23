English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! OG to சக்தி திருமகன்..எதை, எதில் பார்க்கலாம்?

This Week OTT Release : ஓடிடி தளங்களில் படங்களும் தொடர்களும் இந்த வாரத்தில் வெளியாகின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

This Week OTT Release : ஒடிடி தளங்கள் பெருகி விட்டதால், பல படங்களும் தொடர்களும் வாரா வாரம் ஆன்லைனில் வெளியாகின்றன. இந்த வாரமும் அதே போல, சில படங்களும் தொடர்களும் இந்த வாரமும் வெளியாகின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
ஒடிடியில் இந்த வாரம் வெளியாகும் சில படங்கள் மற்றும் தொடர்கள் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்..

தெலுங்கில் சமீபத்தில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற படங்களுள் ஒன்று, தே கால் ஹிம் ஓஜி. இதில் பவன் கல்யாண் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார்-ஜோடியாக பிரியங்கா மோகன் நடித்திருந்தார். இந்த படம், அக்டோபர் 23ஆம் தேதி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

விஜய் ஆண்டனி நடித்துள்ள சக்தி திருமகன் திரைப்படம், ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் அக்டோபர் 24ஆம் தேதி அன்று வெளியாகிறது. 

அனுபமா நடித்திருக்கும் கிஷ்கிந்தபுரி திரைப்படம், தமிழில் ஜீ 5 தளத்தில் ப்ரீமியம் தளத்தில் வெளியாகிறது. இதனை, அக்டோபர் 24ஆம் தேதியன்று வெளியாகிறது. 

யோகி பாபு நடித்துள்ள அக்யூஸ்ட் திரைப்படம், வரும் அக்டோபர் 24ஆம் தேதி ஆஹா தமிழ் தளத்தில் வெளியாகிறது.

அ ஹவுஸ் அஃப் டைனமைட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் பார்க்கலாம்.

ராம்போ சர்கஸ் படத்தை, சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் பார்க்கலாம். 

