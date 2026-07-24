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ஒரே இளைஞனை கட்டிக்கிட்ட 3 சகோதரிகள்... அவர்களே சொன்ன காரணம் - மாப்பிள்ளை யார் தெரியுமா?

Written BySudharsan G
Published: Jul 24, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:01 PM IST

Viral News : மூன்று சகோதரிகள் சேர்ந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் போட்டு பிரபலமாக அறியப்படுகிறார்கள். இவர்கள் மூவரும் சேர்ந்து ஒருவரை திருமணம் செய்துள்ளனர். இது இணையத்தில் பெரும் எதிர்ப்பை கிளப்பி உள்ளது. அவர்கள் ஏன் ஒரே ஒரு ஆணை திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் என்பதை தெரிந்துகொண்டால் நீங்களும் அதிர்ச்சி அடைவார்கள்.

உத்தர பிரதேசத்தின் மூன்று சகோதரிகள் சேர்ந்து ஒருவரை மட்டும் திருமணம் செய்துள்ளனர். இவர்கள் அவரையே திருமணம் செய்துகொண்டனர், இவர்களின் பின்னணி என்ன?, இது சட்டப்படி செல்லுமா?, இதற்கு அவர்கள் கூறும் விளக்கம் என்ன? என்பதை இங்கு காணலாம்.

 

உத்தர பிரதேச வைரல் வீடியோ1/5

உத்தர பிரதேச வைரல் வீடியோ

உத்தர பிரதேசத்தின் ஹசன்பூர் நகரில் உள்ள தௌரியா கிராமத்தைச் சேர்ந்த சரோஜ் (20), சாவித்ரி (19), சந்தோஷ் (18) ஆகிய மூன்று சகோதரிகள் சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமானவர்கள். இவர்கள் மூவரும் தங்களை வீடியோ எடுக்கும் கேமராமேன் விகாஸ் என்பவரை திருமணம் செய்துள்ளனர்.

உத்தர பிரதேச வைரல் வீடியோ2/5

உத்தர பிரதேச வைரல் வீடியோ

மூன்று சகோதரிகள் சேர்ந்து ஒரு ஒரு நபரை திருமணம் செய்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியையும், ஆச்சர்யத்தையும் கொடுத்துள்ளது. கடந்த ஜூலை 17ஆம் தேதி அன்று சமுந்தா மாதா கோவிலில் திருமணம் நடந்துள்ளது. இந்த புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் வைரலாகி வருகின்றன. திருமண சடங்குகள் முடிந்த உடன் மூன்று சகோதரிகளுக்கும், விகாஸ் நெற்றியில் குங்குமம் வைப்பதை வீடியோவில் பார்க்க முடிந்தது. ஆனால், அவர்களின் பெற்றோர், உறவினர் யாரையும் வீடியோவிலோ, புகைப்படத்திலோ காண முடியவில்லை.

உத்தர பிரதேச வைரல் வீடியோ3/5

உத்தர பிரதேச வைரல் வீடியோ

"நாங்கள் சிறுவயதில் இருந்தே ஒன்றாக வாழ்ந்து வந்தோம். பிரிந்து வாழ்வதை எங்களால் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியவில்லை. திருமணம் எங்களை பிரித்துவிடும் என்பதை உணர்ந்தபோது, தற்கொலை செய்துகொள்ளக்கூட நினைத்தோம். உயிரிழப்பதற்கு பதிலாக, நாங்கள் ஒன்றாக இருந்து ஒரே ஆணைத் திருமணம் செய்துகொள்ள முடிவு செய்தோம். நாங்கள் அனைவரும் வயது வந்தவர்கள், இந்த முடிவை மனப்பூர்வமாக எடுத்தோம்" என மூத்த சகோதரி சரோஜ் தெரிவித்தார். "பல இந்து அமைப்பினர் இந்த திருமணத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. புராணத்தில் தசரத மகாராஜாவை மூன்று மகாராணிகள் திருமணம் செய்துகொண்டார்களே...? அது அவமானம் இல்லையா" என்றும் இந்த மூன்று சகோதரிகளும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

உத்தர பிரதேச வைரல் வீடியோ4/5

உத்தர பிரதேச வைரல் வீடியோ

தற்போதைய இந்து சட்ட விதிகளின்படி, இந்து ஆண் ஒரே நேரத்தில் பல பெண்களை திருமணம் செய்துகொள்ள முடியாது. எனவே, இது சட்டப்பூர்வமான திருமணமும் இல்லை என வழக்கறிஞர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். சாமுந்தா மாதா கோவில் மேலாளர் கூறுகையில், அர்ச்சகர் இல்லாமல் அவர்கள் சுயமாகவே திருமணம் செய்திருக்கிறார்கள் என தெரிவித்தார். கோவில் பராமரிப்பு பணி நடைபெற்று வருவதால் அங்கு அர்ச்சகர்களே இல்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உத்தர பிரதேச வைரல் வீடியோ5/5

உத்தர பிரதேச வைரல் வீடியோ

இதுகுறித்து ஹசன்பூர் போலீசார் கூறுகையில், அவர்கள் வயது வந்தவர்கள் என்பதால் சுய விருப்பத்தின் பேரில் தாங்களாகவே திருமணம் செய்துகொண்டனர். அவர்களின் பெற்றோர் தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக புகார்கள் ஏதும் வரவில்லை. புகார்கள் வரும்பட்சத்தில் மேற்கொண்டு சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தனர்.

TAGS:
Uttar Pradesh
Viral news

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