இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! வரிசையாக இறங்கும் புதுப்படங்கள்..எதை, எதில் பார்க்கலாம்?

This Week OTT Release : இந்த வாரம், ஓடிடியில் புதுப்படங்கள் பல வரிசைக்கட்டி இறங்குகின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை, இங்கு பார்ப்போம்.
This Week OTT Release : ஓடிடி தளங்களின் வருகை, கடந்த சில நாட்களாக அதிகரித்துள்ளது. இதனால், பல படங்கள் தியேட்டரில் வெளியாகும் முன்னரே, ஓடிடியில் வெளியாகின்றன. ஒரு சில படங்கள், தியேட்டரில் வெளியான சில நாட்களிலேயே ஓடிடியில் வெளிவந்து விடுகின்றன. அப்படி வெளியான படங்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
அனோரா திரைப்படத்தை ஆங்கிலத்தில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்க்கலாம்.
ஒன் பீஸ் போனஸ் எபிசோட், ஆங்கிலத்தில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வெளியாகிறது.
விக்கட் : ஃபார் குட் படத்தை ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தியில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்க்கலாம்.
பீக்கி ப்ளைண்டர்ஸ் தி இம்மார்டல் மேன் தொடரை ஆங்கிலம், இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் மார்ச் 20 முதல் காணலாம்.
சிசு: ரோட் டு ரிவெஞ்ச் ஆங்கிலத்தில் மார்ச் 21ஆம் தேதி முதல் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் காணலாம்.
All That’s Left of You (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo வாடகை By Design (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo வாடகை Magellan (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo வாடகை மார்ச் 18 ரேடியோ ஆக்டிவ் எமர்ஜென்சி (ஆங்கிலம்) நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மார்ச் 19 லேண்ட் லார்ட் (கன்னடம்) ஜீ 5 ஆகா ஆகா சன்பாய்! கே மந்தாய் சசுபாய்? (மராத்தி) - Zee5 BeautyInBlack : சீசன் 2 — பகுதி 2 (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - நெட்ஃபிக்ஸ்
மார்ச் 20 Kasaragod Embassy (மலையாளம்) [தொடர்] - Zee5 Border2 (ஹிந்தி) - Netflix Chiraiya : Hotstar Specials (ஹிந்தி) - JioHotstar Agent Zeta (ஆங்கிலம்) - Netflix Company Retreat : Season 2 (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo Dead Of Winter (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி) - LionsGatePlay End Of Watch (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி) - LionsGatePlay A Different Man (ஆங்கிலம்) - Netflix 1000 Women in Horror (ஆங்கிலம்) - Shudder Is This Thing On? (ஆங்கிலம்) - Hulu King Ivory (ஆங்கிலம்) - Hulu