போனில் சார்ஜ் சீக்கிரம் காலியாகுதா? அப்ப இத மட்டும் பண்ணுங்க போதும்

Smartphone Battery tips and tricks: நாம் நமது ஸ்மார்ட்போனை தினசரி பல மணி நேரம் பயன்படுத்தி வருவதால் அதன் பேட்டரி சீக்கிரமாக பலவீனமாகிறது. இதன் காரணமாக, நீண்ட நேரம் சார்ஜ் சேமித்து வைத்திருக்கும் திறன் பேட்டரிக்கு இல்லாமல் போகிறது. இருப்பினும், சில குறிப்புகள் உங்கள் பேட்டரியின் நீண்ட ஆயுளை பாதுகாத்து வைத்திருக்க உதவும்.
நாடு முழுவதும் தற்போது குளிர் அலை வீசி வருகிறது. குறிப்பாக வட இந்தியாவில் பல பகுதிகளை மூடுபனி சூழ்ந்துள்ளது. இந்த வாட்டி வதைக்கும் குளிரில், ஸ்மார்ட்போன் பேட்டரிகள் 100 சதவீதம் சார்ஜ் செய்யப்பட்டாலும் விரைவாக தீர்ந்துவிடுகிறது.
ஸ்மார்ட்போன் பேட்டரிகளில் லித்தியம் அயன் உள்ளன. குளிர் அதிகமாக இருக்கும் நேரங்களில் அதன் பேட்டரியில் உள்ள வேதியியல் எதிர்வினைகளை மெதுவாக்குகின்றன, இதனால் அதன் திறன் குறைந்துவிடுகிறது.
குளிர் காலத்தில் உங்கள் ஸ்மார்ட்போனின் பேட்டரியைச் சேமிக்க, ஐபோனை வைத்திருப்பவர்கள் லோ பவர் மோட் மூலம் இயக்கலாம், அதேசமயம் ஆண்ட்ராய்டு பயனர்கள் பேட்டரி சேவர் மோட்டில் இயக்கலாம். இந்த அம்சம் பின்னணி பயன்பாடுகள் மற்றும் தானியங்கி பதிவிறக்கங்களை இடைநிறுத்துவதன் மூலம் பேட்டரி பயன்பாட்டைக் குறைக்க உதவுகிறது.
உங்கள் ஸ்மார்ட்போனின் திரையின் பிரகாசம் அதிகமாக இருந்தால், பேட்டரி வேகமாக தீர்ந்துவிடும். அதுமட்டுமின்றி முடிந்த வரை, ஆட்டோ பிரைடனஸ் அம்சத்தைப் பயன்படுத்தவும். AMOLED திரைகளைக் கொண்ட பயனர்கள் டார்க் மோட் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
அவசியம் இல்லாத நேரத்தில் GPS, Wi-Fi மற்றும் பிற இணைப்பு அம்சங்களை ஆஃப் செய்து வைக்கவும். நெட்வொர்க் குறைவாக உள்ள அல்லது இல்லாத பகுதிகளில், உங்கள் தொலைபேசியை ஏரோபிளேன் மோட்டில் வைக்கவும்.
உங்கள் மொபைலை உங்கள் ஜாக்கெட் அல்லது ஸ்வெட்டரின் பாக்கெட்டிலோ அல்லது உங்கள் கோட்டின் உள் பாக்கெட்டில் வைத்திருங்கள். இந்த வெப்பம், போனின் பேட்டரியில் இயல்பான வெப்பநிலையை பராமரிக்க உதவுகிறது, இதனால் பேட்டரி நீண்ட நேரம் நீடிக்க உதவும்.
அதேபோல் உங்களின் மொபைலை 80 முதல் 85 சதவீதம் சார்ஜ் செய்தால் போதும். அதை முழுமையாக சார்ஜ் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. இல்லையெனில், பேட்டரி ஆயுள் குறையும்.