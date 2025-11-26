English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
விருச்சிக ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: அடுத்த 23 நாட்கள் 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கொட்டும்

உங்கள் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் சுப ஸ்தானத்தில் இருந்தால், நீங்கள் மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் நல்ல காதல் வாழ்க்கையை பெறலாம். சுக்கிரனின் இயக்கத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை தரக்கூடும்.
சுக்கிரன் கிரகம் செல்வம், அன்பு, அழகு, ஆடம்பரம் மற்றும் கலை ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாகும். சுக்கிரனின் பெயர்ச்சி சில ராசிகளையும் எதிர்மறையாக பாதிக்கலாம். தற்போது, சுக்கிரன் இன்று அதாவது நவம்பர் 26 ஆம் தேதி காலை 11:27 மணியளவில் செவ்வாய் கிரகத்தின் விருச்சிக ராசியில் நுழைவார். டிசம்பர் 20 ஆம் தேதி காலை வரை சுக்கிரன் இந்த ராசியில் இருப்பார். எனவே, சுக்கிரனின் இந்த பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு நல்ல லாபத்தைத் தரும்.

சுக்கிரன் இன்று முதல் விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைது டிசம்பர் 19 ஆம் தேதி வரை இந்த ராசிகளுக்கு பெரிதும் பயனளிக்கும்.

ரிஷபம்: விருச்சிக ராசியில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி அடைவது ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். தங்கள் துணையின் முடிவுகளுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பார்கள். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் கிடைக்கக்கூடும். புதிய வணிக வாய்ப்புகள் எழக்கூடும். குடும்பத்தினரிடமிருந்து நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம்.

மிதுனம்: சுக்கிரன் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல செய்தியைக் கொண்டுவரும். திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் சாத்தியமாகும். காதல் வாழ்க்கை காதல் நிறைந்ததாக இருக்கும். தொழில் தொடர்பான முக்கியமான பணிகளும் ஒதுக்கப்படலாம். பயணமும் சாத்தியமாகும்.

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சுக்கிரனின் ராசி மாற்றம் நன்மை பயக்கும். உங்கள் காதலில் நேர்மறையான பதில்களைப் பெறலாம். அதிர்ஷ்ட நட்சத்திரங்கள் உங்களை ஆதரிப்பார்கள். உறவுகளில் இனிமை அதிகரிக்கும். செல்வத்தைப் பெறலாம்.

ஒருவரது ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் வலுவாக இருந்தால், அவர் அனைவராலும் விரும்பப்படுகிறார். அவரது செல்வாக்கு சமூகத்திலும், குடும்பத்திலும், அலுவலகத்திலும் அதிகமாக இருக்கும்.

வாழ்வில் அனைத்து வித செல்வங்களையும் பெற்று அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவோடு வாழ, "ஓம் அச்வ த்வஜாய வித்மஹே தநுர் ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சுக்ர: ப்ரசோதயாத்" என்ற சுக்கிரன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

