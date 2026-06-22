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மேற்கு மத்திய ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு: மாற்றுத்திறனாளி பயணிகளுக்கு 25%-75% கட்டண சலுகை

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 22, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:23 PM IST

Indian Railways: பார்வைத்திறன் குறைபாடுள்ளோர், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோர், செவித்திறன் மற்றும் பேச்சுத்திறன் குறைபாடுள்ளோர் மற்றும் உடல் ஊனமுற்ற பயணிகளுக்கு 25% முதல் 75% வரையிலான சிறப்பு கட்டணச் சலுகைகளை ரயில்வே வழங்குகிறது.

Indian Railways: மேற்கு மத்திய ரயில்வேயின் போபால் பிரிவு, ஜூன் 17, 2026 நிலவரப்படி 651 மாற்றுத்திறனாளி சலுகை அட்டைகளை (Disability Concession Cards) வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுள்ளது.

Train Ticket Concession1/6

ரயில்வே கட்டணச் சலுகை

ரயில் பயணிகளுக்கு முக்கிய செய்தி. மேற்கு மத்திய ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வழங்கியுள்ளது. மேற்கு மத்திய ரயில்வேயின் போபால் பிரிவு, ஜூன் 17, 2026 நிலவரப்படி 651 மாற்றுத்திறனாளி சலுகை அட்டைகளை (Disability Concession Cards) வழங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுள்ளது.

Indian Railways2/6

இந்தியன் ரயில்வே

பல்வேறு ரயில் பயணிகளின் வசதிக்காக இந்தியன் ரயில்வே பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்துள்ளது. அந்த வகையில், மாற்றுத்திறனாளி பயணிகளுக்கு கண்ணியமான, எளிதில் அணுகக்கூடிய மற்றும் மலிவு விலையிலான பயண வசதிகளை வழங்க ரயில்வே தொடர்ந்து முயற்சித்து வருகிறது. 

Concession for People with Disabilities3/6

மாற்றுத்திறனாளி சலுகை அட்டை தேவையான ஆவணங்கள்

மாற்றுத்திறனாளி சலுகை அட்டையைப் பெற விரும்பும் பயணிகள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். மாவட்ட மருத்துவமனை வழங்கிய மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழ், மேற்கு மத்திய ரயில்வேயின் கீழ் உள்ள அரசு மருத்துவமனை வழங்கிய ரயில்வே சலுகை சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, பிறப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் ஆகியவை இதற்குத் தேவைப்படும். 

Disability Card4/6

மாற்றுத்திறனாளி சலுகை அட்டை ஆன்லைன் விண்ணப்பம்

இந்த ஆவணங்களை இந்திய ரயில்வேயின் https://divyangjanid.indianrail.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு, அட்டை வழங்கப்பட்டு, விண்ணப்பதாரருக்கு குறுஞ்செய்தி (SMS) மூலம் தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.

Indian Railway Concession5/6

ரயில்வே வழங்கும் சலுகைகள்

பார்வைத்திறன் குறைபாடுள்ளோர், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோர், செவித்திறன் மற்றும் பேச்சுத்திறன் குறைபாடுள்ளோர் மற்றும் உடல் ஊனமுற்ற பயணிகளுக்கு 25% முதல் 75% வரையிலான சிறப்பு கட்டணச் சலுகைகளை ரயில்வே வழங்குகிறது. இந்தச் சலுகையை 'மாற்றுத்திறனாளி சலுகை அட்டை' மூலம் பெறலாம்; டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் போது கவுண்டரிலும் அல்லது ஆன்லைனிலும் இந்த அட்டையைப் பயன்படுத்தலாம். 

Disability Passenger Escort6/6

மாற்றுத்திறனாளி பயணியுடன் வரும் உதவியாளருக்கு சலுகை

மாற்றுத்திறனாளி பயணியுடன் உதவியாளர் (escort) ஒருவர் பயணம் செய்தால், அவருக்கும் அதே சலுகை வழங்கப்படும். கூடுதல் தகவல்களுக்கு அல்லது உதவிக்கு, வேலை நாட்களில் காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 6:00 மணி வரை போபால் பிரிவு அலுவலகத்தில் உள்ள 'மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவு' (Disability Cell)-ஐத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

TAGS:
Indian Railways
Railways

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