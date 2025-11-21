இந்த வார டாப் 5 சீரியல்கள்! பின்னுக்கு சென்ற ‘சிறகடிக்க ஆசை’..முதல் இடத்தில் யார்?

Top 5 Tamil Serials TRP Rating : தமிழ் சீரியல்கள் பலவற்றை, இப்போது வயது வரம்பின்றி அனைவரும் பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டனர். இதனால், அதன் டிஆர்பி ரேட்டிங்கும் இவற்றிற்கு அதிகரித்து வருகிறது. அப்படி, இந்த வாரம் டாப் 5 இடத்தில் இருக்கும் சீரியல்கள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
Top 5 Tamil Serials TRP Rating : எந்த சேனலாக இருந்தாலும், அவற்றிற்கு இடையே போட்டி நிலவுவது என்பது சாதாரணமாகி இருக்கிறது. இப்போது சீரியலில் சன் டிவிதான் முன்னிலையில் இருக்கிறது. காரணம், அந்த சேனலில் காலையில் இருந்து இரவு வரை சீரியல்களும் இடையிடையே சில ரியாலிட்டி நிகழ்ச்சிகளும் ஒளிபரப்பப்படுகின்றன. இந்த நிலையில், இந்த வாரத்தின் டாப் 5 இடத்தில் முதலாவதாக சன் டிவியின் சீரியல்தான் இருக்கிறது.
தமிழ் சின்னத்திரையுலகில், எப்போதும் சீரியல்களுக்கு இடையே போட்டிகள் நிலவுவது சகஜம். இப்படி எடுக்கப்படும் சீரியல்களில், ப்ரைம் டைமில் ஒளிபரப்பாகும் சீரியல்கள்தான் எப்போதும் டாப் இடத்தில் இருக்கும். இந்த வாரம், எந்தெந்த சீரியல்களில் டிஆர்பி ரேட்டிங்கில் டாப் இடத்தை பெற்றிருக்கின்றன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
சன் டிவியில் இருக்கும் முக்கிய சீரியல்கள் யாவும் பெண்களை மையப்படுத்தி எடுக்கும் சீரியல்களாக இருக்கின்றன. இதனால், பெண்கள் மத்தியில் இவற்றிற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்திருக்கிறது.
டாப் 5 டிஆர்பி லிஸ்டில் முதலாவதாக மூன்று முடிச்சு சீரியல் உள்ளது. சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் இந்த சீரியலில் ஸ்வாதி நாயகியாக நடித்து வருகிறார். இந்த சீரியலின் டிஆர்பி ரேட்டிங் 10.18 ஆக உள்ளது.
இரண்டாவது இடத்தில், சிங்கப்பெண்ணே சீரியல் உள்ளது. இந்த தொடரில் மனீஷா மகேஷ் என்பவர் நாயகியாக நடித்து வருகிறார். இந்த சீரியலின் டிஆர்பி 9.48ஆக உள்ளது.
மூன்றாவது இடத்தில் கயல் சீரியல் உள்ளது. இதில் சைத்ரா ரெட்டி ஹீரோயினாக நடிக்கிறார். இந்த தொடரின் டிஆர்பி ரேட்டிங் 9.41 ஆக இருக்கிறது.
விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் சிறகடிக்க ஆசை தொடரின் டிஆர்பி ரேட்டிங் 9/35ஆக இருக்கிறது. இந்த தொடரில் கோமதி பிரியா, வெற்றி வசன் நாயகன் நாயகியாக நடித்து வருகின்றனர். டிஆர்பி ரேட்டிங்கில் முன்னுக்கு வந்து கொண்டிருந்த இந்த தொடர், இப்போது கொஞ்சமாக பின்னடைவை சந்தித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
கடைசி இடத்தில் எதிர்நீச்சல் தொடர்கிறது சீரியல் இருக்கிறது. இந்த தொடரின் டி.ஆர்.பி ரேட்டிங் 8.91ஆக உள்ளது. முதல் சீசனில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்தவர்களே, இப்போது இந்த தொடரிலும் நடித்து வருகின்றனர்.