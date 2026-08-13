/தூத்துக்குடி: நாளை (ஆகஸ்ட் 14) பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு

Thoothukudi Local Holiday: தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு நாளை (ஆகஸ்ட் 13) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர்.
2025-26ஆம் கல்வியாண்டு தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. பள்ளி மாணவர்கள் முதலாம் ஆண்டு தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். இதற்கிடையில், பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், நாளை (ஆகஸ்ட் 14) தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கயத்தாறு வட்டம், காமநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற தூய பரலோக மாதா பேராலயத்திருவிழாவினை முன்னிட்டு 14.08.2026 (வெள்ளிக்கிழமை) தூத்துக்குடி மாவட்டம் முழுவதும் உள்ளூர் விடுமுறையாக அறிவிக்கப்படுகிறது.
எனினும் அத்தியாவசிய பணிகள் /பணியாளர்களுக்கு இவ்விடுப்பு பொருந்தாது என தெரிவிக்கப்படுகிறது. இது செலாவணி முறிச் சட்டத்தின்படி ((Negotiable Instruments Act 1881) பொது விடுமுறை நாளல்ல எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
நாளை (ஆகஸ்ட் 14) தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு பள்ளிகள், கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்படுகிறது. இதனால், பள்ளி மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். நாளை உள்ளூர், ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர தினம், ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி ஞாயிற்றுகிழமை என மூன்று நாட்கள் தொடர் விடுமுறை இருக்கிறது.
இந்த விடுமுறைக்குப் பதிலாக 22.08.2026 நான்காம் சனிக்கிழமை அலுவலக வேலை நாளாக அறிவிக்கப்படுகிறது என மாவட்ட ஆட்சியர் விஷு மகாஜன் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, அன்றைய நாள் பள்ளி, கல்லூரிகள் வழக்கம் போல் செயல்படும்.