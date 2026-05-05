இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்..LIK to வாழா 2-எந்த படத்தை எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

This Week OTT Release : வாரா வாரம், ஓடிடியில் புதுப்படங்கள் மற்றும் தொடர்கள் வெளியாவது வழக்கம். இதையடுத்து, புதிதாக திரையரங்குகளில் வெளியான லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, வாழா 2 உள்ளிட்ட பல புதுப்படங்கள் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாக இருக்கின்றன. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்திருந்த லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி திரைப்படம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தியில் மே 6ஆம் தேதி ப்ரைம் வீடியோவில் வெளியாகிறது.
பிரியங்கா சோப்ரா நடித்துள்ள ஆக்ஷன் த்ரில்லர் தொடரான சிட்டெடல் சீசன் 2 ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் மே 6ஆம் தேதி ப்ரைம் வீடியோவில் வெளியாகிறது.
மே 8ஆம் தேதி, தமிழில் சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் ஓ பட்டர்ஃப்ளை படம் வெளியாக இருக்கிறது.
மலையாளத்தில் பெரும் வெற்றி பெற்ற வாழா 2 திரைப்படம், வரும் மே 8ஆம் தேதியன்று ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் மற்றும் சிம்ப்ளி சவுத் தளங்களில் ஒளிபரப்பாகிறது.
ரெடி ஆர் நாட் 2 திரைப்படம், ஆங்கிலத்தில் ப்ரைம் வீடியோவில் மே 5ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
Bugsy (ஆங்கிலம்) - Netflix The Rhythm Of Revenge (தாய்) [தொடர்] - Netflix Dr.Seuss's Horton : சீசன் 2 (ஆங்கிலம்) [தொடர்] - Netflix மே 5 André Is an Idiot (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) TheDrama (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) AGreatAwakening (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) Lorne (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) Palestine ’36 (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
மே 6 LoveIsBlind : Poland (போலிஷ், ஆங்கிலம்) [தொடர்] - Netflix WorstExEver : சீசன் 2 (ஆங்கிலம், இந்தி) - Netflix மே 7 Legends (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - Netflix TheChestNutMan : சீசன் 2 — Hide And Seek (டேனிஷ், ஆங்கிலம், இந்தி) [தொடர்] - Netflix CountDown : Rousey vs Carano (ஆங்கிலம்) - Netflix VerticalLimit (ஆங்கிலம்) - Netflix MyDearestAssassin (தாய், ஆங்கிலம்) - Netflix SendHelp (ஆங்கிலம்) - Hulu மே 8 SatanTheDark (தமிழ்) - PrimeVideo Dacoit (தெலுங்கு, தமிழ், கன்னடம், மலையாளம்) - PrimeVideo Bharatanatyam2 : #Mohiniyattam (மலையாளம்) - Netflix LoveMocktail3 (கன்னடம்) - Zee5 Superhit (கன்னடம்) - Sunnxt MIA : சீசன் 1 (ஆங்கிலம்) [தொடர்] - JioHotstar Dhumketu (பெங்காலி) - Zee5 RemarkablyBrightCreatures (ஆங்கிலம், இந்தி) - Netflix MyRoyalNamesis (கொரியன், ஆங்கிலம்) [தொடர்] - Netflix Thank you, Next : சீசன் 3 (துருக்கியம், ஆங்கிலம், இந்தி) - Netflix NoPlaceToBeSingle (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) CouplesWeekend (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) Greenland2: Migration (ஆங்கிலம்) - HBO Max FantasyLife (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) Beast (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு) WeBuryTheDead (ஆங்கிலம்) - Hulu Whistle (ஆங்கிலம்) - Shudder மே 9 SongSungBlue (ஆங்கிலம்) - JioHotstar மே 10 Nosferatu (ஆங்கிலம்) - Netflix