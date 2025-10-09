English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! வார் 2 to பாம்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?

This Week OTT Releases : இந்த வாரம், சில திரைப்படங்களும் தொடர்களும் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாக இருக்கிறது. அவற்றை எப்போது, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

This Week OTT Releases : ஓடிடி தளங்களின் வருகையால், புதுப்படங்களும் தொடர்களும் அடிக்கடி ஆன்லைனில் வெளியாகி வருகின்றன. இந்த வாரம், வார் 2 முதல் பாம் வரை பல படங்கள் ஓடிடியில் வெளியாக இருக்கின்றன. கூடவே சில வெப் தொடர்களும் வெளியாகின்றன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
1 /7

அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் வெளியான படம், பாம். இதில் காளி வெங்கட், சிவாத்மிகா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக நடித்திருந்தனர். இந்த படம், ஆஹா தமிழ் தளத்தில் அக்டோபர் 10ஆம் தேதியான நாளை வெளியாக இருக்கிறது. 

2 /7

அருள்நிதி நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் படம், ராம்போ. இந்த படம், நேரடியாக சன் நெக்ஸ்ட் தளத்தில் அக்டோபர் 10ஆம் தேதியன்று வெளியாக இருக்கிறது.

3 /7

சஞ்சீவ் மற்றும் கண்ணா ரவி நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் வேடுவன் வெப் தொடரை அக்டோபர் 10ஆம் தேதி முதல் ஜீ 5 தளத்தில் காணலாம்.

4 /7

சூப்பர் ஹிட் அடித்த மிராய் படத்தை தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் அக்டோபர் 10ஆம் தேதி முதல் காணலாம். 

5 /7

தி கான்ஜூரிங் : லாஸ்ட் ரைட்ஸ் திரைப்பட்த்தை ஆங்கிலத்தில் ப்ரைம் வீடியோ ரெண்ட் மூலம் பார்க்கலாம். 

6 /7

ரித்திக் ரோஷன், ஜூனியர் NTR நடிப்பில் வெளியாகியிருக்கும் படம், வார் 2. இந்த படத்தை, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில், அக்டோபர் 10 அன்று பார்க்கலாம்.

7 /7

மேற்கூறியவை போலவே, இன்னும் சில தொடர்களும் படங்களும் ஓடிடியில் வெளியாகின்றன.  True Haunting (English) [Series] - Netflix The Baltimoreons (English) - Primevideo Rent Cloud (English) - Primevideo Rent Freakier Friday (English) - Primevideo Rent Him (English) - Primevideo Rent A Little Prayer (English) - Primevideo Rent Is It Cake? Halloween (English) [Series] - Netflix Nero The Assassin (French) [Series] - Netflix Carmelo (Brazilian) [Series] - Netflix Maintenance Required (English) - Primevideo Boots (English) [Series] - Netflix The Resurrected (Taiwanese) [Series] - Netflix Dendam MalamKelam (Indonesian) - Netflix Tribenadhari Barbarik (Telugu + Tamil) Kurukshetra (Hindi, Tamil, Tel, Mal, Kan) [Series] - Netflix Search : The Naina Murder Case (Hindi) [Series] - JioHotstar The Woman In Cabin10 (English) - Netflix The Chosen : Season 5 (English) [Series] - Netflix Dr.Seuss's Horton (English) [Animated Series] - Netflix Old Money (Turkish) [Series] - Netflix Martabat : Misi Berdarah (Malaysian) - Netflix

OTT Release oTT movies OTT Series This Week OTT Tamil OTT Releases

Next Gallery

PF உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் அதிகரிக்கும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்