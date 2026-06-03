/இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! துரந்தர் to பேட்ரியாட்..எந்த படத்தை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

This Week OTT Release : இந்த வாரம், சில புதிய திரைப்படங்கள் ஓடிடியில் வெளியாகின்றன. அந்த படங்கள் என்னென்ன தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்
This Week OTT Release : வாரா வாரம், புதுப்புது படங்களும், வெப் தொடர்களும் ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகின்றன. இந்த புதிய படங்களையும் தொடர்களையும் எந்த தளத்தில், எப்போது பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
சமுத்திரகனி, கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியாகியிருந்த படம், கார்மேனி செல்வம். இந்த படத்தை ஜூன் 3ஆம் தேதி முதல் ப்ரைம் வீடியோவில் பார்க்கலாம்
துரந்தர் திரைப்படம், பெரும் வெற்றி பெற்ற முதல் படமாகும். இந்த படத்தை Raw மற்றும் Udheka எனும் வடிவில் மீண்டும் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியிட்டுள்ளனர். இதனை ஜூன் 5ஆம் தேதி முதல் பார்க்கலாம்.
ரத்னகுமார் இயக்கத்தில் வெளியான படம், 29. இந்த படம் திரையரங்குகளில் சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியாகியிருந்தது. இப்படம், ஜூன் 5 முதல் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் காணலாம்.
மலையாள ஸ்டார்களான மோகன் லால், மம்மூட்டி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்த படம், பேட்ரியாட். இந்த படத்தை ஜீ 5 தளத்தில் ஜூன் 5 முதல் காணலாம்.
கேடி தி டெவில் திரைப்படத்தை, ஜீ 5 தளத்தில் ஜூன் 5ஆம் தேதி முதல் காணலாம்.
ஜூன் 1 ட்ரீம்ஸ் (ஆங்கிலம்) - ஸ்டார்ஸ்
ஜூன் 2 Everwood (ஆங்கிலம்) - Netflix
#அம்ரம் (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை
Casa Grande (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo வாடகை
Erupcja (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo வாடகை
Hokum (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை
Hunting Matthew Nichols (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo வாடகை
I Swear (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo வாடகை
InTheGrey (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo வாடகை
பாலஸ்தீனம் ’36 (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை
StrangeJourney: The Story of Rocky Horror (ஆங்கிலம்) - பிரைம்வீடியோ வாடகை
ஜூன் 3
மைக்கேல் ஜாக்சன் - தீர்ப்பு : சீசன் 1 (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி) - நெட்ஃபிக்ஸ்
TheLegendofVoxMachina : சீசன் 5 (ஆங்கிலம், இந்தி) - பிரைம்வீடியோ
டேவிட் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ்
Hoppers (ஆங்கிலம்) - Disney+
ஜூன் 4 MaaBehen (இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ்
GodzillaxKong : The New Empire (ஆங்கிலம்) - Netflix
MEG2 : தி ட்ரெஞ்ச் (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ்
TheNun2 (ஆங்கிலம்) - நெட்ஃபிக்ஸ்
Twisters (ஆங்கிலம்) - Netflix
ஜூன் 5
The RiseOfAshoka (கன்னடம், தமிழ், தெலுங்கு) - Sunnxt
பீட்டர் (கன்னடம்) - பிரைம்வீடியோ
ThePyramidScheme (இந்தி) - PrimeVideo
பிரவுன் (இந்தி) - Zee5
குல்லாக் : சீசன் 5 (இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், மராத்தி, பெங்காலி) - SonyLiv
OfficeRomance (ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - Netflix
TeachYouALesson [தொடர்] (கொரியன், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி) - Netflix
TheBirthdayParty (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
Chum (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
Keeper (ஆங்கிலம்) - Hulu
Lorne (ஆங்கிலம்) - Peacock
México86 (ஆங்கிலம்) - Netflix
Omaha (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
RZA’s One Spoon of Chocolate (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
Pillion (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
SevenSnipers (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
SignalOne (ஆங்கிலம்) - PrimeVideo (வாடகைக்கு)
ஜூன் 6 Scarlet (ஆங்கிலம்) - Netflix
TheStrangers: Chapter 3 (ஆங்கிலம்) - Starz