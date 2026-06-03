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இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! துரந்தர் to பேட்ரியாட்..எந்த படத்தை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

Written ByYuvashree
Published: Jun 03, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:18 PM IST

This Week OTT Release : இந்த வாரம், சில புதிய திரைப்படங்கள் ஓடிடியில் வெளியாகின்றன. அந்த படங்கள் என்னென்ன தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்

This Week OTT Release : வாரா வாரம், புதுப்புது படங்களும், வெப் தொடர்களும் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகின்றன. இந்த புதிய படங்களையும் தொடர்களையும் எந்த தளத்தில், எப்போது பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

CarmeniSelvam 1/7

கார்மேனி செல்வம்

சமுத்திரகனி, கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியாகியிருந்த படம், கார்மேனி செல்வம். இந்த படத்தை ஜூன் 3ஆம் தேதி முதல் ப்ரைம் வீடியோவில் பார்க்கலாம்

Dhurandhar 2/7

துரந்தர்

துரந்தர் திரைப்படம், பெரும் வெற்றி பெற்ற முதல் படமாகும். இந்த படத்தை Raw மற்றும் Udheka எனும் வடிவில் மீண்டும் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியிட்டுள்ளனர். இதனை ஜூன் 5ஆம் தேதி முதல் பார்க்கலாம்.

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29

ரத்னகுமார் இயக்கத்தில் வெளியான படம், 29. இந்த படம் திரையரங்குகளில் சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியாகியிருந்தது. இப்படம், ஜூன் 5 முதல் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.

Patriot4/7

பேட்ரியாட்

மலையாள ஸ்டார்களான மோகன் லால், மம்மூட்டி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த படம், பேட்ரியாட். இந்த படத்தை ஜீ 5 தளத்தில் ஜூன் 5 முதல் காணலாம்.

KD The Devil5/7

கேடி தி டெவில்

கேடி தி டெவில் திரைப்படத்தை, ஜீ 5 தளத்தில் ஜூன் 5ஆம் தேதி முதல் காணலாம்.

Other Movies6/7

பிற படங்கள்

ஜூன் 1 ட்ரீம்ஸ் (ஆங்கிலம்) - ஸ்டார்ஸ்

ஜூன் 2 Everwood (ஆங்கிலம்) - Netflix

#அம்ரம் (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை

Casa Grande (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo வாடகை

Erupcja (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo வாடகை

Hokum (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை

Hunting Matthew Nichols (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo வாடகை

I Swear (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo வாடகை

InTheGrey (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo வாடகை

பாலஸ்தீனம் ’36 (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை

StrangeJourney: The Story of Rocky Horror (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை

ஜூன் 3

மைக்கேல் ஜாக்சன் - தீர்ப்பு : சீசன் 1 (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி) - நெட்ஃபிக்ஸ்

TheLegendofVoxMachina : சீசன் 5 (ஆங்கிலம், இந்தி) - பிரைம்வீடியோ

டேவிட் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ்

Hoppers (ஆங்கிலம்) - Disney+

Other Releases7/7

பிற ரிலீஸ்

ஜூன் 4 MaaBehen (இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ்

GodzillaxKong : The New Empire (ஆங்கிலம்) - Netflix

MEG2 : தி ட்ரெஞ்ச் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ்

TheNun2 (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ்

Twisters (ஆங்கிலம்) - Netflix

ஜூன் 5

The RiseOfAshoka (கன்னடம், தமிழ், தெலுங்கு) - Sunnxt

பீட்டர் (கன்னடம்) - பிரைம்வீடியோ

ThePyramidScheme (இந்தி) - PrimeVideo

பிரவுன் (இந்தி) - Zee5

குல்லாக் : சீசன் 5 (இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், மராத்தி, பெங்காலி) - SonyLiv

OfficeRomance (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - Netflix

TeachYouALesson [தொடர்] (கொரியன், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - Netflix

TheBirthdayParty (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

Chum (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

Keeper (ஆங்கிலம்) - Hulu

Lorne (ஆங்கிலம்) - Peacock

México86 (ஆங்கிலம்) - Netflix

Omaha (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

RZA’s One Spoon of Chocolate (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

Pillion (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

SevenSnipers (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

SignalOne (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)

ஜூன் 6 Scarlet (ஆங்கிலம்) - Netflix

TheStrangers: Chapter 3 (ஆங்கிலம்) - Starz

TAGS:
oTT movies
OTT Series
OTT releases
Dhurandhar

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