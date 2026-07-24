/ஒரே இளைஞனை கட்டிக்கிட்ட 3 சகோதரிகள்... அவர்களே சொன்ன காரணம் - மாப்பிள்ளை யார் தெரியுமா?

Viral News : மூன்று சகோதரிகள் சேர்ந்து இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல்ஸ் போட்டு பிரபலமாக அறியப்படுகிறார்கள். இவர்கள் மூவரும் சேர்ந்து ஒருவரை திருமணம் செய்துள்ளனர். இது இணையத்தில் பெரும் எதிர்ப்பை கிளப்பி உள்ளது. அவர்கள் ஏன் ஒரே ஒரு ஆணை திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் என்பதை தெரிந்துகொண்டால் நீங்களும் அதிர்ச்சி அடைவார்கள்.
உத்தர பிரதேசத்தின் மூன்று சகோதரிகள் சேர்ந்து ஒருவரை மட்டும் திருமணம் செய்துள்ளனர். இவர்கள் அவரையே திருமணம் செய்துகொண்டனர், இவர்களின் பின்னணி என்ன?, இது சட்டப்படி செல்லுமா?, இதற்கு அவர்கள் கூறும் விளக்கம் என்ன? என்பதை இங்கு காணலாம்.