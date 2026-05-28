இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! கர to லீடர்..எந்த படம், எந்த தளத்தில் இருக்கு?

Written ByYuvashreeUpdated byYuvashree
Published: May 28, 2026, 11:46 AM IST|Updated: May 28, 2026, 11:46 AM IST

This Week OTT Release : இந்த வாரம், சில புத்தம்புதிய திரைப்படங்களும் தொடர்களும் ஓடிடியில் வெளியாக இருக்கின்றன. அந்த படங்கள் மற்றும் தொடர்கள் என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

This Week OTT Release : தியேட்டரில் ரிலீஸாகும் பல படங்கள், ஒரு சில நாட்களில் ஓடிடியில் வெளியாகி விடுகின்றன. அப்படி, சமீபத்தில் வெளியான சில படங்கள் தற்போது ஓடிடி ரிலீஸிற்கு தயாராக இருக்கின்றன. அந்த படங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

கர

சில மாதங்களுக்கு முன்பு, விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில், தனுஷ்-மமிதா பைஜூ நடிப்பில் வெளியான படம், கர. இந்த படம், ஹீஸ்ட் த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகியிருந்தது. இப்படத்தை தற்போது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி, மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் காணலாம்.

லீடர்

மே 29ஆம் தேதியான நாளை, ‘லீடர்’ திரைபடம் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ப்ரைம் வீடியோவில் வெளியாகிறது.

ஜெட்லீ

காமெடி படமாக உருவாகியிருக்கிறது, ஜெட்லீ. இந்த படத்தை தெலுங்கு, தமிழ், மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் காணலாம்.

ப்ரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்

புது காமெடி தொடராக வெளியாகியிருக்கிறது ப்ரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். இது, வாரம் ஒரு எபிசோட் வெளியாகும் தொடராகும். இதனை ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் காணலாம்.

கசின்ஸ் அண்ட் கல்யாணம்ஸ்

இந்த தொடரை, மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் இந்தியில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் மே 29முதல் காணலாம்.

பிற ரிலீஸ்கள்

Sheriff Labrador (ஆங்கிலம்) - Netflix

மே 26 Anima lFarm (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

Desert Warrior (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

Fuze (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

My Best Friend’s Dead (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

Over Your Dead Body (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

Two Prosecutors (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

Two Women (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

 

பிற ரிலீஸ்கள்

மே 27

Spider Noir (ஆங்கிலம்) [தொடர்] - PrimeVideo

My 2 Cents (ஆங்கிலம்) - Netflix

மே 28

SPA (மலையாளம்) - ManoramaMax

Emi Martinez : The Kid Who Stops Time (ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம்) - Netflix

மே 29

Faces (மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - Sunnxt

Rafa : Season 1 (ஆங்கிலம்) - Netflix

Brazil 70 : The Third Star (போர்த்துகீசியம், ஆங்கிலம், இந்தி) - Netflix

Dead Man’s Wire (ஆங்கிலம்) - Netflix

The Last Viking (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

The Moment (ஆங்கிலம்) - HBO Max

Propeller One-Way Night Coach (ஆங்கிலம்) - Apple TV

Smothered (ஆங்கிலம்) - Shudder

மே 31 Iron Lung (ஆங்கிலம்) - YouTube

