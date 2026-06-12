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இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்: கருப்பு to Michael..எந்த படம், எந்த தளத்தில் இருக்கு?

Written ByYuvashree
Published: Jun 12, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:01 PM IST

This Week OTT Release : இந்த வாரம், புதிதாக பல தொடர்களும் படங்களும் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகியுள்ளன. கருப்பு, மைக்கேல் உள்ளிட்ட பல படங்கள் இப்படி ரிலீஸான லிஸ்டில் இருக்கின்றது. அதில், எந்த படத்தை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Karuppu1/7

கருப்பு

சூர்யா நடிப்பில், சமீபத்தில் வெளியாகியிருந்த திரைப்படம், கருப்பு. இந்த படம், தமிழ், கன்னடம், மலையாளம், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளிலும், தெலுங்கில் வீர பத்ராடு என்கிற பெயரிலும் ஜூன் 12ஆம் தேதியான இன்று ப்ரைம் வீடியோவில் வெளியாகி இருக்கிறது. 

Michael2/7

மைக்கேல்

மைக்கேல் ஜாக்சனின் வாழ்க்கை வரலாற்றை வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம், மைக்கேல். இந்த படத்டை ப்ரைம் வீடியோ வாடகை கட்டி பார்க்கலாம். 

Every Year After3/7

எவ்ரி இயர் ஆஃப்டர்

எவ்ரி இயர் ஆஃப்டர் இந்த தொடரை ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ப்ரைம் வீடியோ தளத்தில் காணலாம்.

Outlast4/7

அவுட்லாஸ்ட்

அவுட்லாஸ்ட் : தி ஜங்கிள் தொடரை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.

Dridam5/7

த்ரிடம்

த்ரிடம் படத்தை, மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் காணலாம். 

SshhhSeason3 6/7

ஷ் சீசன் 3

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில், ஷ் சீசன் 3-ஐ பார்க்கலாம். இதனை ஆஹா வீடியோ தளத்தில் கண்டு களிக்கலாம்.

Ramani Kalyanam 7/7

ரமணி கல்யாணம்

ரமணி  கல்யாணம் திரைப்படத்தை, தெலுங்கில் சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் காணலாம். இந்த படத்தை 

TAGS:
OTT Release
Karuppu
Michael
Tamil Movies

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