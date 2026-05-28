/இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! கர to லீடர்..எந்த படம், எந்த தளத்தில் இருக்கு?

This Week OTT Release : தியேட்டரில் ரிலீஸாகும் பல படங்கள், ஒரு சில நாட்களில் ஓடிடியில் வெளியாகி விடுகின்றன. அப்படி, சமீபத்தில் வெளியான சில படங்கள் தற்போது ஓடிடி ரிலீஸிற்கு தயாராக இருக்கின்றன. அந்த படங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
சில மாதங்களுக்கு முன்பு, விக்னேஷ் ராஜா இயக்கத்தில், தனுஷ்-மமிதா பைஜூ நடிப்பில் வெளியான படம், கர. இந்த படம், ஹீஸ்ட் த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகியிருந்தது. இப்படத்தை தற்போது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி, மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் காணலாம்.
மே 29ஆம் தேதியான நாளை, ‘லீடர்’ திரைபடம் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ப்ரைம் வீடியோவில் வெளியாகிறது.
காமெடி படமாக உருவாகியிருக்கிறது, ஜெட்லீ. இந்த படத்தை தெலுங்கு, தமிழ், மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் காணலாம்.
புது காமெடி தொடராக வெளியாகியிருக்கிறது ப்ரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ். இது, வாரம் ஒரு எபிசோட் வெளியாகும் தொடராகும். இதனை ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் காணலாம்.
இந்த தொடரை, மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் இந்தியில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் மே 29முதல் காணலாம்.
Sheriff Labrador (ஆங்கிலம்) - Netflix
மே 26 Anima lFarm (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
Desert Warrior (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
Fuze (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
My Best Friend’s Dead (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
Over Your Dead Body (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
Two Prosecutors (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
Two Women (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
மே 27
Spider Noir (ஆங்கிலம்) [தொடர்] - PrimeVideo
My 2 Cents (ஆங்கிலம்) - Netflix
மே 28
SPA (மலையாளம்) - ManoramaMax
Emi Martinez : The Kid Who Stops Time (ஸ்பானிஷ், ஆங்கிலம்) - Netflix
மே 29
Faces (மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - Sunnxt
Rafa : Season 1 (ஆங்கிலம்) - Netflix
Brazil 70 : The Third Star (போர்த்துகீசியம், ஆங்கிலம், இந்தி) - Netflix
Dead Man’s Wire (ஆங்கிலம்) - Netflix
The Last Viking (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
The Moment (ஆங்கிலம்) - HBO Max
Propeller One-Way Night Coach (ஆங்கிலம்) - Apple TV
Smothered (ஆங்கிலம்) - Shudder
மே 31 Iron Lung (ஆங்கிலம்) - YouTube