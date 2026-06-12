/இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்: கருப்பு to Michael..எந்த படம், எந்த தளத்தில் இருக்கு?

This Week OTT Release : இந்த வாரம், புதிதாக பல தொடர்களும் படங்களும் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகியுள்ளன. கருப்பு, மைக்கேல் உள்ளிட்ட பல படங்கள் இப்படி ரிலீஸான லிஸ்டில் இருக்கின்றது. அதில், எந்த படத்தை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
சூர்யா நடிப்பில், சமீபத்தில் வெளியாகியிருந்த திரைப்படம், கருப்பு. இந்த படம், தமிழ், கன்னடம், மலையாளம், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளிலும், தெலுங்கில் வீர பத்ராடு என்கிற பெயரிலும் ஜூன் 12ஆம் தேதியான இன்று ப்ரைம் வீடியோவில் வெளியாகி இருக்கிறது.
மைக்கேல் ஜாக்சனின் வாழ்க்கை வரலாற்றை வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம், மைக்கேல். இந்த படத்டை ப்ரைம் வீடியோ வாடகை கட்டி பார்க்கலாம்.
எவ்ரி இயர் ஆஃப்டர் இந்த தொடரை ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ப்ரைம் வீடியோ தளத்தில் காணலாம்.
அவுட்லாஸ்ட் : தி ஜங்கிள் தொடரை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.
த்ரிடம் படத்தை, மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் காணலாம்.
தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில், ஷ் சீசன் 3-ஐ பார்க்கலாம். இதனை ஆஹா வீடியோ தளத்தில் கண்டு களிக்கலாம்.
ரமணி கல்யாணம் திரைப்படத்தை, தெலுங்கில் சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் காணலாம். இந்த படத்தை