இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! வார் 2 to பாம்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

This Week OTT Releases : இந்த வாரம், சில திரைப்படங்களும் தொடர்களும் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாக இருக்கிறது. அவற்றை எப்போது, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
This Week OTT Releases : ஓடிடி தளங்களின் வருகையால், புதுப்படங்களும் தொடர்களும் அடிக்கடி ஆன்லைனில் வெளியாகி வருகின்றன. இந்த வாரம், வார் 2 முதல் பாம் வரை பல படங்கள் ஓடிடியில் வெளியாக இருக்கின்றன. கூடவே சில வெப் தொடர்களும் வெளியாகின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் வெளியான படம், பாம். இதில் காளி வெங்கட், சிவாத்மிகா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக நடித்திருந்தனர். இந்த படம், ஆஹா தமிழ் தளத்தில் அக்டோபர் 10ஆம் தேதியான நாளை வெளியாக இருக்கிறது.
அருள்நிதி நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் படம், ராம்போ. இந்த படம், நேரடியாக சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் அக்டோபர் 10ஆம் தேதியன்று வெளியாக இருக்கிறது.
சஞ்சீவ் மற்றும் கண்ணா ரவி நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் வேடுவன் வெப் தொடரை அக்டோபர் 10ஆம் தேதி முதல் ஜீ 5 தளத்தில் காணலாம்.
சூப்பர் ஹிட் அடித்த மிராய் படத்தை தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் அக்டோபர் 10ஆம் தேதி முதல் காணலாம்.
தி கான்ஜூரிங் : லாஸ்ட் ரைட்ஸ் திரைப்பட்த்தை ஆங்கிலத்தில் ப்ரைம் வீடியோ ரெண்ட் மூலம் பார்க்கலாம்.
ரித்திக் ரோஷன், ஜூனியர் NTR நடிப்பில் வெளியாகியிருக்கும் படம், வார் 2. இந்த படத்தை, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில், அக்டோபர் 10 அன்று பார்க்கலாம்.
மேற்கூறியவை போலவே, இன்னும் சில தொடர்களும் படங்களும் ஓடிடியில் வெளியாகின்றன. True Haunting (English) [Series] - Netflix The Baltimoreons (English) - Primevideo Rent Cloud (English) - Primevideo Rent Freakier Friday (English) - Primevideo Rent Him (English) - Primevideo Rent A Little Prayer (English) - Primevideo Rent Is It Cake? Halloween (English) [Series] - Netflix Nero The Assassin (French) [Series] - Netflix Carmelo (Brazilian) [Series] - Netflix Maintenance Required (English) - Primevideo Boots (English) [Series] - Netflix The Resurrected (Taiwanese) [Series] - Netflix Dendam MalamKelam (Indonesian) - Netflix Tribenadhari Barbarik (Telugu + Tamil) Kurukshetra (Hindi, Tamil, Tel, Mal, Kan) [Series] - Netflix Search : The Naina Murder Case (Hindi) [Series] - JioHotstar The Woman In Cabin10 (English) - Netflix The Chosen : Season 5 (English) [Series] - Netflix Dr.Seuss's Horton (English) [Animated Series] - Netflix Old Money (Turkish) [Series] - Netflix Martabat : Misi Berdarah (Malaysian) - Netflix